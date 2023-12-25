https://sputniknews.com.tr/20231225/putinden-imza-ab-ulkelerinin-vatandaslari-rusya-vizesi-icin-harc-odeyecek-1078923145.html

Putin'den imza: AB ülkelerinin vatandaşları Rusya vizesi için harç ödeyecek

Putin'den imza: AB ülkelerinin vatandaşları Rusya vizesi için harç ödeyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm AB ülkeleri ile İsviçre, Norveç, İzlanda, Lichtenstein vatandaşlarının Rusya vizesi için yeniden harç ödemesini... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T17:04+0300

2023-12-25T17:04+0300

2023-12-25T17:04+0300

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Rusya ve AB, 25 Mayıs 2006'da imzaladıkları vize kolaylaştırma anlaşmasıyla vatandaşlarının vize başvurularının inceleme, kabul ve edinim koşullarını basitleştirmişti.AB'nin 12 Eylül 2022'de söz konusu anlaşmanın hükümlerini rafa kaldırarak Ruslara vize vermeyi zorlaştırırken Moskova'dan AB'nin adımına yanıt geldi.Rusya Devlet Başkanı Putin, 2006 tarihli anlaşmayla vize harcı ödemekten muaf tutulan tüm AB ülkeleri ile İsviçre, Norveç, İzlanda, Lichtenstein vatandaşlarına yeniden vize harcı ödeme zorunluluğu getirdi.İmzalanan kanunda söz konusu ülkelerin vatandaşları için vize harcı 35 euro olarak belirlenirken vizenin aciliyetine ve giriş çıkış sayısına bağlı olarak bu tutar 300 euro'ya kadar çıkabilecek.AB'nin Eylül 2022'deki kararı yalnızca Rus vatandaşlarının vize almasının zorlaşması, başvurularda daha fazla belge istenmesi, vize işlemlerinin daha uzun sürmesi ve başvuru ücretlerinin artması anlamına gelse de Baltık ülkeleri, Polonya, Finlandiya, Çekya gibi bazı ülkeler Rus vatandaşlarına tümüyle vize vermeyi durdurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230831/rusya-en-fazla-e-vize-alan-ulkeleri-acikladi-turkiye-ilk-5te-1075089590.html

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rusya, vize, harç, harç pulu, avrupa, avrupa birliği