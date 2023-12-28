https://sputniknews.com.tr/20231228/abdli-cumhuriyetci-senatorden-irani-dunya-haritasindan-silin-cagrisi-1079154648.html
ABD'li Cumhuriyetçi senatörden ‘İran’ı dünya haritasından silin’ çağrısı
ABD'li Cumhuriyetçi senatörden ‘İran’ı dünya haritasından silin’ çağrısı
ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Kızıldeniz’de gemilere saldıran Husilerin İran tarafından finanse edildiğini, bu yüzden İran’ın “dünya haritasından... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T23:40+0300
2023-12-28T23:40+0300
2023-12-28T23:41+0300
dünya
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abd'li senatör lindsey graham
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husiler
husiler
husiler
husiler hareketi
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ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’nun Cumhuriyetçi üyesi Lindsey Graham, Fox News televizyonuna açıklamalarda bulundu.Graham “İran olmazsa Husiler olmaz. Husiler tamamen İran tarafından destekleniyor. Altı aydır İran’ı vurulması için çağrı yapıyorum. Petrol yatakları var ve devrim muhafızlarının karargâhları uzaydan görülebiliyor. İran’ı haritadan silin” diye konuştu.Pentagon Şefi Lloyd Austin’e ‘zayıflık’ sergilememesini ve İran’a ABD’nin ‘kırmızı çizgilerinin’ ne olduğunu misilleme saldırı şeklinde net olarak ortaya koymayı tavsiye ettiğini söyleyen Graham, “Eğer Amerikan askerlerini gerçekten korumak istiyorsanız, vekalet saldırılarına devam etmeleri durumunda onlara ulaşacağımızı Ayetullah’a açıkça anlatın” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231227/disisleri-bakani-iran-ermenistanin-toprak-butunlugunu-ve-egemenligini-destekliyor-1079061735.html
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iran, lindsey graham, abd'li senatör lindsey graham, abd, husiler, husiler, husiler, husiler hareketi
iran, lindsey graham, abd'li senatör lindsey graham, abd, husiler, husiler, husiler, husiler hareketi
ABD'li Cumhuriyetçi senatörden ‘İran’ı dünya haritasından silin’ çağrısı
23:40 28.12.2023 (güncellendi: 23:41 28.12.2023)
ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Kızıldeniz’de gemilere saldıran Husilerin İran tarafından finanse edildiğini, bu yüzden İran’ın “dünya haritasından silinmesi” gerektiğini belirtti.
ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’nun Cumhuriyetçi üyesi Lindsey Graham
, Fox News televizyonuna
açıklamalarda bulundu.
Graham “İran olmazsa Husiler olmaz. Husiler tamamen İran tarafından destekleniyor. Altı aydır İran’ı vurulması için çağrı yapıyorum. Petrol yatakları var ve devrim muhafızlarının karargâhları uzaydan görülebiliyor. İran’ı haritadan silin” diye konuştu.
Pentagon Şefi Lloyd Austin’e ‘zayıflık’ sergilememesini ve İran’a ABD’nin ‘kırmızı çizgilerinin’ ne olduğunu misilleme saldırı şeklinde net olarak ortaya koymayı tavsiye ettiğini söyleyen Graham, “Eğer Amerikan askerlerini gerçekten korumak istiyorsanız, vekalet saldırılarına devam etmeleri durumunda onlara ulaşacağımızı Ayetullah’a açıkça anlatın” ifadesini kullandı.