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CANLI YAYIN | Lavrov: Batılı ülkeler ‘Zelenskiy Formulü’ için çok gizli bir toplantı yaptı
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Şans ve bahis oyunları için vergi kararı: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
Şans ve bahis oyunları için vergi kararı: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
1 Ocak 2024'ten geçerli olacak kararla, spor bahis vergisi yüzde 10'dan yüzde5'e, at yarışları vergisi yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunları vergisi... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
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şans oyunları vergisi
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Bahis ve şans oyunlarından alınan vergiler yüzde 50 oranında düşürüldü.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu vergi oranları; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.Karar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20231228/harc-ucretleri-degisiyor-kimlik-surucu-belgesi-pasaportlar-zam-oncesi-son-gun-ne-zaman-1079114580.html
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indirim, vergi, şans oyunları, şans oyunları vergisi, milli piyango idaresi, milli piyango genel müdürlüğü, milli piyango bileti bayileri, at yarışı
indirim, vergi, şans oyunları, şans oyunları vergisi, milli piyango idaresi, milli piyango genel müdürlüğü, milli piyango bileti bayileri, at yarışı

Şans ve bahis oyunları için vergi kararı: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

10:05 28.12.2023 (güncellendi: 10:06 28.12.2023)
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1 Ocak 2024'ten geçerli olacak kararla, spor bahis vergisi yüzde 10'dan yüzde5'e, at yarışları vergisi yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunları vergisi yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüldü.
Bahis ve şans oyunlarından alınan vergiler yüzde 50 oranında düşürüldü.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu vergi oranları; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.
Karar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Türkiye - Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
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