https://sputniknews.com.tr/20231228/abd-onculugundeki-koalisyon-gucleri-erbilde-bomba-yuklu-iha-dusurdu-1079111186.html

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Erbil’de bomba yüklü İHA düşürdü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Erbil’de bomba yüklü İHA düşürdü

Irak’ın Erbil kentinde, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçleri tarafından bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi. 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T00:04+0300

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IKBY Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.Açıklamada, koalisyon güçlerinin Erbil’in Bahirka beldesine bağlı Aşokani köyü yakınlarında bomba yüklü bir İHA’yı düşürdüğü kaydedildi.Olayda can kaybı ya da maddi zarar yaşanmadığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231227/abd-basini-ilk-f-16lar-artik-ukraynada-olabilir-1079089320.html

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irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

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