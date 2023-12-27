https://sputniknews.com.tr/20231227/rus-uzman-gazzedeki-batili-insani-koridorun-amaci-filistinlilere-yonelik-saldirganligi-uzatmaktir-1079042810.html

Rus uzman: Gazze’deki Batılı insani koridorun amacı Filistinlilere yönelik saldırganlığı uzatmaktır

Rus uzman: Gazze’deki Batılı insani koridorun amacı Filistinlilere yönelik saldırganlığı uzatmaktır

İsrail, Güney Kıbrıs ve Batılı ülkelerin Gazze Şeridi'ndeki halka yönelik denizden insani koridor açma planını yorumlayan Rus uzman Faliçev, söz konusu... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T14:43+0300

2023-12-27T14:43+0300

2023-12-27T14:43+0300

görüş

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

batı

abd

ortadoğu

doğu akdeniz

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079042652_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d3f17a5a4988aceed760b45ac2ae8786.jpg

İsrail, Güney Kıbrıs ve Batılı ülkelerin Gazze Şeridi'ndeki halka yönelik denizden insani koridor açma planını 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşama, askeri çıkarma gemilerinin kullanımını içeriyor, orta vadede yüzer platform oluşturulmasına yönelik bir çözüm, uzun vadede ise kapalı bir liman inşa edilmesi düşünülüyor.İsrail ve Batılı devletlerin bu iyi niyetli ve insani gibi görünen eylemleri, Gazze'deki gerçeklerle ne derece örtüşüyor?Rus askeri uzman, emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e demecinde Batılı ülkelerin Gazze Şeridi halkına sözde insani yardım organize etmeye yönelik eylemlerinin Batılı ikiyüzlülüğün açık bir tezahürü olduğunu söyledi.Faliçev, “Batılı ülkeler kötü oyun oynarken, sevimlilik sergiliyor. Bir yandan Gazze'deki mağdurlara insani yardım göndererek ‘barışçıl’ olduklarını sergiler gibi görünüyorlar. Diğer yandan ise sivillere yönelik saldırılar sürüyor. Bana göre Batılı ülkelerin uyguladığı insani koridor dikkat dağıtıcı bir manevradır. Gazze'ye birçok ülkeden insani yardım geliyor. Gazze'ye insani yardımın çok büyük bölümü, Filistin meselesinde insani yardım sağlanmasına büyük önem atfeden Rusya ve Türkiye'den geliyor. Ancak Batı için asıl mesele insani yardım sağlamak değil. Onun için asıl mesele, İsrail'i Gazze'ye yönelik ateş ve saldırganlığını sürdürmeye teşvik etmektir. Batılı ülkeler, önceden de olduğu gibi İsrail'e teçhizat, silah ve mühimmat sağlamaya devam ediyor, hem de giderek artan miktarlarda. İsrail'e finansal destek sağlıyorlar. Batı'nın İsrail'e verdiği destek, Gazze Şeridi adlı rezervasyonda yaşlıların, kadınların ve çocukların öldürülmesinin devam etmesinin temel nedenidir” diye konuştu.İnsani koridorunun amacının aslında insani yardım sağlamak değil İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısını sürdürmesini sağlamak olduğuna dikkat çeken Faliçev, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20231227/abbastan-savas-sonrasi-gazzede-yetkiyi-ustlenmek-icin-3-sart-1079001486.html

israil

gazze

gazze şeridi

batı

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, batı, abd, ortadoğu, doğu akdeniz, rusya