https://sputniknews.com.tr/20231227/teslanin-robotu-bir-muhendise-saldirip-can-aldi-1079033121.html
Tesla'nın robotu bir mühendise saldırıp kan döktü
Tesla'nın robotu bir mühendise saldırıp kan döktü
ABD'li iş insanı Elon Musk'a ait otonom otomobil firması Tesla'nın Teksas'taki fabrikasında bir robot kontrolden çıkarak bir mühendise saldırdı. Kan dökülen... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T12:29+0300
2023-12-27T12:29+0300
2023-12-27T12:38+0300
yaşam
robot
tesla
kaza
kaza sebebi
elon musk
abd
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Üretim tesislerinde robotların insanlara saldırdığı vakalara bir yenisi daha eklendi.Tesla'nın fabrikalarındaki robotların mühendis ve işçilere birçok kez saldırdığı ancak bu olayların üzerinin örtüldüğü öğrenilirken, hatta bir işçinin sıcak çarpmasından kaynaklı ölümünün de gizlendiği ayyuka çıktı.Eyalete sunulan rapor ile ortaya çıkan 2021 yılındaki saldırı vakasında, robotun metal 'pençelerini' mühendisin kollarına ve sırtına sapladığı ve kanlar içinde kalan mühendisin ciddi yaralar aldığı kaydedildi. Olayı gören iki çalışanın 'yardım' butonuna basarak robotu durdurmayı başardığı ifade edildi.Tesla'nın Giga Teksas fabrikasındaki çalışanların avukatı Hannah Alexander, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, şirketin vergi indirimi almak için olay sayısını düşük gösterdiğini ifade etti. Avukat, özellikle bir çalışanın tesisin inşaatı sırasında sıcak çarpmasından öldüğüne, çok sayıda kişinin ise yaralanmalara maruz kaldığına dikkat çekerek resmi raporlarda bunlara yer verilmediğinin altını çizdi.Robotların insanlara zarar verdiği son olay Güney Kore'de yaşanmıştı. Robotları denetlemekle görevli bir çalışan, bir robot tarafından 'sebze kolisi' sanılarak önce havaya kaldırılmış, sonra ise taşıma bandına bastırılmıştı. Yüzü ve göğsü ezilen adam hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetmişti. Robot kolun adamı ‘karton ürün kutularından ayırt edemediği’ bilgisi basına yansımıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231110/guney-korede-bir-adam-robot-tarafindan-olduruldu--1077268615.html
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robot, tesla, kaza, kaza sebebi, elon musk, abd
robot, tesla, kaza, kaza sebebi, elon musk, abd
Tesla'nın robotu bir mühendise saldırıp kan döktü
12:29 27.12.2023 (güncellendi: 12:38 27.12.2023)
ABD'li iş insanı Elon Musk'a ait otonom otomobil firması Tesla'nın Teksas'taki fabrikasında bir robot kontrolden çıkarak bir mühendise saldırdı. Kan dökülen olayın 2021 yılında yaşandığı ortaya çıktı.
Üretim tesislerinde robotların insanlara saldırdığı vakalara bir yenisi daha eklendi.
Tesla'nın fabrikalarındaki robotların mühendis ve işçilere birçok kez saldırdığı ancak bu olayların üzerinin örtüldüğü öğrenilirken, hatta bir işçinin sıcak çarpmasından kaynaklı ölümünün de gizlendiği ayyuka çıktı.
Eyalete sunulan rapor ile ortaya çıkan 2021 yılındaki saldırı vakasında, robotun metal 'pençelerini' mühendisin kollarına ve sırtına sapladığı ve kanlar içinde kalan mühendisin ciddi yaralar aldığı kaydedildi. Olayı gören iki çalışanın 'yardım' butonuna basarak robotu durdurmayı başardığı ifade edildi.
Tesla'nın Giga Teksas fabrikasındaki çalışanların avukatı Hannah Alexander, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, şirketin vergi indirimi almak için olay sayısını düşük gösterdiğini ifade etti.
Avukat, özellikle bir çalışanın tesisin inşaatı sırasında sıcak çarpmasından öldüğüne, çok sayıda kişinin ise yaralanmalara maruz kaldığına dikkat çekerek resmi raporlarda bunlara yer verilmediğinin altını çizdi.
Robotların insanlara zarar verdiği son olay Güney Kore'de yaşanmıştı. Robotları denetlemekle görevli bir çalışan, bir robot tarafından 'sebze kolisi' sanılarak önce havaya kaldırılmış, sonra ise taşıma bandına bastırılmıştı.
Yüzü ve göğsü ezilen adam hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetmişti. Robot kolun adamı ‘karton ürün kutularından ayırt edemediği’ bilgisi basına yansımıştı.