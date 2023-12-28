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SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç: Kuzey Marmara yolunda meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
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Adalet Bakanı Tunç: Kuzey Marmara yolunda meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç: Kuzey Marmara yolunda meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T08:51+0300
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kaza
kuzey marmara otoyolu
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkisinde şu ana kadar 11 kişinin vefat ettiği, 7'si ağır 57 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirerek şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20231228/kuzey-marmara-otoyolunda-feci-kaza-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1079115208.html
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kaza, kuzey marmara otoyolu, yılmaz tunç, ölü, ölü sayısı, yaralı, istanbul, sakarya

Adalet Bakanı Tunç: Kuzey Marmara yolunda meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

08:51 28.12.2023 (güncellendi: 09:06 28.12.2023)
© AA / Emin SansarAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AA / Emin Sansar
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde üç Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" dedi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkisinde şu ana kadar 11 kişinin vefat ettiği, 7'si ağır 57 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirerek şunları aktardı:

"Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkiinde 11 vatandaşımızın vefat ettiği, 7’si ağır 57 vatandaşımızın yaralandığı aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir."

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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