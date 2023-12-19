https://sputniknews.com.tr/20231219/japonya-ukraynaya-saglamaya-hazir-oldugu-yardim-miktarini-acikladi-1078617468.html
Japonya Ukrayna'ya sağlamaya hazır olduğu yardım miktarını açıkladı
Japonya Ukrayna'ya sağlamaya hazır olduğu yardım miktarını açıkladı
Japonya Ukrayna'ya 4.5 milyar dolar ek yardım sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T18:52+0300
2023-12-19T18:52+0300
2023-12-19T18:52+0300
ukrayna krizi
japonya
ukrayna
ukrayna ordusu
mali yardım
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Japon Kyodo Haber Ajansı'nın Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'ye dayandırdığı haberine göre Japon yetkililerin Ukrayna'ya 4.5 milyar dolar tutarında ek bir yardım paketi sağlamaya hazır olduğu belirtildi.Haberde şu ifadelere yer verildi:Kyodo: G7 maliye bakanları Ukrayna'yı destekleme kararlılığını teyit ettiJapon Kyodo Haber Ajansı'nın Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'ye dayandırdığı bir başka haberine göre G7 maliye bakanları Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettikleri belirtildiHaber ajansı, "Toplantıda G7 maliye bakanları Ukrayna'yı destekleme konusundaki kesin kararlılıklarını da teyit ettiler" diye yazdı.Japonya, 2024 mali yılında, savunma bütçesine 54 milyar dolar ayırarak, ulusal savunmasını güçlendirmeye hazırlandıklarını açıklamıştı. Japonya Ekonomi Bakanlığı, Tokyo'nun Rusya merkezli şirketlere yeni yaptırımlar getirdiğini ve Rusya'dan sınai olmayan elmasların ithalatını yasakladığını belirtmişti. Yaptırım listesinde 57 Rus şirketinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nden 2, Suriye'den 1 ve Özbekistan'dan 2 şirket yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231214/japonya-ingiltere-ve-italyadan-ortak-savas-ucagi-projesi-1078447554.html
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japonya, ukrayna, ukrayna ordusu, mali yardım
japonya, ukrayna, ukrayna ordusu, mali yardım
Japonya Ukrayna'ya sağlamaya hazır olduğu yardım miktarını açıkladı
Japonya Ukrayna'ya 4.5 milyar dolar ek yardım sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.
Japon Kyodo Haber Ajansı'nın Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'ye dayandırdığı haberine göre Japon yetkililerin Ukrayna'ya 4.5 milyar dolar tutarında ek bir yardım paketi sağlamaya hazır olduğu belirtildi.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, 19 Aralık'ta G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Japon hükümetinin Ukrayna'ya toplam 4.5 milyar dolar tutarında ek destek sağlamaya hazır olduğunu söyledi.
Kyodo: G7 maliye bakanları Ukrayna'yı destekleme kararlılığını teyit etti
Japon Kyodo Haber Ajansı'nın Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'ye dayandırdığı bir başka haberine göre G7 maliye bakanları Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettikleri belirtildi
Haber ajansı, "Toplantıda G7 maliye bakanları Ukrayna'yı destekleme konusundaki kesin kararlılıklarını da teyit ettiler" diye yazdı.
Japonya, 2024 mali yılında, savunma bütçesine 54 milyar dolar ayırarak, ulusal savunmasını güçlendirmeye hazırlandıklarını açıklamıştı.
Japonya Ekonomi Bakanlığı, Tokyo'nun Rusya merkezli şirketlere yeni yaptırımlar getirdiğini ve Rusya'dan sınai olmayan elmasların ithalatını yasakladığını belirtmişti. Yaptırım listesinde 57 Rus şirketinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nden 2, Suriye'den 1 ve Özbekistan'dan 2 şirket yer almıştı.