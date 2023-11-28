https://sputniknews.com.tr/20231128/yurt-disindan-telefon-getirenler-dikkat-imei-kayit-ucretlerine-zam-geliyor-1077859458.html
Yurt dışından telefon getirenler dikkat: IMEI kayıt ücretlerine zam geliyor
Yurt dışından telefon getirenler dikkat: IMEI kayıt ücretlerine zam geliyor
2023 için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlenirken, yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanıma açılması için ödenecek IMEI kayıt... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T11:30+0300
2023-11-28T11:30+0300
2023-11-28T11:30+0300
ekonomi
imei
telefon
yurt dışı
2024
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1d/1075007958_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_71a43816d010e0a888e4cbd552f55a0f.jpg
Yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre 2023 için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi.Buna göre, 2024'te vergi, harç ve cezalar yüzde 58,46 artacak.Telefon kayıt ücreti zamlandıYurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanıma açılması için ödenecek IMEI kayıt harcı da bu oranda zamlanacak. 2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak.IMEI kayıt ücreti 2024'te ne kadar olacak?IMEI kayıt ücreti 2023’te 2 bin 732 TL’den 6 bin 91 TL’ye çıkarılmıştı.Bu ücret, 7 Temmuz’da Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL’ye yükseltildi.Son düzenlemenin ardından 2024 için bu ücret 31 bin 692 TL’ye yükseldi. Buna göre, 2014’te 119 TL olan ücret, son 10 yılda yaklaşık 270 kat arttı.
https://sputniknews.com.tr/20231125/2024-pasaport-ucretlerine-zam-yeni-yilda-harc-bedelleri-ne-kadar-olacak-1077775260.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1d/1075007958_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_d52e4b22f274ef742a0466b676ee51dd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
imei ne kadar,imei zam,imei ücretleri,imei kaydı nasıl yapılır,imei 2024,imei nedir, kaydı nasıl yapılır,ımeı telefon kayıt ücreti
imei ne kadar,imei zam,imei ücretleri,imei kaydı nasıl yapılır,imei 2024,imei nedir, kaydı nasıl yapılır,ımeı telefon kayıt ücreti
Yurt dışından telefon getirenler dikkat: IMEI kayıt ücretlerine zam geliyor
2023 için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlenirken, yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanıma açılması için ödenecek IMEI kayıt harcı da zamlanacak.
Yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre 2023 için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi.
Buna göre, 2024'te vergi, harç ve cezalar yüzde 58,46 artacak.
Telefon kayıt ücreti zamlandı
Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanıma açılması için ödenecek IMEI kayıt harcı da bu oranda zamlanacak. 2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak.
IMEI kayıt ücreti 2024'te ne kadar olacak?
IMEI kayıt ücreti 2023’te 2 bin 732 TL’den 6 bin 91 TL’ye çıkarılmıştı.
Bu ücret, 7 Temmuz’da Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL’ye yükseltildi.
Son düzenlemenin ardından 2024 için bu ücret 31 bin 692 TL’ye yükseldi. Buna göre, 2014’te 119 TL olan ücret, son 10 yılda yaklaşık 270 kat arttı.