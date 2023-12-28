https://sputniknews.com.tr/20231228/adalet-bakani-tunc-kuzey-marmara-yolunda-meydana-gelen-kaza-ile-ilgili-sorusturma-baslatildi-1079116580.html
Adalet Bakanı Tunç: Kuzey Marmara yolunda meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç: Kuzey Marmara yolunda meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T08:51+0300
2023-12-28T08:51+0300
2023-12-28T09:06+0300
türkiye
kaza
kuzey marmara otoyolu
yılmaz tunç
ölü
ölü sayısı
yaralı
istanbul
sakarya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078453192_0:60:3028:1763_1920x0_80_0_0_702594ec33b04fa82518f6a787aaae8f.jpg
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkisinde şu ana kadar 11 kişinin vefat ettiği, 7'si ağır 57 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirerek şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20231228/kuzey-marmara-otoyolunda-feci-kaza-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1079115208.html
türkiye
kuzey marmara otoyolu
istanbul
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078453192_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_755269f0bc0a7918ab25688061de6cad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kaza, kuzey marmara otoyolu, yılmaz tunç, ölü, ölü sayısı, yaralı, istanbul, sakarya
kaza, kuzey marmara otoyolu, yılmaz tunç, ölü, ölü sayısı, yaralı, istanbul, sakarya
Adalet Bakanı Tunç: Kuzey Marmara yolunda meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
08:51 28.12.2023 (güncellendi: 09:06 28.12.2023)
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde üç Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" dedi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkisinde şu ana kadar 11 kişinin vefat ettiği, 7'si ağır 57 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirerek şunları aktardı:
"Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkiinde 11 vatandaşımızın vefat ettiği, 7’si ağır 57 vatandaşımızın yaralandığı aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir."