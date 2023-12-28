https://sputniknews.com.tr/20231228/abdulkadir-selvi-anket-sonuclarini-paylasti-ekonomiyi-kim-cozer-1079118500.html
Abdulkadir Selvi anket sonuçlarını paylaştı: 'Ekonomiyi kim çözer?'
Abdulkadir Selvi anket sonuçlarını paylaştı: 'Ekonomiyi kim çözer?'
Abdulkadir Selvi, Optimar'ın anketinin verilerini paylaştı ve 'ekonomiyi kim çözer?' sorusunun yanıtını paylaştı. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T09:44+0300
2023-12-28T09:44+0300
2023-12-28T09:48+0300
ekonomi
abdulkadir selvi
seçim
2024
türkiye
anket
optimar
optimar araştırma
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Yerel seçim maratonu, belediye başkan adaylarının resmi olarak duyurulmasının ardından hızla başlayacak.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 16-22 Aralık tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinde yaptığı anketi paylaştı.Selvi bugünkü yazısında anketin ekonomiye dair verilerini şu şekilde paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20231227/yeni-asgari-ucretin-isverene-maliyeti-belli-oldu-1079090458.html
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abdulkadir selvi, seçim, 2024, türkiye, anket, optimar, optimar araştırma
abdulkadir selvi, seçim, 2024, türkiye, anket, optimar, optimar araştırma
Abdulkadir Selvi anket sonuçlarını paylaştı: 'Ekonomiyi kim çözer?'
09:44 28.12.2023 (güncellendi: 09:48 28.12.2023)
Abdulkadir Selvi, Optimar'ın anketinin verilerini paylaştı ve 'ekonomiyi kim çözer?' sorusunun yanıtını paylaştı.
Yerel seçim maratonu, belediye başkan adaylarının resmi olarak duyurulmasının ardından hızla başlayacak.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 16-22 Aralık tarihleri arasında 2 bin kişi üzerinde yaptığı anketi paylaştı.
Selvi bugünkü yazısında anketin ekonomiye dair verilerini şu şekilde paylaştı:
"Ekonomi en önemli sorun ama kimse bu sorunu muhalefet çözer demiyor. Ankete katılanların yüzde 26.8’i “AK Parti çözer” derken, CHP diyenlerin oranı yüzde 16.7. Diğer partilerin oranı ise yüzde 5’in altında sıralanıyor. Bu sorunun cevabı muhalefet olmadığı sürece seçimleri kazanmaları mümkün gözükmüyor."