https://sputniknews.com.tr/20231125/2024-pasaport-ucretlerine-zam-yeni-yilda-harc-bedelleri-ne-kadar-olacak-1077775260.html
2024 pasaport ücretlerine zam: Yeni yılda harç bedelleri ne kadar olacak?
2024 pasaport ücretlerine zam: Yeni yılda harç bedelleri ne kadar olacak?
2024 yılı yeniden değerleme oranları da belli oldu. 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak gerçekleşti. Gelecek yıl pasaport... 25.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-25T13:51+0300
2023-11-25T13:51+0300
2023-11-25T13:52+0300
ekonomi
pasaport
harç
harç pulu
vergi
yurtdışı
yurtdışı seyahat
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/19/1055036308_14:0:1129:627_1920x0_80_0_0_a8965192e224b02bbe602b46b291320c.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2023 yılı için yüzde 58.46 olarak belirlendiği kaydedildi. Böylece pasaport harçlarına da zam gelecek.2024 pasaport ücretleri ne kadar olacak?Harç ve defter ücreti dahil 2024 yılında pasaport almanın maliyeti ise şöyle:6 aya kadar 2 bin 431 liraya, 1 yıl için 3 bin 188 TL'ye, 2 yıl için 4 bin 705 liraya, 3 yıl için 6 bin 350 liraya ve 4 yıldan fazla süreli olanlar 8 bin 626'ya yükselecek.2023 fiyatları ne kadardı?2023 yılı itibariyle başvuracağınız pasaport süresine göre harç bedeli bin 34,55 TL - 5 bin 444,25 TL arasında değişiyor. Ayrıca geçen yıl 225 TL olan defter bedeli ücreti de 2023 yılı itibariyle 501 TL'ye yükselmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231125/tum-vergi-ceza-harc-ve-ek-mtvde-oran-belli-oldu-2024te-hangi-arac-sahibi-ne-kadar-odeyecek-1077766832.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/19/1055036308_153:0:989:627_1920x0_80_0_0_8ff76628287c40856d47c3ecca8aed49.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yeni yılda harç bedelleri ne kadar olacak, harç bedeli, pasaport ne kadar, pasaport harç bedelleri, pasaport harç, pasaport harç ne kadar, pasaport harç, pasaport başvuru, 2024 pasaport harç bedeli, 2024 pasaport harcı ne kadar
yeni yılda harç bedelleri ne kadar olacak, harç bedeli, pasaport ne kadar, pasaport harç bedelleri, pasaport harç, pasaport harç ne kadar, pasaport harç, pasaport başvuru, 2024 pasaport harç bedeli, 2024 pasaport harcı ne kadar
2024 pasaport ücretlerine zam: Yeni yılda harç bedelleri ne kadar olacak?
13:51 25.11.2023 (güncellendi: 13:52 25.11.2023)
2024 yılı yeniden değerleme oranları da belli oldu. 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak gerçekleşti. Gelecek yıl pasaport almanın maliyeti ise ortaya çıktı. 4 yıldan fazla süreli pasaport almak isteyenler pasaport defter ücreti ile 8 bin 626 TL ödeyecek. Peki 2024 pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2023 yılı için yüzde 58.46 olarak belirlendiği kaydedildi. Böylece pasaport harçlarına da zam gelecek.
2024 pasaport ücretleri ne kadar olacak?
Harç ve defter ücreti dahil 2024 yılında pasaport almanın maliyeti ise şöyle:
6 aya kadar 2 bin 431 liraya, 1 yıl için 3 bin 188 TL'ye, 2 yıl için 4 bin 705 liraya, 3 yıl için 6 bin 350 liraya ve 4 yıldan fazla süreli olanlar 8 bin 626'ya yükselecek.
2023 fiyatları ne kadardı?
2023 yılı itibariyle başvuracağınız pasaport süresine göre harç bedeli bin 34,55 TL - 5 bin 444,25 TL arasında değişiyor. Ayrıca geçen yıl 225 TL olan defter bedeli ücreti de 2023 yılı itibariyle 501 TL'ye yükselmişti.