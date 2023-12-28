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https://sputniknews.com.tr/20231228/asgari-ucret-zammi-ile-o-da-degisti-2024-kidem-tazminati-taban-rakami-ne-kadar-olacak-1079114768.html
Asgari ücret zammı ile rakam da değişti: 2024 kıdem tazminatı tabanı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ile rakam da değişti: 2024 kıdem tazminatı tabanı ne kadar olacak?
Kıdem tazminatı tabanı son dakika haberleri 2024 brüt asgari ücretin belli olmasıyla milyonlar tarafından merak ediliyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T07:41+0300
2023-12-28T07:41+0300
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asgari ücret 2023
kıdem tazminatı
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Net-brüt asgari ücret 2024 rakamı belli oldu. Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret zammı yüzde 49 artış ile 11 bin 402 liradan 17 bin 002 liraya yükseltildi. Brüt asgari ücret ise 2023'te 13 bin 414 liraydı. Asgari ücret zammı sonrası asgari ücretlinin kıdem tazminatı taban rakamı da değişti. 2024 Ocak zammı ile kıdem tazminatı ne olacak?Asgari ücrete gelen yüzde 49’luk zam sonrası 2024 kıdem tazminatı taban rakamı de değişti. 2023 yılında brüt asgari ücret 13 bin 414 TL seviyesindeydi, bu rakam yeni dönemde 20.002 TL'ye yükselmiş olacak.Kıdem tazminatı tavan ücreti, memur zammı ile belirlenecekKıdem tazminatı tavan ücreti ise memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Burada asgari ücret üzerinde maaş alanlar için en kritik tarih 3 Ocak 2024 olarak öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak 2024 Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Böylelikle memur maaş zammı için 6 aylık enflasyon verisi netleşecek. 5 aylık memur zammı şu an için yüzde 45 olarak cepte bu oranın da yüzde 50 seviyesine dayanması bekleniyor. 2023 kıdem tazminatı tavan rakamı şu an için 23 bin 489 lira olarak uygulanıyor.Kimler kıdem tazminatı alabilir?Kişinin en az 1 yıl boyunca mevcut iş yerinde çalışmış olma şartı bulunuyor. Bu kapsamda asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı almaya hak kazandıkları durumlar şöyle sıralanabilir:• Askerlik nedeniyle mevcut iş yerinden istifa eden bireyler• Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin sonlandırılmasını talep eden kadın bireyler• İstifa etmediği halde çalıştığı iş yerinden ayrılması istenen kişiler• İş akdinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmediği saptanan bireylerKıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır?Kıdem tazminatı işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanır ancak kıdem tazminatı tavanını aşamaz. Çalışılan yıl ile son giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor. Damga vergisi kesilerek ödeme yapılıyor. Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek dereceli devlet memurunun 1 yıllık emekli ikramiyesine göre belirlenir. Kıdem tazminatı tavanı Ocak ve Temmuz ayında yükselir.
https://sputniknews.com.tr/20231228/harc-ucretleri-degisiyor-kimlik-surucu-belgesi-pasaportlar-zam-oncesi-son-gun-ne-zaman-1079114580.html
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kıdem tazminatı taban rakamı ne kadar olacak, 2024 kıdem tazminatı, kıdem tazminatı tavanı, 2024 kıdem tazminatı tavanı, kıdem tazminatı hesaplama, kıdem tazminatı hesaplama 2024, çıplak ücret nedir, giydirilmiş ücret nedir, kıdem tazminatı ne olacak, kıdem tazminatı ne kadar, kıdem tazminatı 2024, kıdem tazminatı hesaplama, kıdem tazminatı tavanı, kıdem tazminatı 2023, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır, kıdem tazminatı zammı, kıdem tazminatı zam

Asgari ücret zammı ile rakam da değişti: 2024 kıdem tazminatı tabanı ne kadar olacak?

07:41 28.12.2023
© AA / ArşivKıdem tazminatı
Kıdem tazminatı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AA / Arşiv
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Kıdem tazminatı tabanı son dakika haberleri 2024 brüt asgari ücretin belli olmasıyla milyonlar tarafından merak ediliyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zam sonrasında kıdem tazminatı tabanı yeni yıl için değişti. Kıdem tazminatı tavan ücreti ise 3 Ocak’ta netleşecek memur zammı ile belirlenecek. Peki, 2024 kıdem tazminatı ne kadar olacak?
Net-brüt asgari ücret 2024 rakamı belli oldu. Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret zammı yüzde 49 artış ile 11 bin 402 liradan 17 bin 002 liraya yükseltildi. Brüt asgari ücret ise 2023'te 13 bin 414 liraydı. Asgari ücret zammı sonrası asgari ücretlinin kıdem tazminatı taban rakamı da değişti.

2024 Ocak zammı ile kıdem tazminatı ne olacak?

Asgari ücrete gelen yüzde 49’luk zam sonrası 2024 kıdem tazminatı taban rakamı de değişti. 2023 yılında brüt asgari ücret 13 bin 414 TL seviyesindeydi, bu rakam yeni dönemde 20.002 TL'ye yükselmiş olacak.

Kıdem tazminatı tavan ücreti, memur zammı ile belirlenecek

Kıdem tazminatı tavan ücreti ise memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Burada asgari ücret üzerinde maaş alanlar için en kritik tarih 3 Ocak 2024 olarak öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak 2024 Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Böylelikle memur maaş zammı için 6 aylık enflasyon verisi netleşecek. 5 aylık memur zammı şu an için yüzde 45 olarak cepte bu oranın da yüzde 50 seviyesine dayanması bekleniyor. 2023 kıdem tazminatı tavan rakamı şu an için 23 bin 489 lira olarak uygulanıyor.

Kimler kıdem tazminatı alabilir?

Kişinin en az 1 yıl boyunca mevcut iş yerinde çalışmış olma şartı bulunuyor. Bu kapsamda asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı almaya hak kazandıkları durumlar şöyle sıralanabilir:
Askerlik nedeniyle mevcut iş yerinden istifa eden bireyler
Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin sonlandırılmasını talep eden kadın bireyler
İstifa etmediği halde çalıştığı iş yerinden ayrılması istenen kişiler
İş akdinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmediği saptanan bireyler

Kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanır ancak kıdem tazminatı tavanını aşamaz. Çalışılan yıl ile son giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor. Damga vergisi kesilerek ödeme yapılıyor. Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek dereceli devlet memurunun 1 yıllık emekli ikramiyesine göre belirlenir. Kıdem tazminatı tavanı Ocak ve Temmuz ayında yükselir.
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