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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231227/slovak-basini-rusya-yakinda-ukraynayi-tamamen-paralize-edebilir-1079108167.html
Slovak basını: Rusya yakında Ukrayna'yı tamamen paralize edebilir
Slovak basını: Rusya yakında Ukrayna'yı tamamen paralize edebilir
Slovak Pravda gazetesi, Rus ordusunun yeni bölgeler ele geçirerek Ukrayna'yı tamamen paralize edebileceğini yazdı. 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T23:43+0300
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Slovakya’da yayınlanan Pravda gazetesinde yer alan makalede, Rus ordusunun özel askeri operasyon bölgesinde yeni bölgeler ele geçirerek Ukrayna'yı tamamen paralize edebileceği belirtildi.Makalede, “Batı Ukrayna'ya yardım etmeye devam etmezse ve kendi savunma üretimini artırmazsa, Rusya'nın daha fazla bölgeyi kontrol altına aldığına ve Ukrayna'yı nasıl felç ettiğine tanık olacağız” ifadeleri kullanıldı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı taarruzunun Moskova'nın güçlü savunma sistemiyle karşılaştığı ve ardından çatışmaların neredeyse durma noktasına geldiğine vurgu yapılan makalede “Rus toplumu artık adapte olmuş halde ve ülke ekonomisi genel olarak iyi durumda. Bu durum bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir ve bu dönüm noktası Kremlin'in lehine" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231227/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-abd-ve-ab-ukraynadaki-darbede-kilit-rol-oynadi-1079076598.html
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slovakya, rusya, ukrayna, slovak pravda

Slovak basını: Rusya yakında Ukrayna'yı tamamen paralize edebilir

23:43 27.12.2023
© AP Photo / LibkosUkrayna asker
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Libkos
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Slovak Pravda gazetesi, Rus ordusunun yeni bölgeler ele geçirerek Ukrayna'yı tamamen paralize edebileceğini yazdı.
Slovakya’da yayınlanan Pravda gazetesinde yer alan makalede, Rus ordusunun özel askeri operasyon bölgesinde yeni bölgeler ele geçirerek Ukrayna'yı tamamen paralize edebileceği belirtildi.
Makalede, “Batı Ukrayna'ya yardım etmeye devam etmezse ve kendi savunma üretimini artırmazsa, Rusya'nın daha fazla bölgeyi kontrol altına aldığına ve Ukrayna'yı nasıl felç ettiğine tanık olacağız” ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı taarruzunun Moskova'nın güçlü savunma sistemiyle karşılaştığı ve ardından çatışmaların neredeyse durma noktasına geldiğine vurgu yapılan makalede “Rus toplumu artık adapte olmuş halde ve ülke ekonomisi genel olarak iyi durumda. Bu durum bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir ve bu dönüm noktası Kremlin'in lehine" ifadelerine yer verildi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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