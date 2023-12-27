https://sputniknews.com.tr/20231227/resmi-gazetede-yayinlanacak-27-bin-personel-alinacak-1079001666.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: 27 bin personel alınacak

Resmi Gazete'de yayınlandı: 27 bin personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için 27 bin sözleşmeli... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T08:52+0300

2023-12-27T08:52+0300

2023-12-27T08:53+0300

türkiye

resmi gazete

personel

sözleşmeli personel

personel alımı

sağlık

sağlık çalışanı

istihdam

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 9 ebe, 25 sağlık memuru, 2 hemşire, ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

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resmi gazete 26 aralık 2023, resmi gazete bugün, personel alımı, sağlık personeli alımı