https://sputniknews.com.tr/20231212/rus-istihbarati-2023un-bilancosunu-acikladi-146-teror-saldirisi-onlendi-73-hucre-cokertildi-1078371469.html

Rus istihbaratı 2023'ün bilançosunu açıkladı: 146 terör saldırısı önlendi, 73 hücre çökertildi

Rus istihbaratı 2023'ün bilançosunu açıkladı: 146 terör saldırısı önlendi, 73 hücre çökertildi

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Başkanı ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, 2023 yılında 146'sı terör saldırısı olmak üzere... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T16:50+0300

2023-12-12T16:50+0300

2023-12-12T16:50+0300

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Ulusal Terörle Mücadele Komitesi toplantısında konuşan Bortnikov, Rus istihbaratının geride kalan yıl içinde terörle mücadele alanında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.Bortnikov, "Kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmaları sayesinde 146'sı terör saldırısı olmak üzere 228 terör suçu hazırlık aşamasında önlendi. Yasadışı silah kaçakçılığı yapan 73 gizli hücre ve 180'den fazla organize suç grubunun faaliyetleri durduruldu, 146 yeraltı silah atölyesi imha edildi. Terörün ve Ukraynalı silahlı oluşumların finansmanına karışan 4 binden fazla kişinin hesaplarındaki toplam 110 milyon ruble üzerindeki meblağ bloke edildi" dedi.Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) ile kolluk kuvvetleri arasındaki etkileşimin enformasyon alanının terör propagandası, neo-Nazizm ve diğer radikal fikirlerden korunmasının güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu anlatan Bortnikov, internetten 15 bin 500'ün üzerinde terör içerikli materyalin kaldırıldığını belirtti.'ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'da kurduğu psikolojik operasyon merkezleri Rusya'ya karşı eşi görülmemiş bir kampanya başlattı'Terör suçlarının ABD ve İngiltere'nin istihbarat servisleri tarafından koordine edilen Ukrayna istihbaratının harekete geçmesi nedeniyle arttığını söyleyen Bortnikov, Washington ve Londra'nın Ukrayna'da kurduğu psikolojik operasyon merkezlerinin Rusya'daki durumu 'karıştırmak', neo-Nazi propagandası yapmak ve kitlesel kargaşaları kışkırtmak için eşi görülmemiş bir kampanya başlattığının altını çizdi.Bortnikov, Ukrayna'dan Rusya topraklarına insansız hava ve deniz araçları kullanılarak düzenlenen saldırıların sayısının arttığına da dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20231127/rusya-ukrayna-istihbarati-yeni-bolgelerimizdeki-liderlere-karsi-zehirli-kimyasallar-kullaniyor-1077834754.html

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov, terör, terör örgütleri, terör eylemi, ukrayna