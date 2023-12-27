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Türkiye İsveç’in NATO üyeliği konusunda, ABD’nin F-16 adımını bekleyecek
Türkiye İsveç’in NATO üyeliği konusunda, ABD’nin F-16 adımını bekleyecek
İsveç'in NATO’ya üyelik protokolü kapsamındaki kanun teklifi Dışişleri Komisyonu’ndan kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç’in NATO üyeliği ile ABD’nin... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T14:51+0300
2023-12-27T14:51+0300
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Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi. Bu adımla birlikte Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini ne zaman onay vereceği sorusunu birlikte getirdi. İsveç'in NATO üye olabilmesi için kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda da onaylanması gerekiyor.F-16 süreci ile birlikte yürüyecekCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada “Biliyorsunuz İsveç’in NATO üyeliği ile katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne biz gönderdik. İsveç konusu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Joe Biden ile yaptığımız görüşmede de gündeme geldi. ABD ile aramızdaki F-16 meselesini de bu çerçevede değerlendirdik. Görüşmede kendisinin ‘Siz bunu Meclis’ten çıkarın, aynı şekilde ben de Kongre’den bunu geçiririm’ şeklinde bir ifadesi oldu” ifadelerini kullanmıştı.Dışişleri bakanları görevlendirildiCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de devam eden F-16 süreci ile Türkiye'nin İsveç’in üyeliğine onay verme süreci eş zamanlı olarak yürütülmesi için ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görevlendirildiğini belirtti. ABD yönetimi, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dış İlişkiler Komisyondan geçmesini memnuniyetle karşıladığını ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğünü bildirdi. Şimdi Türkiye F-16’la konusunda somut adımlar bekliyor.Erdoğan ile Biden görüşebilirEdinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın 2024 yılın ilk aylarında bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu dönemde ABD’ye gitmesi için bir hazırlık yapılıyor. Bu görüşmede İsveç'in üyeliği kapsamında F-16’ların alınması için atılacak adımların netleştirilmesi bekleniyor. Türkiye bu adımların takvime bağlanmasından sonra İsveç'in NATO üyeliği protokolünü içeren kanun teklifini TBMM Genel Kurulu'nda ele alabilecek.İsveç'in adımları da takip edilecekTürkiye onay sürecinde İsveç’in üçlü protokol kapsamında verdiği sözlerin yerine gelip gelmediğini de takip edecek. Protokol kapsamında bugüne kadar “İsveç, Anayasa değişiklikleriyle birlikte yeniden güncellenen terörizmle mücadele yasasını 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe soktu. Bu yasayla terör örgütüne katılım artık İsveç'te suç haline getirildi. İsveç, Türkiye ile bağlantılı dava ve konularda eşgüdümü teminen bir irtibat savcısı atadı. PKK'nın İsveç'teki ana finansman kaynaklarından olan yapılanmaların hesapları askıya alındı. PKK mensubu bir şahıs İsveç'te tutuklandı. Türkiye’nin iadesini talep ettiği bir kişi Türkiye’ye gönderildi. İsveç savunma sanayi alanındaki ürünlere yönelik ambargoyu da kaldırdı.”Türkiye’nin taleplerine rağmen İsveç “Terör suçunda 32, adi suçlardan dolayı 37 kişiyle ilgili olarak iade talebini, PKK’nın yanı sıra, FETÖ’de terör örgütü olarak tanınmasını, PKK’nın iİsveç’te yaşayan üst düzey sorumlularla ilgili yakalanma taleplerini” yerine getirmedi.Genel Kurul onayı şartTürkiye hem F-16’ların teslimi hem de İsveç'in vermiş olduğu sözleri yerine getirmesini takip ettikten sonra İsveç'in üyeliğini, onaylayan kanun teklifini TBMM Genel Kurulu’na getirecek. Genel kurulda oy çokluğu ile düzenleme kabul edilir ise İsveç'in NATO üyeliği onaylanmış olacak. Genel Kurul’da kanun teklifi kabul edilmezse red tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı yasama dönemi içinde yeniden teklif görüşülmeyecek.
https://sputniknews.com.tr/20231227/isvec-turk-savunma-sanayisine-yonelik-ambargoyu-kaldirdi-basvurular-olumlu-sonuclaniyor-1079022973.html
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Türkiye İsveç’in NATO üyeliği konusunda, ABD’nin F-16 adımını bekleyecek

14:51 27.12.2023
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Özel
İsveç'in NATO’ya üyelik protokolü kapsamındaki kanun teklifi Dışişleri Komisyonu’ndan kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç’in NATO üyeliği ile ABD’nin Türkiye’ye F-16 vermesi sürecinin eş zamanlı yürütüleceğini açıklamıştı. Düzenlemenin genel kurula gelmesinden önce ABD’nin adımı beklenecek.
Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi. Bu adımla birlikte Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini ne zaman onay vereceği sorusunu birlikte getirdi. İsveç'in NATO üye olabilmesi için kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda da onaylanması gerekiyor.

F-16 süreci ile birlikte yürüyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada “Biliyorsunuz İsveç’in NATO üyeliği ile katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne biz gönderdik. İsveç konusu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Joe Biden ile yaptığımız görüşmede de gündeme geldi. ABD ile aramızdaki F-16 meselesini de bu çerçevede değerlendirdik. Görüşmede kendisinin ‘Siz bunu Meclis’ten çıkarın, aynı şekilde ben de Kongre’den bunu geçiririm’ şeklinde bir ifadesi oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri bakanları görevlendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de devam eden F-16 süreci ile Türkiye'nin İsveç’in üyeliğine onay verme süreci eş zamanlı olarak yürütülmesi için ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görevlendirildiğini belirtti. ABD yönetimi, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dış İlişkiler Komisyondan geçmesini memnuniyetle karşıladığını ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğünü bildirdi. Şimdi Türkiye F-16’la konusunda somut adımlar bekliyor.

Erdoğan ile Biden görüşebilir

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın 2024 yılın ilk aylarında bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu dönemde ABD’ye gitmesi için bir hazırlık yapılıyor. Bu görüşmede İsveç'in üyeliği kapsamında F-16’ların alınması için atılacak adımların netleştirilmesi bekleniyor. Türkiye bu adımların takvime bağlanmasından sonra İsveç'in NATO üyeliği protokolünü içeren kanun teklifini TBMM Genel Kurulu'nda ele alabilecek.

İsveç'in adımları da takip edilecek

Türkiye onay sürecinde İsveç’in üçlü protokol kapsamında verdiği sözlerin yerine gelip gelmediğini de takip edecek. Protokol kapsamında bugüne kadar “İsveç, Anayasa değişiklikleriyle birlikte yeniden güncellenen terörizmle mücadele yasasını 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe soktu. Bu yasayla terör örgütüne katılım artık İsveç'te suç haline getirildi. İsveç, Türkiye ile bağlantılı dava ve konularda eşgüdümü teminen bir irtibat savcısı atadı. PKK'nın İsveç'teki ana finansman kaynaklarından olan yapılanmaların hesapları askıya alındı. PKK mensubu bir şahıs İsveç'te tutuklandı. Türkiye’nin iadesini talep ettiği bir kişi Türkiye’ye gönderildi. İsveç savunma sanayi alanındaki ürünlere yönelik ambargoyu da kaldırdı.”
Türkiye’nin taleplerine rağmen İsveç “Terör suçunda 32, adi suçlardan dolayı 37 kişiyle ilgili olarak iade talebini, PKK’nın yanı sıra, FETÖ’de terör örgütü olarak tanınmasını, PKK’nın iİsveç’te yaşayan üst düzey sorumlularla ilgili yakalanma taleplerini” yerine getirmedi.

Genel Kurul onayı şart

Türkiye hem F-16’ların teslimi hem de İsveç'in vermiş olduğu sözleri yerine getirmesini takip ettikten sonra İsveç'in üyeliğini, onaylayan kanun teklifini TBMM Genel Kurulu’na getirecek. Genel kurulda oy çokluğu ile düzenleme kabul edilir ise İsveç'in NATO üyeliği onaylanmış olacak. Genel Kurul’da kanun teklifi kabul edilmezse red tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı yasama dönemi içinde yeniden teklif görüşülmeyecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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