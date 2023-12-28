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Ahmet Hakan: Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan'ın kale gibi sağlam görünen imajını yıktı geçti
Ahmet Hakan: Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan'ın kale gibi sağlam görünen imajını yıktı geçti
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye'nin önde gelen iki yönetmeni Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında küskünlükleri üzerinden yaşanan... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
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Ceylan'ın gizemli kalarak efsane olmayı başardığına, imajına çok büyük önem verdiğini belirten Ahmet Hakan, bugünkü yazısında ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20231227/nuri-bilge-ceylan-ile-zeki-demirkubuz-arasinda-polemik-cevap-vermeyeyim-diyordum-ama-1079052045.html
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Ahmet Hakan: Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan'ın kale gibi sağlam görünen imajını yıktı geçti

09:49 28.12.2023
© TwitterNuri Bilge Ceylan
Nuri Bilge Ceylan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© Twitter
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye'nin önde gelen iki yönetmeni Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında küskünlükleri üzerinden yaşanan tartışmaları değerlendirdi.
Ceylan'ın gizemli kalarak efsane olmayı başardığına, imajına çok büyük önem verdiğini belirten Ahmet Hakan, bugünkü yazısında ifadeleri kullandı:
"Büyük emeklerle inşa edilmiş bu imajı darmadağın etmek, yıllardır kavgalı olduğu Zeki Demirkubuz’a nasip oldu. Lafını hiç sakınmadan konuştu Zeki Demirkubuz. Neden küstüklerinin öyküsünü anlattı kendi bakış açısından. Nuri Bilge’nin kişiliğiyle ilgili ipuçları veren anekdotlar anlattı. Sansürsüzce. Şeffaf biçimde. Bu zamana kadar kendisine karşı her türlü eleştiri karşısında susmayı başarabilen Nuri Bilge Ceylan ise Zeki Demirkubuz’un salvoları karşısında imaj mimaj düşünmeden topa girdi. Cevap verdi. Benim gözümde Zeki Demirkubuz, bir imaj yıkıcıdır artık. Kale gibi sağlam görünen bir imajı, sekiz on cümleyle yıktı geçti."
Ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasında polemik: 'Cevap vermeyeyim diyordum ama'
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