https://sputniknews.com.tr/20231228/bahis-oyunlari-icin-vergi-karari-1-ocaktan-itibaren-gecerli-olacak-1079119618.html

Şans ve bahis oyunları için vergi kararı: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Şans ve bahis oyunları için vergi kararı: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

1 Ocak 2024'ten geçerli olacak kararla, spor bahis vergisi yüzde 10'dan yüzde5'e, at yarışları vergisi yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunları vergisi... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

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Bahis ve şans oyunlarından alınan vergiler yüzde 50 oranında düşürüldü.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu vergi oranları; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.Karar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

https://sputniknews.com.tr/20231228/harc-ucretleri-degisiyor-kimlik-surucu-belgesi-pasaportlar-zam-oncesi-son-gun-ne-zaman-1079114580.html

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indirim, vergi, şans oyunları, şans oyunları vergisi, milli piyango idaresi, milli piyango genel müdürlüğü, milli piyango bileti bayileri, at yarışı