https://sputniknews.com.tr/20231227/rusyadan-japonyaya-patriot-uyarisi-1079041468.html

Rusya'dan Japonya'ya 'Patriot' uyarısı

Rusya'dan Japonya'ya 'Patriot' uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya'nın envanterindeki Patriot füzelerini Ukrayna'ya vermesinin ciddi sonuçları olacağı konusunda... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T17:31+0300

2023-12-27T17:31+0300

2023-12-27T17:31+0300

ukrayna krizi

ukrayna

japonya

patriot

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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Zaharova, haftalık basın toplantısında Japonya'nın silah ihracatı politikasında önemli bir değişikliğe giderek ABD'ye Patriot hava savunma füzelerini gönderme planlarına tepki gösterdi.Tokyo yönetiminin ülkenin savaş sonrası anayasasının pasifist hükümlerini tutarlı bir şekilde ortadan kaldırmaya yönelik çizgisini bir kez daha doğruladığını söyleyen Zaharova, Japonya'nın hızlı yeniden silahlanma süreciyle birleştiğinde, bunun küresel ve bölgesel güvenlik açısından somut olumsuz sonuçları olacağının altını çizdi.Japonya'nın ABD'ye göndereceği Patriot sistemlerinin Washington tarafından mühimmat sıkıntısı yaşayan Kiev'e gönderileceğine işaret eden Rus Dışişleri Sözcüsü, "Japonya'nın füzelerinin Ukrayna ordusunun eline geçmesi durumunda, bu eylemlerin Rusya'ya yönelik düşmanca adımlar olarak görüleceği ve ikili ilişkiler bağlamında Japonya için çok ciddi sonuçlara yol açacağı konusunda uyarmak isteriz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231219/japonya-ukraynaya-saglamaya-hazir-oldugu-yardim-miktarini-acikladi-1078617468.html

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ukrayna, japonya, patriot, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova