https://sputniknews.com.tr/20231227/ukraynadan-belgorod-ve-rostov-bolgelerine-ihali-saldiri-1079002483.html

Ukrayna’dan Belgorod ve Rostov bölgelerine İHA’lı saldırı

Ukrayna’dan Belgorod ve Rostov bölgelerine İHA’lı saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece hava savunma sistemlerinin Donetsk sınırında yer alan güney bölgesi Belgorod ve Ukrayna'nın Harkov sınırında yer alan Rostov... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T09:00+0300

2023-12-27T09:00+0300

2023-12-27T09:00+0300

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rusya savunma bakanlığı

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belgorod

insansız hava aracı (iha)

hava savunma sistemi

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kiev rejiminin dün gece saatlerinde Rusya Federasyonu topraklarındaki bazı hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı girişiminde bulunduğu belirtilirken, “Bu girişimler Rus hava savunma sistemleri tarafından durduruldu” ifadeleri kullanıldı.Ukrayna insansız hava araçlarının Belgorod ve Rostov bölgeleri üzerinde görev yapan hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu açıklandı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231226/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusunun-675-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1078980845.html

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ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, rostov, belgorod, insansız hava aracı (iha), hava savunma sistemi