https://sputniknews.com.tr/20231228/birlesmis-milletler-gazze-seridi-nufusunun-yuzde-40i-aclik-riskiyle-karsi-karsiya-1079147340.html

Birleşmiş Milletler: Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 40'ı açlık riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler: Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 40'ı açlık riskiyle karşı karşıya

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, ajansın X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T18:45+0300

2023-12-28T18:45+0300

2023-12-28T18:45+0300

israil- filistin çatışması

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

unrwa

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

yiyecek

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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 40'ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.Gazze'de her gün yiyecek ve su bulmak için hayatta kalma mücadelesi verildiğini belirten White, şunları kaydetti:İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 320 Filistinli öldürüldü. 55 bin 603 kişi de yaralandı. İsrail ordusunda ise Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 167'si karadan olmak üzere 501 askerin öldürüldüğü duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20231225/dsoden-tum-dunyaya-uyari-hastanelere-siginan-gazzeliler-aclikla-karsi-karsiya-1078922949.html

israil

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gazze

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