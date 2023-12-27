https://sputniknews.com.tr/20231227/putin-hindistan-basbakani-modiyi-rusyaya-davet-etti-1079093822.html

Putin, Hindistan Başbakanı Modi’yi Rusya’ya davet etti

Putin, Hindistan Başbakanı Modi’yi Rusya’ya davet etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de kabul ettiği Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’a Başbakan Narendra Modi’yi Rusya’ya davet... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T22:23+0300

2023-12-27T22:23+0300

2023-12-27T22:23+0300

dünya

vladimir putin

hindistan

narendra modi

hindistan başbakanı narendra modi

subrahmanyam jaishankar

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Rusya lideri Putin bugün Kremlin’de Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ı kabul etti.Putin, “Dostumuz Sayın Başbakan Modi’yi Rusya’da görmekten mutluluk duyacağız. Aktüel olan tüm konuları değerlendirme, Rusya-Hindistan ilişkilerinin geleceğini konuşma fırsatımız olacak. Çok işimiz var. Lütfen ona en iyi dileklerimi iletin” diye konuştu.Önümüzdeki yıl Hindistan’da parlamento seçimlerinin yapılacağına dikkat çeken Rus lider, “Hindistan’daki dostlarımıza başarılar diliyoruz. İktidara hangi siyasi güç gelirse gelsin, iki ülke ve halklarımız arasındaki geleneksel dostluk bağlarının devam edeceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.Görüşmede ayrıca Ukrayna konusu masaya yatırıldı. Putin, Başbakan Modi’nin bu sorunu barışçıl yolla çözüme kavuşturmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Rus lider, Ukrayna’daki durumla ilgili bilgi verdi.Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar da Putin’e Modi’nin mektubunu verdi ve Başbakan’ın 2024’te Rusya’yı ziyaret etmeyi planladığını söyledi. Hint diplomat, Moskova ve Delhi’nin her iki tarafa uygun bir tarih seçeceği umudunu dile getirdi.

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vladimir putin, hindistan, narendra modi, hindistan başbakanı narendra modi, subrahmanyam jaishankar