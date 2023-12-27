Rusya'nın Samara Bölgesi'nde tren yolunda terör saldırısı girişimi: Zanlı yakalandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kredi kartına taksit olmasa millet evine eşya alamaz'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:08
81 dk
SESLİ HABER
ABD bunu konuşuyor: Biden'ın uçağının yanından geçen UFO muydu?
13:36
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
13:45
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ASAM Başkanı Güçlüer: PKK saldırısına ABD ve İsrail istihbaratı destek verdi
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya’
16:11
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
SpaceX’in roketi Alman ordusunun keşif uydularını yörüngeye taşıdı
17:45
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ‘Rusya'nın zaferleri NATO’da bölünmelere neden oldu’
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna 2024'te savunmaya geçmek zorunda kalacak’
18:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: ‘Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali’
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: ‘Ukraynalı askerler teslim olmak zorunda kalıyor’
18:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: ‘Washington ile Ankara'nın çıkarları ayrışıyor’
19:19
3 dk
SESLİ HABER
Kanadalı paralı askerler Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf etti
19:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna ordusunu durdurarak NATO'yu vurdu’
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Taylor Swift, dünya müzik tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attı'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yapay zeka ile tüketici davranışları arasındaki ilişki
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Barajlarda yapılan ıslah ve su tutma durumu
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
2023 Değerlendirmesi: Çin Halk Cumhuriyeti
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231227/rusyanin-samara-bolgesinde-tren-yolunda-teror-saldirisi-girisimi-zanli-yakalandi-1079039739.html
Rusya'nın Samara Bölgesi'nde tren yolunda terör saldırısı girişimi: Zanlı yakalandı
Rusya'nın Samara Bölgesi'nde tren yolunda terör saldırısı girişimi: Zanlı yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Samara Bölgesi'nde tren yolu üzerinde planlanan bir terör saldırısının önüne geçildiğini, saldırıyı hazırlayan zanlının... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T13:55+0300
2023-12-27T13:55+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
terör
terör hücresi
terör eylemi
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
aleksandr bortnikov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103086/78/1030867897_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_8afe6e76356da008a6f73a244c7f67d1.jpg
Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.FSB'den yapılan açıklamaya göre Kasım ayında Rus istihbarat mensupları, Samara Bölgesi'nde tren yolunda terör saldırısı planlayan bir zanlıyı yakaladı.Zanlının Rusya'da yasaklanan ve terör örgütü olarak tanınan 'Rusya Özgürlük Lejyonu' destekçisi olduğunu belirten FSB, 15 Kasım'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şahsın suçunu itiraf ettiğini ve saldırı planlarını detaylı şekilde anlattığını aktardı.Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Başkanı ve FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, 12 Aralık'taki bir toplantıda, 2023 yılında 146'sı terör saldırısı olmak üzere 228 terör suçunun önüne geçildiğini söylemişti.Bortnikov, "Kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmaları sayesinde 146'sı terör saldırısı olmak üzere 228 terör suçu hazırlık aşamasında önlendi. Yasadışı silah kaçakçılığı yapan 73 gizli hücre ve 180'den fazla organize suç grubunun faaliyetleri durduruldu, 146 yeraltı silah atölyesi imha edildi. Terörün ve Ukraynalı silahlı oluşumların finansmanına karışan 4 binden fazla kişinin hesaplarındaki toplam 110 milyon ruble üzerindeki meblağ bloke edildi" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231212/rus-istihbarati-2023un-bilancosunu-acikladi-146-teror-saldirisi-onlendi-73-hucre-cokertildi-1078371469.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103086/78/1030867897_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a5a12d0684a1c66821bbbca7ca9e08ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, terör, terör hücresi, terör eylemi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov
ukrayna, rusya, terör, terör hücresi, terör eylemi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov

Rusya'nın Samara Bölgesi'nde tren yolunda terör saldırısı girişimi: Zanlı yakalandı

13:55 27.12.2023
© Sputnik / FSB / Multimedya arşivine gidinFSB
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© Sputnik / FSB
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Samara Bölgesi'nde tren yolu üzerinde planlanan bir terör saldırısının önüne geçildiğini, saldırıyı hazırlayan zanlının yakalandığını duyurdu.
Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.
FSB'den yapılan açıklamaya göre Kasım ayında Rus istihbarat mensupları, Samara Bölgesi'nde tren yolunda terör saldırısı planlayan bir zanlıyı yakaladı.
Zanlının Rusya'da yasaklanan ve terör örgütü olarak tanınan 'Rusya Özgürlük Lejyonu' destekçisi olduğunu belirten FSB, 15 Kasım'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şahsın suçunu itiraf ettiğini ve saldırı planlarını detaylı şekilde anlattığını aktardı.
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Başkanı ve FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, 12 Aralık'taki bir toplantıda, 2023 yılında 146'sı terör saldırısı olmak üzere 228 terör suçunun önüne geçildiğini söylemişti.
Bortnikov, "Kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmaları sayesinde 146'sı terör saldırısı olmak üzere 228 terör suçu hazırlık aşamasında önlendi. Yasadışı silah kaçakçılığı yapan 73 gizli hücre ve 180'den fazla organize suç grubunun faaliyetleri durduruldu, 146 yeraltı silah atölyesi imha edildi. Terörün ve Ukraynalı silahlı oluşumların finansmanına karışan 4 binden fazla kişinin hesaplarındaki toplam 110 milyon ruble üzerindeki meblağ bloke edildi" demişti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
DÜNYA
Rus istihbaratı 2023'ün bilançosunu açıkladı: 146 terör saldırısı önlendi, 73 hücre çökertildi
12 Aralık, 16:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала