https://sputniknews.com.tr/20231227/yurt-disi-telefon-duzenlemesinde-ayrintilar-belli-oldu-1079032376.html

Yurt dışından telefon getirme düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu

Yurt dışından telefon getirme düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberinde ülkeye getirdiği mobil cihazların kullanım süresinin... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T12:19+0300

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ekonomi

telefon

yurt dışı

imei

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt dışındaki Türklere yönelik mobil cihaz düzenlemesinin ayrıntılarını anlattı.Uraloğlu, elektronik kimlik bilgisi bulunan cihazların kayıt altına alınması ve kullanımına ilişkin işlemlerin, "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" ve "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ" kapsamında yürütüldüğünü söyledi.Bu cihazların Türkiye'de kullanılabilmesi için Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde (MCKS) kayıtlı olması gerektiğini anımsatan Uraloğlu, "Kayıt işlemleri ise ithalat ve imalat yoluyla firmalar tarafından toplu olarak veya yurt dışından yolcunun yanında getirilen cihazlar için bireysel yolla olmak üzere iki şekilde yapılabiliyor. Yolcunun beraberinde getirdiği elektronik kimlik bilgisi bulunan cihazların 120 gün süreyle kayıtsız kullanım izni bulunuyordu." ifadelerini kullandı.Uraloğlu, kayıt altına alınmayan cihazların IMEI numaralarının ilgili mevzuatla belirlenen süre sonunda siyah listeye alınarak elektronik haberleşme şebekesiyle bağlantılarının kesildiğini hatırlattı.Yurt dışındaki Türklerin mağduriyetleri gideriliyorYurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, ülkeye getirdiği mobil cihazlarının kullanım sürelerine ilişkin yaşadığı mağduriyetleri çeşitli kanallardan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ilettiğini anlatan Uraloğlu, "Yurt dışında yerleşik vatandaşlarla mavi kart hamili kişilere ilave haberleşme hizmeti verilmesine ilişkin mağduriyetin giderilebilmesi için BTK tarafından alınan kararla düzenleme yapıldı." diye konuştu.İlave kullanım süresi başvurusu nereye?Düzenlemeye ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231128/yurt-disindan-telefon-getirenler-dikkat-imei-kayit-ucretlerine-zam-geliyor-1077859458.html

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