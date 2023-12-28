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ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Erbil’de bomba yüklü İHA düşürdü
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Erbil’de bomba yüklü İHA düşürdü
Irak’ın Erbil kentinde, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçleri tarafından bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
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IKBY Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.Açıklamada, koalisyon güçlerinin Erbil’in Bahirka beldesine bağlı Aşokani köyü yakınlarında bomba yüklü bir İHA’yı düşürdüğü kaydedildi.Olayda can kaybı ya da maddi zarar yaşanmadığı belirtildi.
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ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Erbil’de bomba yüklü İHA düşürdü

00:04 28.12.2023 (güncellendi: 00:05 28.12.2023)
© AAABD'nin Irak Büyükelçiliği,
ABD'nin Irak Büyükelçiliği, - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AA
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Irak’ın Erbil kentinde, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçleri tarafından bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.
IKBY Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, koalisyon güçlerinin Erbil’in Bahirka beldesine bağlı Aşokani köyü yakınlarında bomba yüklü bir İHA’yı düşürdüğü kaydedildi.
Olayda can kaybı ya da maddi zarar yaşanmadığı belirtildi.
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