Abdulkadir Selvi anket sonuçlarını paylaştı: 'Ekonomiyi kim çözer?'

"Ekonomi en önemli sorun ama kimse bu sorunu muhalefet çözer demiyor. Ankete katılanların yüzde 26.8’i “AK Parti çözer” derken, CHP diyenlerin oranı yüzde 16.7. Diğer partilerin oranı ise yüzde 5’in altında sıralanıyor. Bu sorunun cevabı muhalefet olmadığı sürece seçimleri kazanmaları mümkün gözükmüyor."