https://sputniknews.com.tr/20231227/teslanin-robotu-bir-muhendise-saldirip-can-aldi-1079033121.html

Tesla'nın robotu bir mühendise saldırıp kan döktü

Tesla'nın robotu bir mühendise saldırıp kan döktü

ABD'li iş insanı Elon Musk'a ait otonom otomobil firması Tesla'nın Teksas'taki fabrikasında bir robot kontrolden çıkarak bir mühendise saldırdı. Kan dökülen... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T12:29+0300

2023-12-27T12:29+0300

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yaşam

robot

tesla

kaza

kaza sebebi

elon musk

abd

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Üretim tesislerinde robotların insanlara saldırdığı vakalara bir yenisi daha eklendi.Tesla'nın fabrikalarındaki robotların mühendis ve işçilere birçok kez saldırdığı ancak bu olayların üzerinin örtüldüğü öğrenilirken, hatta bir işçinin sıcak çarpmasından kaynaklı ölümünün de gizlendiği ayyuka çıktı.Eyalete sunulan rapor ile ortaya çıkan 2021 yılındaki saldırı vakasında, robotun metal 'pençelerini' mühendisin kollarına ve sırtına sapladığı ve kanlar içinde kalan mühendisin ciddi yaralar aldığı kaydedildi. Olayı gören iki çalışanın 'yardım' butonuna basarak robotu durdurmayı başardığı ifade edildi.Tesla'nın Giga Teksas fabrikasındaki çalışanların avukatı Hannah Alexander, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, şirketin vergi indirimi almak için olay sayısını düşük gösterdiğini ifade etti. Avukat, özellikle bir çalışanın tesisin inşaatı sırasında sıcak çarpmasından öldüğüne, çok sayıda kişinin ise yaralanmalara maruz kaldığına dikkat çekerek resmi raporlarda bunlara yer verilmediğinin altını çizdi.Robotların insanlara zarar verdiği son olay Güney Kore'de yaşanmıştı. Robotları denetlemekle görevli bir çalışan, bir robot tarafından 'sebze kolisi' sanılarak önce havaya kaldırılmış, sonra ise taşıma bandına bastırılmıştı. Yüzü ve göğsü ezilen adam hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetmişti. Robot kolun adamı ‘karton ürün kutularından ayırt edemediği’ bilgisi basına yansımıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231110/guney-korede-bir-adam-robot-tarafindan-olduruldu--1077268615.html

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robot, tesla, kaza, kaza sebebi, elon musk, abd