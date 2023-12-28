https://sputniknews.com.tr/20231228/abd-onculugundeki-koalisyon-gucleri-erbilde-bomba-yuklu-iha-dusurdu-1079111186.html
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Erbil’de bomba yüklü İHA düşürdü
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Erbil’de bomba yüklü İHA düşürdü
Irak’ın Erbil kentinde, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçleri tarafından bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T00:04+0300
2023-12-28T00:04+0300
2023-12-28T00:05+0300
ikby
ikby
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
facebook
işid
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iha
iha
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IKBY Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.Açıklamada, koalisyon güçlerinin Erbil’in Bahirka beldesine bağlı Aşokani köyü yakınlarında bomba yüklü bir İHA’yı düşürdüğü kaydedildi.Olayda can kaybı ya da maddi zarar yaşanmadığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231227/abd-basini-ilk-f-16lar-artik-ukraynada-olabilir-1079089320.html
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irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
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ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Erbil’de bomba yüklü İHA düşürdü
00:04 28.12.2023 (güncellendi: 00:05 28.12.2023)
Irak’ın Erbil kentinde, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçleri tarafından bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.
IKBY Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, koalisyon güçlerinin Erbil’in Bahirka beldesine bağlı Aşokani köyü yakınlarında bomba yüklü bir İHA’yı düşürdüğü kaydedildi.
Olayda can kaybı ya da maddi zarar yaşanmadığı belirtildi.