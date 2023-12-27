https://sputniknews.com.tr/20231227/ronaldodan-yeni-rekor-2023-yilinin-en-golcu-futbolcusu-oldu-1079022911.html
Ronaldo'dan yeni rekor: 2023 yılının en golcü futbolcusu oldu
Ronaldo'dan yeni rekor: 2023 yılının en golcü futbolcusu oldu
Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, 38 yaşında yeni bir rekor kırdı. Pro Lig'in 17. haftasında karşılaştıkları Al Ittihad'ı 5-2 mağlup eden Al Nassr'da 2... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T11:01+0300
2023-12-27T11:01+0300
2023-12-27T11:02+0300
spor
ronaldo
cristiano ronaldo
futbol
2023
suudi arabistan
el nassr
al nassr
maç
gol
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Ronaldo 38 yaşına gelmesine rağmen tüm dünyaya meydan okumaya devam ediyor. Tüm kıtaların en çok gol atan oyuncusu olma unvanını eline geçiren Ronaldo, 2023 yılına da damgasını vurmayı başardı.53 yol attı, yine zirveye yerleşti2023 yılında toplamda 53 gol atan Ronaldo, tüm kıtalarda en çok gol atan futbolcu olma başarısını yakaladı. Performansını Suudi Arabistan'da da sürdüren Portekizli oyuncunun ortaya koyduğu istatistik taraflı tarafsız herkes tarafından alkışlandı. Öte yandan futbol oynamaya devam etmek isteyen Ronaldo'nun en az 3 yıl daha üst seviyede oynayacağı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20231227/acun-ilicalidan-fatih-terim-hamlesi-maclar-icin-harekete-gecti-1079014529.html
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ronaldo, cristiano ronaldo, futbol, 2023, suudi arabistan, el nassr, al nassr, maç, gol
ronaldo, cristiano ronaldo, futbol, 2023, suudi arabistan, el nassr, al nassr, maç, gol
Ronaldo'dan yeni rekor: 2023 yılının en golcü futbolcusu oldu
11:01 27.12.2023 (güncellendi: 11:02 27.12.2023)
Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, 38 yaşında yeni bir rekor kırdı. Pro Lig'in 17. haftasında karşılaştıkları Al Ittihad'ı 5-2 mağlup eden Al Nassr'da 2 gol atan Cristiano Ronaldo, 53 golle 2023 yılının en golcü futbolcusu oldu.
Ronaldo 38 yaşına gelmesine rağmen tüm dünyaya meydan okumaya devam ediyor. Tüm kıtaların en çok gol atan oyuncusu olma unvanını eline geçiren Ronaldo, 2023 yılına da damgasını vurmayı başardı.
53 yol attı, yine zirveye yerleşti
2023 yılında toplamda 53 gol atan Ronaldo, tüm kıtalarda en çok gol atan futbolcu olma başarısını yakaladı. Performansını Suudi Arabistan'da da sürdüren Portekizli oyuncunun ortaya koyduğu istatistik taraflı tarafsız herkes tarafından alkışlandı. Öte yandan futbol oynamaya devam etmek isteyen Ronaldo'nun en az 3 yıl daha üst seviyede oynayacağı öğrenildi.