https://sputniknews.com.tr/20231125/tum-vergi-ceza-harc-ve-ek-mtvde-oran-belli-oldu-2024te-hangi-arac-sahibi-ne-kadar-odeyecek-1077766832.html

Tüm vergi, ceza, harç ve ek MTV'de oran belli oldu: 2024'te hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

Tüm vergi, ceza, harç ve ek MTV'de oran belli oldu: 2024'te hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

2024 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak açıklandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yılda iki kere ödenen... 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T09:56+0300

2023-11-25T09:56+0300

2023-11-25T09:56+0300

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

ekonomi

araba

vergi

otomobil

elektrikli otomobil

taşıt

taşıt kredisi

motorsiklet

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeniden değerleme oranı 2024 için yüzde 58.46 olarak tespit edildi.Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi de bu oranda artacak. Yeniden değerlendirme oranı neleri etkileyecek?TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 2024 yılı yeniden değerleme oranı da belli olmuştu. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar için 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak gerçekleşmişti. Yeniden değerleme, ÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor.Güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini geçtiğimiz yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) yüzde 122.9’dan yüzde 61.5’e indirilmesi için kullanmıştı. Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor?0-1300 motorMatrahı 114 bin 000 liraya kadar1-3 yaş - 2.120 TL'den 3359 TL'ye çıktı4-6 yaş - 1479 TL'den 2343 TL'ye çıktıMatrahı 114.000 - 199.700 lira arası1-3 yaş - 2330 TL'den 3692 TL'ye çıktı4-6 yaş - 1626 TL'den 2576 TL'ye çıktıMatrahı 199.700 lira ve üstü1-3 yaş - 2545 TL'den 4032 TL'ye çıktı4-6 yaş - 1773 TL'den 2809 TL'ye çıktı1301-1600 motorMatrahı 114.000 liraya kadar1-3 yaş - 3693 TL'den 5572 TL'ye çıktı4-6 yaş - 2769 TL'den 4387 TL'ye çıktı1301-1600 ccMatrahı 114.000 - 199.700 lira arası1-3 yaş - 4066 TL'den 6442 TL'ye çıktı4-6 yaş - 3049 TL'den 4831 TL'ye çıktı1301-1600 ccMatrahı 199.700 lira ve üstü1-3 yaş - 4434 TL'den 7026 TL'ye çıktı4-6 yaş - 3325 TL'den 5268 TL'ye çıktı1601-1800 ccMatrahı 285.800’ü aşmayanlar1-3 yaş - 7178 TL'den 11.374 TL'ye çıktı4-6 yaş - 5613 TL'den TL'ye çıktıMatrahı 285.800’ü aşanlar1-3 yaş - 7834 TL'den 12413 TL'ye çıktı4-6 yaş - 6120 TL'den 9697 TL'ye çıktı1801-2000 ccMatrahı 285.800 lira1-3 yaş - 9048 TL'den 14337 TL'ye çıktı4-6 yaş - 6968 TL'den 11041 TL'ye çıktıMatrahı 285.800 lira ve üstü1-3 yaş - 11.311 TL'den 17923 TL'ye çıktı4-6 yaş - 9.505 TL'den 15061 TL'ye çıktı2001 - 2500 ccMatrahı 356.900 lira1-3 yaş - 16.967 TL'den 26.885 TL'ye çıktı4-6 yaş - 12.319 TL'den 19.520 TL'ye çıktıMatrahı 356.900 lira ve üstü1-3 yaş - 18.512 TL'den 29.334 TL'ye çıktı4-6 yaş - 13.436 TL'den 21.290 TL'ye çıktı2501 - 3000 ccMatrahı 714.300 lira1-3 yaş - 23.658 TL'den 37.488 TL'ye çıktı4-6 yaş - 20.583 TL'den 32.615 TL'ye çıktıMatrahı 714.300 lira ve üstü1-3 yaş - 25.812 TL'den 40.901 TL'ye çıktı4-6 yaş - 22.453 TL'den 35.579 TL'ye çıktı4001 cc ve yukarısıMatrahı 1.357.700 lirayı aşmayan1-3 yaş - 92.725 TL'den 146.932 TL'ye çıktıMatrahı 1.357.700 lirayı aşan1-3 yaş - 101.153 TL'den 160.287 TL'ye çıktı7-11 yaş0-1300 cc2023 MTV: 826 Lira2024 MTV: 1308 Lira1301-1600 cc2023 MTV: 1606 Lira2024 MTV: 2544 Lira7-11 yaş1601-1800 cc2023 MTV: 3003 Lira2024 MTV: 4758 Lira1801-2000 cc2022 MTV: 2882 Lira2024 MTV: 4566 Lira16 yaş ve yukarısı0-1300 cc2023 MTV: 219 Lira2024 MTV: 347 Lira1301-1600 cc2023 MTV: 436 Lira2024 MTV: 690 LiraMotosiklet 2024 MTV oranları100-250 cc 1-3 yaş arası - 625 TL100-250 cc 4-6 yaş arası - 467 TL100-250 cc 7-11 yaş arası - 345 TL100-250 cc 12-15 yaş arası - 212 TL100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 80 TL251-650 cc 1-3 yaş arası - 1294 TL251-650 cc 4-6 yaş arası - 979 TL251-650 cc 7-11 yaş arası - 625 TL251-650 cc 12-15 yaş arası - 345 TL251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 212 TLMinibüs MTV oranları1-6 YAŞ ARASI - 2535 TL'den 4016 TL'ye çıktı7-15 YAŞ ARASI - 1674 TL'den 2652 TL'ye çıktı16 YAŞ ÜSTÜ - 817 TL'den 1294 TL'ye çıktıElektrikli araçlarda MTV oranlarıİçten yanmalı otomobillerde uygulanan MTV elektrikli otomobillerde dörtte bire düşüyor olsa da, yeni modellerin yüksek motor gücü nedeniyel son dönemde MTV ödemeleri üst seviyele çıkmış durumda.Elektrikli aracın yaşı, piyasa değeri ve kilovatı (kW) ödenmesi gereken MTV tutarında belirleyici.70 kW kadar 114.000 TL’yi aşmayan1-3 Yaş - 530 TL'den 839 TL'ye çıkacak4-6 Yaş - 369 TL'den 584 TL'ye çıkacak70 kW kadar 114.000-199.700 TL1-3 Yaş - 581 TL'den 920 TL'ye çıkacak4-6 Yaş - 407 TL'den 644 TL'ye çıkacak70 kW kadar 199.700 TL’yi aşan1-3 Yaş - 636 TL'den 1007 TL'ye çıkacak4-6 Yaş - 444 TL'den 703 TL'ye çıkacak71-85 kW 114.000 TL'yi aşmayan1-3 Yaş - 923 TL'den 1462 TL'ye çıkacak4-6 Yaş - 692 TL'den 1096 TL'ye çıkacak71-85 kW 114.000-199.700 TL1-3 Yaş - 1.015 TL'den 1608 TL'ye çıkacak4-6 Yaş - 762 TL'den 1207 TL'ye çıkacak71-85 kW 199.700 TL’yi aşan1-3 Yaş - 1.109 TL'den 1757 TL'ye çıkacak4-6 Yaş - 831 TL'den 1316 TL'ye çıkacak86-105 kW 285.800 TL’yi aşmayan1-3 Yaş - 1.794 TL'den 2842 TL'ye çıkacak4-6 Yaş - 1.403 TL'den 2223 TL'ye çıkacak86-105 kW 285.800 TL’yi aşan1-3 Yaş - 1.957 TL'den 3101 TL'ye çıkacak4-6 Yaş - 1.531 TL'den 2426 TL'ye çıkacak106-120 kW 285.800 TL’yi aşmayan1-3 Yaş - 2.827 TL'den 4479 TL'ye çıkacak4-6 Yaş - 2.177 TL'den 3449 TL'ye çıkacak106-120 kW 285.800 TL’yi aşan1-3 Yaş - 3.084 TL'den 4886 TL'ye çıkacak4-6 Yaş - 2.377 TL'den 3766 TL'ye çıkacak121-150 kW 356.900 TL’yi aşmayan1-3 Yaş - 4.242 TL'den 6721 TL'ye çıkacak4-6 Yaş - 3.079 TL'den 4878 TL'ye çıkacak121-150 kW 356.900 TL’yi aşan1-3 Yaş - 4.628 TL'den 7333 TL'ye çıkacak4-6 Yaş - 3.359 TL'den 5322 TL'ye çıkacak151-180 kW 714.300 TL’yi aşmayan1-3 Yaş - 5.914 TL'den 9371 TL'ye çıkacak4-6 Yaş - 5.145 TL'den 8152 TL'ye çıkacak151-180 kW 714.300 TL’yi aşan1-3 Yaş - 6.453 TL'den 10225 TL'ye çıkacak4-6 Yaş - 5.613 TL'den 8894 TL'ye çıkacak180-210 kW 714.300 TL’yi aşmayan1-3 Yaş - 9.005 TL'den 14269 TL'ye çıkacak4-6 Yaş - 8.105 TL'den 12843 TL'ye çıkacak180-210 kW 714.300 TL’yi aşan1-3 Yaş - 9.827 TL'den 15571 TL'ye çıkacak4-6 Yaş - 8.842 TL'den 13060 TL'ye çıkacak211-240 kW 1.143.000 TL’yi aşmayan1-3 Yaş - 14.163 TL'den 22.442 TL'ye çıkacak4-6 Yaş - 12.230 TL'den19.379 TL'ye çıkacak211-240 kW 1.143.000 TL’yi aşan1-3 Yaş - 15.452 TL'den 24.485 TL'ye çıkacak4-6 Yaş - 13.341 TL'den 21.140 TL'ye çıkacak241+ kW 1.357.700 TL’yi aşmayan1-3 Yaş - 23.181 TL'den 36.732 TL'ye çıkacak4-6 Yaş - 17.382 TL'den 27.543 TL'ye çıkacak241+ kW 1.357.700 TL’yi aşan1-3 Yaş - 25.287 TL'den 40.069 TL'ye çıkacak4-6 Yaş - 18.963 TL'den 30.048 TL'ye çıkacakMTV nereden ödenir?MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor. MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.

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