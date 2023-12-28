https://sputniknews.com.tr/20231228/lavrov-ermenistanin-nato-ile-derinlesen-diyalogu-egemenligini-kaybetmesine-yol-aciyor-1079135298.html
Lavrov: Ermenistan'ın NATO ile derinleşen diyaloğu egemenliğini kaybetmesine yol açıyor
Lavrov: Ermenistan'ın NATO ile derinleşen diyaloğu egemenliğini kaybetmesine yol açıyor
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistan'ın NATO ile diyaloğunu derinleştirmesinin egemenliğini kaybetme tehlikesini ortaya çıkardığını dile... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T14:26+0300
2023-12-28T14:26+0300
2023-12-28T14:26+0300
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erivan
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gürcistan
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov verdiği özel mülakatta, Ermenistan'ın NATO ile diyaloğun derinleştirilmesi sonucunda ulusal savunma ve güvenlik alanında devletin egemenliğini kaybetme tehdidinin farkına varmasını beklediklerini dile getirdi.Lavrov ayrıca Ermenistan'ın bu yıl ittifakla birlikte onlarca etkinliğe katıldığını ve bunun Rusya Federasyonu için 'endişe yaratmaktan başka bir işe yaramadığını' vurgulayarak, "Umarım Erivan, ittifakla etkileşimi derinleştirmenin ulusal savunma ve güvenlik alanında egemenlik kaybına yol açtığının farkındadır" dedi.Dışişleri Bakanı, Ermenistan'ın bu yıl İttifak ile onlarca etkinliğe katıldığının altını çizerek konuşmasını şu sözlerle devam ettirdi:Daha önce NATO'nun Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Colomina, Gürcistan TV kanalı Pirveli Arçi'ye verdiği mülakatta Ermenistan'ın dış politikasında özellikle de Moskova'dan bir anlamda uzaklaşmak anlamında, değişiklikler yapma konusunda kesin bir karar verdiğini söylemişti.Lavrov: Rus ordusu bölgede barışın sağlanmasında kilit unsurRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bunu 2023 sonuçları üzerine verdiği özel mülakatta, "Rus askeri üssü anlaşmaya uygun olarak Ermenistan'da bulunmaktadır ve Ermenistan topraklarındaki uygunluğu hakkında spekülasyon yapmak zararlıdır" dedi.Lavrov açıklamasında ayrıca şu sözleri kaydetti:Lavrov bugün Rus ordusunun 'bu bölgede barışın sağlanmasında kilit bir unsur' olduğunu dile getirdi.102. Rus askeri üssü, Moskova ile Erivan arasında 1995 yılında imzalanan devletlerarası anlaşma uyarınca Ermenistan'da konuşlandırılmıştı. Rusya Federasyonu ve Ermenistan 20 Ağustos 2010 tarihinde üssün konuşlandırılmasına ilişkin anlaşmanın süresini 2044 yılına kadar uzattı. Rus sınır muhafızları, 30 Eylül 1992 tarihinde Erivan'da imzalanan Ermenistan topraklarındaki Rus sınır birliklerinin statüsüne ilişkin devletlerarası anlaşma uyarınca Ermenistan-Türkiye ve Ermenistan-İran sınırında görev yapmaktadır.Lavrov: Rusya-Ermenistan ilişkilerindeki zorluklar geçiciRusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ermenistan arasındaki ilişkilerdeki zorlukların geçici olduğunu ve ortaya irade koyulmasın halinde çözüleceğini dile getirdi.Lavrov açıklamasında, "Rusya-Ermenistan ilişkilerindeki tüm zorlukların geçici nitelikte olduğuna ve siyasi iradenin varlığı halinde aşılacağına inanıyoruz. Ortak değerlere ve ortak bir kültürel koda sahip olan iki ülke halklarının temel çıkarlarını karşılayan Rus-Ermeni ilişkilerinin istikrarlı ve sistematik bir şekilde geliştirilmesidir" dedi.Lavrov konuşmasında ayrıca şu sözlere yer verdi:Lavrov konuşmasında son olarak Ermenistan'ın son yıllardaki hızlı GSYİH büyümesinin büyük ölçüde Rusya ile işbirliği ve Erivan'ın Avrasya Ekonomik Birliği üyeliğinden kaynaklandığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231228/rusya-disisleri-bakani-sergey-lavrov-sputnike-roportaj-veriyor-1079123205.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ermenistan, rusya-ermenistan ilişkileri, erivan, nato, gürcistan, kafkasya, kafkasya bölgesi, avrasya ekonomik birliği
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ermenistan, rusya-ermenistan ilişkileri, erivan, nato, gürcistan, kafkasya, kafkasya bölgesi, avrasya ekonomik birliği
Lavrov: Ermenistan'ın NATO ile derinleşen diyaloğu egemenliğini kaybetmesine yol açıyor
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistan'ın NATO ile diyaloğunu derinleştirmesinin egemenliğini kaybetme tehlikesini ortaya çıkardığını dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov verdiği özel mülakatta, Ermenistan'ın NATO ile diyaloğun derinleştirilmesi sonucunda ulusal savunma ve güvenlik alanında devletin egemenliğini kaybetme tehdidinin farkına varmasını beklediklerini dile getirdi.
Lavrov ayrıca Ermenistan'ın bu yıl ittifakla birlikte onlarca etkinliğe katıldığını ve bunun Rusya Federasyonu için 'endişe yaratmaktan başka bir işe yaramadığını' vurgulayarak, "Umarım Erivan, ittifakla etkileşimi derinleştirmenin ulusal savunma ve güvenlik alanında egemenlik kaybına yol açtığının farkındadır" dedi.
Dışişleri Bakanı, Ermenistan'ın bu yıl İttifak ile onlarca etkinliğe katıldığının altını çizerek konuşmasını şu sözlerle devam ettirdi:
Bu durum bizi endişelendirmekten başka bir işe yaramıyor. NATO üyelerinin gerçek amacının bölgedeki konumlarını güçlendirmek ve 'böl ve yönet' şemasına göre manipülasyonlar için koşullar yaratmak olduğuna Ermeni meslektaşlarımızın dikkatini defalarca çektik
Daha önce NATO'nun Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi Javier Colomina, Gürcistan TV kanalı Pirveli Arçi'ye verdiği mülakatta Ermenistan'ın dış politikasında özellikle de Moskova'dan bir anlamda uzaklaşmak anlamında, değişiklikler yapma konusunda kesin bir karar verdiğini söylemişti.
Lavrov: Rus ordusu bölgede barışın sağlanmasında kilit unsur
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bunu 2023 sonuçları üzerine verdiği özel mülakatta, "Rus askeri üssü anlaşmaya uygun olarak Ermenistan'da bulunmaktadır ve Ermenistan topraklarındaki uygunluğu hakkında spekülasyon yapmak zararlıdır" dedi.
Lavrov açıklamasında ayrıca şu sözleri kaydetti:
102. Rus askeri üssünün Ermenistan topraklarındaki yerinin uygunluğu konusundaki spekülasyonları zararlı buluyoruz. Üssün burada konuşlandırılmasına ilişkin anlaşma 16 Mart 1995 tarihinde, her şeyden önce ulusal çıkarlar ve devletlerimizin Güney Kafkasya'da istikrarı güçlendirmeye yönelik ortak görevi temelinde imzalanmıştır.
Lavrov bugün Rus ordusunun 'bu bölgede barışın sağlanmasında kilit bir unsur' olduğunu dile getirdi.
102. Rus askeri üssü, Moskova ile Erivan arasında 1995 yılında imzalanan devletlerarası anlaşma uyarınca Ermenistan'da konuşlandırılmıştı. Rusya Federasyonu ve Ermenistan 20 Ağustos 2010 tarihinde üssün konuşlandırılmasına ilişkin anlaşmanın süresini 2044 yılına kadar uzattı.
Rus sınır muhafızları, 30 Eylül 1992 tarihinde Erivan'da imzalanan Ermenistan topraklarındaki Rus sınır birliklerinin statüsüne ilişkin devletlerarası anlaşma uyarınca Ermenistan-Türkiye ve Ermenistan-İran sınırında görev yapmaktadır.
Lavrov: Rusya-Ermenistan ilişkilerindeki zorluklar geçici
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Ermenistan arasındaki ilişkilerdeki zorlukların geçici olduğunu ve ortaya irade koyulmasın halinde çözüleceğini dile getirdi.
Lavrov açıklamasında, "Rusya-Ermenistan ilişkilerindeki tüm zorlukların geçici nitelikte olduğuna ve siyasi iradenin varlığı halinde aşılacağına inanıyoruz. Ortak değerlere ve ortak bir kültürel koda sahip olan iki ülke halklarının temel çıkarlarını karşılayan Rus-Ermeni ilişkilerinin istikrarlı ve sistematik bir şekilde geliştirilmesidir" dedi.
Lavrov konuşmasında ayrıca şu sözlere yer verdi:
Moskova ve Erivan arasında ticari ve ekonomik bağlar ile sektörel diyalog etkileyici bir hızla gelişmektedir. Bu, iki ülke arasındaki ilişkilerin temeli olduğu kadar, Ermeni ekonomisinin sürdürülebilirliği ve Ermeni halkının refahı için de en önemli destektir.
Lavrov konuşmasında son olarak Ermenistan'ın son yıllardaki hızlı GSYİH büyümesinin büyük ölçüde Rusya ile işbirliği ve Erivan'ın Avrasya Ekonomik Birliği üyeliğinden kaynaklandığını vurguladı.