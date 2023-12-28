https://sputniknews.com.tr/20231228/abdli-cumhuriyetci-senatorden-irani-dunya-haritasindan-silin-cagrisi-1079154648.html

ABD'li Cumhuriyetçi senatörden ‘İran’ı dünya haritasından silin’ çağrısı

ABD'li Cumhuriyetçi senatörden ‘İran’ı dünya haritasından silin’ çağrısı

ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Kızıldeniz’de gemilere saldıran Husilerin İran tarafından finanse edildiğini, bu yüzden İran’ın “dünya haritasından... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T23:40+0300

2023-12-28T23:40+0300

2023-12-28T23:41+0300

dünya

iran

lindsey graham

abd'li senatör lindsey graham

abd

husiler

husiler

husiler

husiler hareketi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0f/1073573751_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b4c4e701ecc4d56eed980fa23c0fc91b.jpg

ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’nun Cumhuriyetçi üyesi Lindsey Graham, Fox News televizyonuna açıklamalarda bulundu.Graham “İran olmazsa Husiler olmaz. Husiler tamamen İran tarafından destekleniyor. Altı aydır İran’ı vurulması için çağrı yapıyorum. Petrol yatakları var ve devrim muhafızlarının karargâhları uzaydan görülebiliyor. İran’ı haritadan silin” diye konuştu.Pentagon Şefi Lloyd Austin’e ‘zayıflık’ sergilememesini ve İran’a ABD’nin ‘kırmızı çizgilerinin’ ne olduğunu misilleme saldırı şeklinde net olarak ortaya koymayı tavsiye ettiğini söyleyen Graham, “Eğer Amerikan askerlerini gerçekten korumak istiyorsanız, vekalet saldırılarına devam etmeleri durumunda onlara ulaşacağımızı Ayetullah’a açıkça anlatın” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231227/disisleri-bakani-iran-ermenistanin-toprak-butunlugunu-ve-egemenligini-destekliyor-1079061735.html

iran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, lindsey graham, abd'li senatör lindsey graham, abd, husiler, husiler, husiler, husiler hareketi