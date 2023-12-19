https://sputniknews.com.tr/20231219/japonya-ukraynaya-saglamaya-hazir-oldugu-yardim-miktarini-acikladi-1078617468.html

Japonya Ukrayna'ya sağlamaya hazır olduğu yardım miktarını açıkladı

Japonya Ukrayna'ya sağlamaya hazır olduğu yardım miktarını açıkladı

Japonya Ukrayna'ya 4.5 milyar dolar ek yardım sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T18:52+0300

2023-12-19T18:52+0300

2023-12-19T18:52+0300

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Japon Kyodo Haber Ajansı'nın Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'ye dayandırdığı haberine göre Japon yetkililerin Ukrayna'ya 4.5 milyar dolar tutarında ek bir yardım paketi sağlamaya hazır olduğu belirtildi.Haberde şu ifadelere yer verildi:Kyodo: G7 maliye bakanları Ukrayna'yı destekleme kararlılığını teyit ettiJapon Kyodo Haber Ajansı'nın Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'ye dayandırdığı bir başka haberine göre G7 maliye bakanları Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettikleri belirtildiHaber ajansı, "Toplantıda G7 maliye bakanları Ukrayna'yı destekleme konusundaki kesin kararlılıklarını da teyit ettiler" diye yazdı.Japonya, 2024 mali yılında, savunma bütçesine 54 milyar dolar ayırarak, ulusal savunmasını güçlendirmeye hazırlandıklarını açıklamıştı. Japonya Ekonomi Bakanlığı, Tokyo'nun Rusya merkezli şirketlere yeni yaptırımlar getirdiğini ve Rusya'dan sınai olmayan elmasların ithalatını yasakladığını belirtmişti. Yaptırım listesinde 57 Rus şirketinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nden 2, Suriye'den 1 ve Özbekistan'dan 2 şirket yer almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231214/japonya-ingiltere-ve-italyadan-ortak-savas-ucagi-projesi-1078447554.html

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