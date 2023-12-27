https://sputniknews.com.tr/20231227/slovak-basini-rusya-yakinda-ukraynayi-tamamen-paralize-edebilir-1079108167.html
Slovak basını: Rusya yakında Ukrayna'yı tamamen paralize edebilir
Slovak basını: Rusya yakında Ukrayna'yı tamamen paralize edebilir
Slovak Pravda gazetesi, Rus ordusunun yeni bölgeler ele geçirerek Ukrayna'yı tamamen paralize edebileceğini yazdı. 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T23:43+0300
2023-12-27T23:43+0300
2023-12-27T23:43+0300
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Slovakya’da yayınlanan Pravda gazetesinde yer alan makalede, Rus ordusunun özel askeri operasyon bölgesinde yeni bölgeler ele geçirerek Ukrayna'yı tamamen paralize edebileceği belirtildi.Makalede, “Batı Ukrayna'ya yardım etmeye devam etmezse ve kendi savunma üretimini artırmazsa, Rusya'nın daha fazla bölgeyi kontrol altına aldığına ve Ukrayna'yı nasıl felç ettiğine tanık olacağız” ifadeleri kullanıldı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı taarruzunun Moskova'nın güçlü savunma sistemiyle karşılaştığı ve ardından çatışmaların neredeyse durma noktasına geldiğine vurgu yapılan makalede “Rus toplumu artık adapte olmuş halde ve ülke ekonomisi genel olarak iyi durumda. Bu durum bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir ve bu dönüm noktası Kremlin'in lehine" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231227/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-abd-ve-ab-ukraynadaki-darbede-kilit-rol-oynadi-1079076598.html
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slovakya, rusya, ukrayna, slovak pravda
Slovak basını: Rusya yakında Ukrayna'yı tamamen paralize edebilir
Slovak Pravda gazetesi, Rus ordusunun yeni bölgeler ele geçirerek Ukrayna'yı tamamen paralize edebileceğini yazdı.
Slovakya’da yayınlanan Pravda gazetesinde yer alan makalede, Rus ordusunun özel askeri operasyon bölgesinde yeni bölgeler ele geçirerek Ukrayna'yı tamamen paralize edebileceği belirtildi.
Makalede, “Batı Ukrayna'ya yardım etmeye devam etmezse ve kendi savunma üretimini artırmazsa, Rusya'nın daha fazla bölgeyi kontrol altına aldığına ve Ukrayna'yı nasıl felç ettiğine tanık olacağız” ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı taarruzunun Moskova'nın güçlü savunma sistemiyle karşılaştığı ve ardından çatışmaların neredeyse durma noktasına geldiğine vurgu yapılan makalede “Rus toplumu artık adapte olmuş halde ve ülke ekonomisi genel olarak iyi durumda. Bu durum bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir ve bu dönüm noktası Kremlin'in lehine" ifadelerine yer verildi.