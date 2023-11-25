https://sputniknews.com.tr/20231125/2024-pasaport-ucretlerine-zam-yeni-yilda-harc-bedelleri-ne-kadar-olacak-1077775260.html

2024 pasaport ücretlerine zam: Yeni yılda harç bedelleri ne kadar olacak?

2024 pasaport ücretlerine zam: Yeni yılda harç bedelleri ne kadar olacak?

2024 yılı yeniden değerleme oranları da belli oldu. 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak gerçekleşti. Gelecek yıl pasaport... 25.11.2023, Sputnik Türkiye

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2023 yılı için yüzde 58.46 olarak belirlendiği kaydedildi. Böylece pasaport harçlarına da zam gelecek.2024 pasaport ücretleri ne kadar olacak?Harç ve defter ücreti dahil 2024 yılında pasaport almanın maliyeti ise şöyle:6 aya kadar 2 bin 431 liraya, 1 yıl için 3 bin 188 TL'ye, 2 yıl için 4 bin 705 liraya, 3 yıl için 6 bin 350 liraya ve 4 yıldan fazla süreli olanlar 8 bin 626'ya yükselecek.2023 fiyatları ne kadardı?2023 yılı itibariyle başvuracağınız pasaport süresine göre harç bedeli bin 34,55 TL - 5 bin 444,25 TL arasında değişiyor. Ayrıca geçen yıl 225 TL olan defter bedeli ücreti de 2023 yılı itibariyle 501 TL'ye yükselmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231125/tum-vergi-ceza-harc-ve-ek-mtvde-oran-belli-oldu-2024te-hangi-arac-sahibi-ne-kadar-odeyecek-1077766832.html

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