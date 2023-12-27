https://sputniknews.com.tr/20231227/rosselhoznadzor-rusya-hasim-ulkelerin-gida-ve-tarim-urunlerine-bagimli-degil-1079072310.html
Rosselhoznadzor: Rusya hasım ülkelerin gıda ve tarım ürünlerine bağımlı değil
Rosselhoznadzor: Rusya hasım ülkelerin gıda ve tarım ürünlerine bağımlı değil
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert, hasım ülkelerden gıda ve tarım ürünlerinin ithalatına hiçbir bağımlılık... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T18:15+0300
2023-12-27T18:15+0300
2023-12-27T18:15+0300
dünya
rusya
rosselhoznadzor
sergey dankvert
tarım ürünleri
rusya’ya hasım ülkeler
belarus
brezilya
muz
peynir
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Rosselhoznadzor Başkanı Dankvert, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Hasım ülkelere hiçbir bağımlılık yok” ifadesini kullandı.Rusya’nın 2014’te yaptırımlara karşılık olarak gıda ambargosu uyguladığını kaydeden Dankvert, “Hasım ülkelerden ithalattan bahsederken, ülkemize karşı uygulanan yaptırımlara misilleme olarak Rusya’nın tedbirler aldığı 2014’ten bu yana sadece İsviçre’nin adını zikredebilirim. Daha önce tarafsız olan, ama şimdi tarafsız olmayan bu ülkeden 1200 ton peynir ithal edildi” dedi.Dost ülkelerden gıda ve tarım ithalatının yaklaşık yarısının Belarus’a, geriye kalanının da Brezilya ve diğer dost ülkelerden yapıldığını anlatan Rosselhoznadzor Başkanı, ihracatın da geleneksel olarak komşu, Orta ve Güneydoğu Asya ülkelerine yapıldığını söyledi.İthalatın büyük kısmını, başta turunçgiller ve muz olmak üzere Rusya’da üretilmeyen ürünlerinin oluşturduğunu kaydeden Dankvert, “Geri kalan her şey oldukça orantılı. Misal örneğin elma üretimi artıyorsa elma ithalatı azalıyor” diye ekledi.
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rusya, rosselhoznadzor, sergey dankvert, tarım ürünleri, rusya’ya hasım ülkeler, belarus, brezilya, muz, peynir, isviçre
rusya, rosselhoznadzor, sergey dankvert, tarım ürünleri, rusya’ya hasım ülkeler, belarus, brezilya, muz, peynir, isviçre
Rosselhoznadzor: Rusya hasım ülkelerin gıda ve tarım ürünlerine bağımlı değil
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert, hasım ülkelerden gıda ve tarım ürünlerinin ithalatına hiçbir bağımlılık yaşamadığını belirtti.
Rosselhoznadzor Başkanı Dankvert, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Hasım ülkelere hiçbir bağımlılık yok” ifadesini kullandı.
Rusya’nın 2014’te yaptırımlara karşılık olarak gıda ambargosu uyguladığını kaydeden Dankvert, “Hasım ülkelerden ithalattan bahsederken, ülkemize karşı uygulanan yaptırımlara misilleme olarak Rusya’nın tedbirler aldığı 2014’ten bu yana sadece İsviçre’nin adını zikredebilirim. Daha önce tarafsız olan, ama şimdi tarafsız olmayan bu ülkeden 1200 ton peynir ithal edildi” dedi.
Dost ülkelerden gıda ve tarım ithalatının yaklaşık yarısının Belarus’a, geriye kalanının da Brezilya ve diğer dost ülkelerden yapıldığını anlatan Rosselhoznadzor Başkanı, ihracatın da geleneksel olarak komşu, Orta ve Güneydoğu Asya ülkelerine yapıldığını söyledi.
İthalatın büyük kısmını, başta turunçgiller ve muz olmak üzere Rusya’da üretilmeyen ürünlerinin oluşturduğunu kaydeden Dankvert, “Geri kalan her şey oldukça orantılı. Misal örneğin elma üretimi artıyorsa elma ithalatı azalıyor” diye ekledi.