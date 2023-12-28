https://sputniknews.com.tr/20231228/abd-ve-ab-ukrayna-ile-ilgili-stratejilerini-degistiriyor-ve-rusyaya-tavizi-goz-ardi-etmiyor-1079112022.html
'ABD ve AB Ukrayna ile ilgili stratejilerini değiştiriyor ve Rusya'ya tavizi göz ardı etmiyor’
'ABD ve AB Ukrayna ile ilgili stratejilerini değiştiriyor ve Rusya'ya tavizi göz ardı etmiyor’
ABD ve dünyada siyasetin nabzını tutan yayın kuruluşu Politico, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna politikalarının hedefini sessizce ‘Rusya'ya karşı tam zafer’... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T00:47+0300
2023-12-28T00:47+0300
2023-12-28T00:48+0300
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Politico’nun haberinde, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna politikalarının hedefini sessizce değiştirerek, Kiev'in olası barış müzakereleri için konumunu güçlendirme şekline dönüştürdüğü ve bunun muhtemelen Moskova'ya toprak tavizlerinin verilmesi anlamına geleceği belirtildi.Makalede belirttiği üzere, Kiev'in karşı taarruz fiyaskosunun ardından Batılı başkentlerde, hava savunma sistemleriyle dolu savunma hatlarının kurulması ve Ukrayna'nın askeri endüstri sektörünün dış yardıma daha az bağımlı olacak şekilde restore edilmesi gibi konular dile getiriliyor.ABD yönetiminden adı açıklanmayan bir yetkiliye ve Washington'da görevli Avrupalı bir diplomata atıfta bulunulan makalede, “Şimdi, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'ya yaptığı yardım ciddi bir tehlike altındayken (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi ve Avrupalı yetkililer, odak noktasını sessizce Rusya'ya karşı tam bir zafer kazanmasında Ukrayna'ya destek vermekten, savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerdeki konumunu güçlendirmeye kaydırıyor. Bu tür müzakereler muhtemelen Ukrayna'nın bir kısmının Rusya'ya bırakılması anlamına gelecek” ifadelerine yer verildi.Biden’ın seçim yılında başlangıçta seçtiği dış politika rotasının başarısızlığını kabul etmeyi ve bu değişikliği kamuoyuna duyurmayı göze alamayacağı savunulan yazıda, Beyaz Saray’ın ‘düşünüşüne aşina’ olan, adı açıklanmayan Kongre görevlisinin sözleri şöyle alıntılandı:
https://sputniknews.com.tr/20231227/slovak-basini-rusya-yakinda-ukraynayi-tamamen-paralize-edebilir-1079108167.html
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'ABD ve AB Ukrayna ile ilgili stratejilerini değiştiriyor ve Rusya'ya tavizi göz ardı etmiyor’
00:47 28.12.2023 (güncellendi: 00:48 28.12.2023)
ABD ve dünyada siyasetin nabzını tutan yayın kuruluşu Politico, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna politikalarının hedefini sessizce ‘Rusya'ya karşı tam zafer’ olmaktan çıkararak ‘Kiev'in potansiyel barış müzakerelerindeki konumunu güçlendirmek’ olarak değiştirdiklerini yazdı.
Politico’nun haberinde, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna politikalarının hedefini sessizce değiştirerek, Kiev'in olası barış müzakereleri için konumunu güçlendirme şekline dönüştürdüğü ve bunun muhtemelen Moskova'ya toprak tavizlerinin verilmesi anlamına geleceği belirtildi.
Makalede belirttiği üzere, Kiev'in karşı taarruz fiyaskosunun ardından Batılı başkentlerde, hava savunma sistemleriyle dolu savunma hatlarının kurulması ve Ukrayna'nın askeri endüstri sektörünün dış yardıma daha az bağımlı olacak şekilde restore edilmesi gibi konular dile getiriliyor.
ABD yönetiminden adı açıklanmayan bir yetkiliye ve Washington'da görevli Avrupalı bir diplomata atıfta bulunulan makalede, “Şimdi, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'ya yaptığı yardım ciddi bir tehlike altındayken (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi ve Avrupalı yetkililer, odak noktasını sessizce Rusya'ya karşı tam bir zafer kazanmasında Ukrayna'ya destek vermekten, savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerdeki konumunu güçlendirmeye kaydırıyor. Bu tür müzakereler muhtemelen Ukrayna'nın bir kısmının Rusya'ya bırakılması anlamına gelecek” ifadelerine yer verildi.
Biden’ın seçim yılında başlangıçta seçtiği dış politika rotasının başarısızlığını kabul etmeyi ve bu değişikliği kamuoyuna duyurmayı göze alamayacağı savunulan yazıda, Beyaz Saray’ın ‘düşünüşüne aşina’ olan, adı açıklanmayan Kongre görevlisinin sözleri şöyle alıntılandı:
“(Barış görüşmeleri hakkında) bu tartışmalar başlıyor, ancak yönetim siyasi risk nedeniyle kamuoyu önünde geri adım atamaz.”