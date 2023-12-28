https://sputniknews.com.tr/20231228/birlesmis-milletler-gazze-seridi-nufusunun-yuzde-40i-aclik-riskiyle-karsi-karsiya-1079147340.html
Birleşmiş Milletler: Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 40'ı açlık riskiyle karşı karşıya
Birleşmiş Milletler: Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 40'ı açlık riskiyle karşı karşıya
UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, ajansın X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T18:45+0300
2023-12-28T18:45+0300
2023-12-28T18:45+0300
israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
unrwa
israil
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filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
yiyecek
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 40'ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.Gazze'de her gün yiyecek ve su bulmak için hayatta kalma mücadelesi verildiğini belirten White, şunları kaydetti:İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 320 Filistinli öldürüldü. 55 bin 603 kişi de yaralandı. İsrail ordusunda ise Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 167'si karadan olmak üzere 501 askerin öldürüldüğü duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20231225/dsoden-tum-dunyaya-uyari-hastanelere-siginan-gazzeliler-aclikla-karsi-karsiya-1078922949.html
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birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, yiyecek, içecek, açlık, ateşkes
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, yiyecek, içecek, açlık, ateşkes
Birleşmiş Milletler: Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 40'ı açlık riskiyle karşı karşıya
UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, ajansın X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 40'ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.
Gazze'de her gün yiyecek ve su bulmak için hayatta kalma mücadelesi verildiğini belirten White, şunları kaydetti:
Gazze Şeridi felaket boyutunda açlık sorunu yaşıyor; nüfusun yüzde 40'ı şu anda açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Gerçek şu ki Gazze halkı için daha fazla yardıma ihtiyacımız var ve geriye kalan tek umut insani ateşkestir.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 320 Filistinli öldürüldü. 55 bin 603 kişi de yaralandı. İsrail ordusunda ise Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 167'si karadan olmak üzere 501 askerin öldürüldüğü duyuruldu.