https://sputniknews.com.tr/20231227/rusyanin-samara-bolgesinde-tren-yolunda-teror-saldirisi-girisimi-zanli-yakalandi-1079039739.html

Rusya'nın Samara Bölgesi'nde tren yolunda terör saldırısı girişimi: Zanlı yakalandı

Rusya'nın Samara Bölgesi'nde tren yolunda terör saldırısı girişimi: Zanlı yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Samara Bölgesi'nde tren yolu üzerinde planlanan bir terör saldırısının önüne geçildiğini, saldırıyı hazırlayan zanlının... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T13:55+0300

2023-12-27T13:55+0300

2023-12-27T13:55+0300

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terör hücresi

terör eylemi

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

aleksandr bortnikov

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Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.FSB'den yapılan açıklamaya göre Kasım ayında Rus istihbarat mensupları, Samara Bölgesi'nde tren yolunda terör saldırısı planlayan bir zanlıyı yakaladı.Zanlının Rusya'da yasaklanan ve terör örgütü olarak tanınan 'Rusya Özgürlük Lejyonu' destekçisi olduğunu belirten FSB, 15 Kasım'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şahsın suçunu itiraf ettiğini ve saldırı planlarını detaylı şekilde anlattığını aktardı.Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Başkanı ve FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, 12 Aralık'taki bir toplantıda, 2023 yılında 146'sı terör saldırısı olmak üzere 228 terör suçunun önüne geçildiğini söylemişti.Bortnikov, "Kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmaları sayesinde 146'sı terör saldırısı olmak üzere 228 terör suçu hazırlık aşamasında önlendi. Yasadışı silah kaçakçılığı yapan 73 gizli hücre ve 180'den fazla organize suç grubunun faaliyetleri durduruldu, 146 yeraltı silah atölyesi imha edildi. Terörün ve Ukraynalı silahlı oluşumların finansmanına karışan 4 binden fazla kişinin hesaplarındaki toplam 110 milyon ruble üzerindeki meblağ bloke edildi" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20231212/rus-istihbarati-2023un-bilancosunu-acikladi-146-teror-saldirisi-onlendi-73-hucre-cokertildi-1078371469.html

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ukrayna, rusya, terör, terör hücresi, terör eylemi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov