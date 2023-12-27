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https://sputniknews.com.tr/20231227/yurt-disi-telefon-duzenlemesinde-ayrintilar-belli-oldu-1079032376.html
Yurt dışından telefon getirme düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu
Yurt dışından telefon getirme düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberinde ülkeye getirdiği mobil cihazların kullanım süresinin... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T12:19+0300
2023-12-27T12:21+0300
ekonomi
telefon
yurt dışı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt dışındaki Türklere yönelik mobil cihaz düzenlemesinin ayrıntılarını anlattı.Uraloğlu, elektronik kimlik bilgisi bulunan cihazların kayıt altına alınması ve kullanımına ilişkin işlemlerin, "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" ve "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ" kapsamında yürütüldüğünü söyledi.Bu cihazların Türkiye'de kullanılabilmesi için Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde (MCKS) kayıtlı olması gerektiğini anımsatan Uraloğlu, "Kayıt işlemleri ise ithalat ve imalat yoluyla firmalar tarafından toplu olarak veya yurt dışından yolcunun yanında getirilen cihazlar için bireysel yolla olmak üzere iki şekilde yapılabiliyor. Yolcunun beraberinde getirdiği elektronik kimlik bilgisi bulunan cihazların 120 gün süreyle kayıtsız kullanım izni bulunuyordu." ifadelerini kullandı.Uraloğlu, kayıt altına alınmayan cihazların IMEI numaralarının ilgili mevzuatla belirlenen süre sonunda siyah listeye alınarak elektronik haberleşme şebekesiyle bağlantılarının kesildiğini hatırlattı.Yurt dışındaki Türklerin mağduriyetleri gideriliyorYurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, ülkeye getirdiği mobil cihazlarının kullanım sürelerine ilişkin yaşadığı mağduriyetleri çeşitli kanallardan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ilettiğini anlatan Uraloğlu, "Yurt dışında yerleşik vatandaşlarla mavi kart hamili kişilere ilave haberleşme hizmeti verilmesine ilişkin mağduriyetin giderilebilmesi için BTK tarafından alınan kararla düzenleme yapıldı." diye konuştu.İlave kullanım süresi başvurusu nereye?Düzenlemeye ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231128/yurt-disindan-telefon-getirenler-dikkat-imei-kayit-ucretlerine-zam-geliyor-1077859458.html
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yurt dışından telefon,yurt dışından telefon ücreti,yurt dışından telefon getirme ücreti,yurtdışından telefon getirme şartları

Yurt dışından telefon getirme düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu

12:19 27.12.2023 (güncellendi: 12:21 27.12.2023)
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Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© İHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberinde ülkeye getirdiği mobil cihazların kullanım süresinin 180 güne uzatılacağını açıkladı. Düzenleme 1 Mart 2024'te yürürlüğe girecek. Süre uzatımı için başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt dışındaki Türklere yönelik mobil cihaz düzenlemesinin ayrıntılarını anlattı.
Uraloğlu, elektronik kimlik bilgisi bulunan cihazların kayıt altına alınması ve kullanımına ilişkin işlemlerin, "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" ve "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ" kapsamında yürütüldüğünü söyledi.
Bu cihazların Türkiye'de kullanılabilmesi için Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde (MCKS) kayıtlı olması gerektiğini anımsatan Uraloğlu, "Kayıt işlemleri ise ithalat ve imalat yoluyla firmalar tarafından toplu olarak veya yurt dışından yolcunun yanında getirilen cihazlar için bireysel yolla olmak üzere iki şekilde yapılabiliyor. Yolcunun beraberinde getirdiği elektronik kimlik bilgisi bulunan cihazların 120 gün süreyle kayıtsız kullanım izni bulunuyordu." ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, kayıt altına alınmayan cihazların IMEI numaralarının ilgili mevzuatla belirlenen süre sonunda siyah listeye alınarak elektronik haberleşme şebekesiyle bağlantılarının kesildiğini hatırlattı.

Yurt dışındaki Türklerin mağduriyetleri gideriliyor

Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, ülkeye getirdiği mobil cihazlarının kullanım sürelerine ilişkin yaşadığı mağduriyetleri çeşitli kanallardan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ilettiğini anlatan Uraloğlu, "Yurt dışında yerleşik vatandaşlarla mavi kart hamili kişilere ilave haberleşme hizmeti verilmesine ilişkin mağduriyetin giderilebilmesi için BTK tarafından alınan kararla düzenleme yapıldı." diye konuştu.

İlave kullanım süresi başvurusu nereye?

Düzenlemeye ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının beraberinde getirdiği cihazlara ait yalnızca bir IMEI numarasıyla sınırlı olmak üzere başvuruda bulunan kişinin ikametgahının yurt dışında olması ve başvuru tarihi itibarıyla yurt dışına çıkmadığına ilişkin kontrolün olumlu sonuçlanması gerekiyor. Ardından yurt dışından gelen cihazlar için 120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi dolan kişilere, e-Devlet üzerinden başvurmaları halinde 2 defaya mahsus olarak 30'ar günlük ilave kullanım süresi tanımlanacak. Böylelikle yurt dışından gelen cihazlar için 120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi, 180 güne uzatılacak. İlave kullanım süresinin dolmasının ardından ise söz konusu cihazlara ilişkin IMEI numaraları siyah listeye alınacak. Süre uzatımına ilişkin BTK kararı gerekli altyapının oluşturulmasının ardından 1 Mart 2024'te yürürlüğe girecek."
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
EKONOMİ
Yurt dışından telefon getirenler dikkat: IMEI kayıt ücretlerine zam geliyor
28 Kasım, 11:30
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