https://sputniknews.com.tr/20231228/10-olumlu-kazada-6-surucu-gozaltina-alindi-1079120851.html
10 ölümlü kazada 6 sürücü gözaltına alındı
10 ölümlü kazada 6 sürücü gözaltına alındı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 kişinin öldüğü, 59 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T10:31+0300
2023-12-28T10:31+0300
2023-12-28T10:48+0300
türkiye
kaza
kuzey marmara otoyolu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079120963_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_676ef4fa42055a0a866b74e74dbf3944.jpg
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, kazaya karışan 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın sürücüsü hakkında gözaltı kararı verildi.Sürücülerden 6'sı gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan bir yaralı sürücü hakkında ise tedavisinin ardından gözaltı işlemi yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20231228/kuzey-marmara-otoyolunda-feci-kaza-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1079115208.html
türkiye
kuzey marmara otoyolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1c/1079120963_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e7e74f580b176645dac63d84f8955b81.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kaza, kuzey marmara otoyolu
kaza, kuzey marmara otoyolu
10 ölümlü kazada 6 sürücü gözaltına alındı
10:31 28.12.2023 (güncellendi: 10:48 28.12.2023)
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 kişinin öldüğü, 59 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, kazaya karışan 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın sürücüsü hakkında gözaltı kararı verildi.
Sürücülerden 6'sı gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan bir yaralı sürücü hakkında ise tedavisinin ardından gözaltı işlemi yapılacak.