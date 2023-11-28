https://sputniknews.com.tr/20231128/yurt-disindan-telefon-getirenler-dikkat-imei-kayit-ucretlerine-zam-geliyor-1077859458.html

Yurt dışından telefon getirenler dikkat: IMEI kayıt ücretlerine zam geliyor

Yurt dışından telefon getirenler dikkat: IMEI kayıt ücretlerine zam geliyor

2023 için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlenirken, yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanıma açılması için ödenecek IMEI kayıt... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T11:30+0300

2023-11-28T11:30+0300

2023-11-28T11:30+0300

ekonomi

imei

telefon

yurt dışı

2024

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Yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre 2023 için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi.Buna göre, 2024'te vergi, harç ve cezalar yüzde 58,46 artacak.Telefon kayıt ücreti zamlandıYurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanıma açılması için ödenecek IMEI kayıt harcı da bu oranda zamlanacak. 2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak.IMEI kayıt ücreti 2024'te ne kadar olacak?IMEI kayıt ücreti 2023’te 2 bin 732 TL’den 6 bin 91 TL’ye çıkarılmıştı.Bu ücret, 7 Temmuz’da Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL’ye yükseltildi.Son düzenlemenin ardından 2024 için bu ücret 31 bin 692 TL’ye yükseldi. Buna göre, 2014’te 119 TL olan ücret, son 10 yılda yaklaşık 270 kat arttı.

https://sputniknews.com.tr/20231125/2024-pasaport-ucretlerine-zam-yeni-yilda-harc-bedelleri-ne-kadar-olacak-1077775260.html

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