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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231227/ukraynadan-belgorod-ve-rostov-bolgelerine-ihali-saldiri-1079002483.html
Ukrayna’dan Belgorod ve Rostov bölgelerine İHA’lı saldırı
Ukrayna’dan Belgorod ve Rostov bölgelerine İHA’lı saldırı
Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece hava savunma sistemlerinin Donetsk sınırında yer alan güney bölgesi Belgorod ve Ukrayna'nın Harkov sınırında yer alan Rostov... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T09:00+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
rusya
rusya savunma bakanlığı
rostov
belgorod
insansız hava aracı (iha)
hava savunma sistemi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kiev rejiminin dün gece saatlerinde Rusya Federasyonu topraklarındaki bazı hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı girişiminde bulunduğu belirtilirken, “Bu girişimler Rus hava savunma sistemleri tarafından durduruldu” ifadeleri kullanıldı.Ukrayna insansız hava araçlarının Belgorod ve Rostov bölgeleri üzerinde görev yapan hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu açıklandı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231226/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusunun-675-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1078980845.html
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ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, rostov, belgorod, insansız hava aracı (iha), hava savunma sistemi
ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, rostov, belgorod, insansız hava aracı (iha), hava savunma sistemi

Ukrayna’dan Belgorod ve Rostov bölgelerine İHA’lı saldırı

09:00 27.12.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece hava savunma sistemlerinin Donetsk sınırında yer alan güney bölgesi Belgorod ve Ukrayna'nın Harkov sınırında yer alan Rostov bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait iki uçak tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kiev rejiminin dün gece saatlerinde Rusya Federasyonu topraklarındaki bazı hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı girişiminde bulunduğu belirtilirken, “Bu girişimler Rus hava savunma sistemleri tarafından durduruldu” ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna insansız hava araçlarının Belgorod ve Rostov bölgeleri üzerinde görev yapan hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu açıklandı.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.
Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 675 askeri etkisiz hale getirildi
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