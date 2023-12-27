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Resmi Gazete'de yayınlandı: 27 bin personel alınacak
Resmi Gazete'de yayınlandı: 27 bin personel alınacak
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için 27 bin sözleşmeli... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 9 ebe, 25 sağlık memuru, 2 hemşire, ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.
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resmi gazete 26 aralık 2023, resmi gazete bugün, personel alımı, sağlık personeli alımı
resmi gazete 26 aralık 2023, resmi gazete bugün, personel alımı, sağlık personeli alımı

Resmi Gazete'de yayınlandı: 27 bin personel alınacak

08:52 27.12.2023 (güncellendi: 08:53 27.12.2023)
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© İHA
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.
Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 9 ebe, 25 sağlık memuru, 2 hemşire, ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.
Çalışan erkek, insan, iş yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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