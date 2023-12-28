https://sputniknews.com.tr/20231228/10-olumlu-kazada-6-surucu-gozaltina-alindi-1079120851.html

10 ölümlü kazada 6 sürücü gözaltına alındı

10 ölümlü kazada 6 sürücü gözaltına alındı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 kişinin öldüğü, 59 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı. 28.12.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

kaza

kuzey marmara otoyolu

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, kazaya karışan 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın sürücüsü hakkında gözaltı kararı verildi.Sürücülerden 6'sı gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan bir yaralı sürücü hakkında ise tedavisinin ardından gözaltı işlemi yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20231228/kuzey-marmara-otoyolunda-feci-kaza-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1079115208.html

türkiye

kuzey marmara otoyolu

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