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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231227/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-bir-mi-8-helikopteri-dusuruldu-1079049869.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait bir Mi-8 helikopteri ve 17 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T18:00+0300
2023-12-27T18:00+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna krizi
mi-8
insansız hava aracı (iha)
donetsk
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri topçu birimleriyle işbirliği içinde gerçekleştirdiği koordineli eylemlerle, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Novgorodskoye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 24. Mekanize Tugayının taaruz gruplarının iki saldırısını püskürterek insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 280 asker, 2 zırhlı personel aracı, 3 otomobil, 2 adet Msta-B obüs, 2 adet Akatsiya kundağı motorlu obüs, 2 adet D-30 obüsü ve bir Gvozdika kundağı motorlu obüs imha edildi.Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu birimlerinin desteğiyle gerçekleştirdikleri eylemler sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 60., 115. mekanize ve 95. hava saldırı tugaylarının taaruz gruplarının 6 saldırısı püskürtüldü. Ukraynalı 45’e yakın asker, 2 otomobil, bir Gvozdika kundağı motorlu obüs ve bir D-30 obüsü imha edildi.Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, topçu ve çoklu roketatar sistemleri birimlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63. mekanize ve 12. özel kuvvet tugaylarının Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Çervonaya Dibrova bölgesindeki iki saldırısını püskürterek, Serebryanskiy ormanlık bölgesindeki Ukraynalı birliklerin biriktiği alanı vurdu. Bu bölgelerde Ukraynalı 190’dan fazla asker, 1 tank, 2 piyade savaş aracı ve bir D-30 obüsü yok edildi.Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 79. Hava Saldırı Tugayının Novomihaylovka yerleşim bölgesindeki birimlerini vurdu. Ukraynalı 90 asker ve 3 kamyonet yok edildi.Zaporojye yönünde, Rus ordu grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Rabotino ve Verbovoye bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 33., 65. Mekanize ve 82. hava saldırı tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 45 asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil, bir Msta-B obüs ve bir D-30 obüsü imha edildi.Herson yönünde, Rus birliklerinin eylemleri ve topçu ateşi sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kayıpları 20 asker, 3 otomobil, bir Akatsiya kundağı motorlu obüs, bir D-20 obüs ve 4 adet Gvozdika kundağı motorlu obüs olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri, 17 insansız hava aracını düşürürken, HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan 7 füze, bir HARM anti-radar füzesi ve bir JDAM güdümlü hava bombasını önledi.Özel askeri operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 560 uçak, 262 helikopter, 10 bin 121 insansız hava aracı, 442 uçaksavar füze sistemi, 14 bin 341 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 189 çok namlulu roketatar sistemi, 7 bin 527 sahra ve havan topu ile 16 bin 765 adet özel askeri araç imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231227/rusya-ukrayna-ihalarina-karsi-kendi-demir-kubbesini-olusturuyor-1079031936.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, mi-8, insansız hava aracı (iha), donetsk, herson
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, mi-8, insansız hava aracı (iha), donetsk, herson

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürüldü

18:00 27.12.2023
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait bir Mi-8 helikopteri ve 17 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri topçu birimleriyle işbirliği içinde gerçekleştirdiği koordineli eylemlerle, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Novgorodskoye bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 24. Mekanize Tugayının taaruz gruplarının iki saldırısını püskürterek insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 280 asker, 2 zırhlı personel aracı, 3 otomobil, 2 adet Msta-B obüs, 2 adet Akatsiya kundağı motorlu obüs, 2 adet D-30 obüsü ve bir Gvozdika kundağı motorlu obüs imha edildi.
Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu birimlerinin desteğiyle gerçekleştirdikleri eylemler sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 60., 115. mekanize ve 95. hava saldırı tugaylarının taaruz gruplarının 6 saldırısı püskürtüldü. Ukraynalı 45’e yakın asker, 2 otomobil, bir Gvozdika kundağı motorlu obüs ve bir D-30 obüsü imha edildi.
Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, topçu ve çoklu roketatar sistemleri birimlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63. mekanize ve 12. özel kuvvet tugaylarının Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Çervonaya Dibrova bölgesindeki iki saldırısını püskürterek, Serebryanskiy ormanlık bölgesindeki Ukraynalı birliklerin biriktiği alanı vurdu. Bu bölgelerde Ukraynalı 190’dan fazla asker, 1 tank, 2 piyade savaş aracı ve bir D-30 obüsü yok edildi.
Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 79. Hava Saldırı Tugayının Novomihaylovka yerleşim bölgesindeki birimlerini vurdu. Ukraynalı 90 asker ve 3 kamyonet yok edildi.
Zaporojye yönünde, Rus ordu grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Rabotino ve Verbovoye bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 33., 65. Mekanize ve 82. hava saldırı tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 45 asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil, bir Msta-B obüs ve bir D-30 obüsü imha edildi.
Herson yönünde, Rus birliklerinin eylemleri ve topçu ateşi sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kayıpları 20 asker, 3 otomobil, bir Akatsiya kundağı motorlu obüs, bir D-20 obüs ve 4 adet Gvozdika kundağı motorlu obüs olarak gerçekleşti.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri, 17 insansız hava aracını düşürürken, HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan 7 füze, bir HARM anti-radar füzesi ve bir JDAM güdümlü hava bombasını önledi.
Özel askeri operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 560 uçak, 262 helikopter, 10 bin 121 insansız hava aracı, 442 uçaksavar füze sistemi, 14 bin 341 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 189 çok namlulu roketatar sistemi, 7 bin 527 sahra ve havan topu ile 16 bin 765 adet özel askeri araç imha edildi.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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