Ahmet Hakan: Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan'ın kale gibi sağlam görünen imajını yıktı geçti

"Büyük emeklerle inşa edilmiş bu imajı darmadağın etmek, yıllardır kavgalı olduğu Zeki Demirkubuz’a nasip oldu. Lafını hiç sakınmadan konuştu Zeki Demirkubuz. Neden küstüklerinin öyküsünü anlattı kendi bakış açısından. Nuri Bilge’nin kişiliğiyle ilgili ipuçları veren anekdotlar anlattı. Sansürsüzce. Şeffaf biçimde. Bu zamana kadar kendisine karşı her türlü eleştiri karşısında susmayı başarabilen Nuri Bilge Ceylan ise Zeki Demirkubuz’un salvoları karşısında imaj mimaj düşünmeden topa girdi. Cevap verdi. Benim gözümde Zeki Demirkubuz, bir imaj yıkıcıdır artık. Kale gibi sağlam görünen bir imajı, sekiz on cümleyle yıktı geçti."