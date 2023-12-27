https://sputniknews.com.tr/20231227/ronaldodan-yeni-rekor-2023-yilinin-en-golcu-futbolcusu-oldu-1079022911.html

Ronaldo'dan yeni rekor: 2023 yılının en golcü futbolcusu oldu

Ronaldo'dan yeni rekor: 2023 yılının en golcü futbolcusu oldu

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, 38 yaşında yeni bir rekor kırdı. Pro Lig'in 17. haftasında karşılaştıkları Al Ittihad'ı 5-2 mağlup eden Al Nassr'da 2... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T11:01+0300

2023-12-27T11:01+0300

2023-12-27T11:02+0300

spor

ronaldo

cristiano ronaldo

futbol

2023

suudi arabistan

el nassr

al nassr

maç

gol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070556877_0:0:2972:1671_1920x0_80_0_0_2b2ae61e129ed01c1b4a521c5c0d93a4.jpg

Ronaldo 38 yaşına gelmesine rağmen tüm dünyaya meydan okumaya devam ediyor. Tüm kıtaların en çok gol atan oyuncusu olma unvanını eline geçiren Ronaldo, 2023 yılına da damgasını vurmayı başardı.53 yol attı, yine zirveye yerleşti2023 yılında toplamda 53 gol atan Ronaldo, tüm kıtalarda en çok gol atan futbolcu olma başarısını yakaladı. Performansını Suudi Arabistan'da da sürdüren Portekizli oyuncunun ortaya koyduğu istatistik taraflı tarafsız herkes tarafından alkışlandı. Öte yandan futbol oynamaya devam etmek isteyen Ronaldo'nun en az 3 yıl daha üst seviyede oynayacağı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20231227/acun-ilicalidan-fatih-terim-hamlesi-maclar-icin-harekete-gecti-1079014529.html

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ronaldo, cristiano ronaldo, futbol, 2023, suudi arabistan, el nassr, al nassr, maç, gol