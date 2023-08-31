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Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te
Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 1 Ağustos'ta 55 ülke için başlattığı e-vize uygulamasında birinci ay sonuna doğru gerçekleşen rakamları açıkladı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı. Henüz sona ermeyen bir aylık süreçte yaklaşık 31 bin e-vize düzenlediğini kaydeden bakanlık, en fazla e-vize alınan ülkelerin Çin, Estonya, Hindistan, Almanya ve Türkiye olduğunu vurguladı.E-vizelerini alan 31 bin kişiden yaklaşık 14 bininin halihazırda Rusya'ya giriş yaptığını belirten Rusya Dışişleri, yabancı vatandaşların en fazla başkent Moskova'daki havaalanları, St.Petersburg'daki Pulkovo Havaalanı ile İvangorod ve Primorskiy Kray'daki sınır noktalarından ülkeye girdiği bilgisini paylaştı.Bakanlık, sadece 24 kişinin e-vize başvurusunun reddedildiğini de kaydetti.Rusya’da turizmi canlandırmak adına uzun zamandır üzerinde çalışılan elektronik vize uygulaması, 1 Ağustos 2023 itibariyle başladı.Hem Türkiye, Çin ve Hindistan gibi “Rusya’ya dost” ülkeleri, hem de yaptırımlara katılan Avrupa ülkelerinin de içerisinde bulunduğu 55 ülkeyi kapsayan elektronik vize, yabancı vatandaşlara Rusya Federasyonu topraklarında turistik veya iş ziyareti amacıyla en fazla 16 gün kalma imkânı sağlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230804/rusyadan-55-ulkeye-e-vize-uygulamasi--1074381545.html
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rusya türkiye ilişkileri, rusyaya en fazla vize veren ülkeler hangisi, rusyaya en fazla vize veren ülkeler açıklandı mı, rusyaya vize veren ülkeler arasında türkiye, rusyaya vize nasıl alınır
rusya türkiye ilişkileri, rusyaya en fazla vize veren ülkeler hangisi, rusyaya en fazla vize veren ülkeler açıklandı mı, rusyaya vize veren ülkeler arasında türkiye, rusyaya vize nasıl alınır

Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te

18:59 31.08.2023 (güncellendi: 19:04 31.08.2023)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinUçak-Simferopol Uluslararası Havalimanı, Kırım, Rusya
Uçak-Simferopol Uluslararası Havalimanı, Kırım, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, 1 Ağustos'ta 55 ülke için başlattığı e-vize uygulamasında birinci ay sonuna doğru gerçekleşen rakamları açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı. Henüz sona ermeyen bir aylık süreçte yaklaşık 31 bin e-vize düzenlediğini kaydeden bakanlık, en fazla e-vize alınan ülkelerin Çin, Estonya, Hindistan, Almanya ve Türkiye olduğunu vurguladı.

E-vizelerini alan 31 bin kişiden yaklaşık 14 bininin halihazırda Rusya'ya giriş yaptığını belirten Rusya Dışişleri, yabancı vatandaşların en fazla başkent Moskova'daki havaalanları, St.Petersburg'daki Pulkovo Havaalanı ile İvangorod ve Primorskiy Kray'daki sınır noktalarından ülkeye girdiği bilgisini paylaştı.

Bakanlık, sadece 24 kişinin e-vize başvurusunun reddedildiğini de kaydetti.
Rusya’da turizmi canlandırmak adına uzun zamandır üzerinde çalışılan elektronik vize uygulaması, 1 Ağustos 2023 itibariyle başladı.

Hem Türkiye, Çin ve Hindistan gibi “Rusya’ya dost” ülkeleri, hem de yaptırımlara katılan Avrupa ülkelerinin de içerisinde bulunduğu 55 ülkeyi kapsayan elektronik vize, yabancı vatandaşlara Rusya Federasyonu topraklarında turistik veya iş ziyareti amacıyla en fazla 16 gün kalma imkânı sağlıyor.
Rusya'dan 55 ülkeye e-vize uygulaması infografik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
MULTİMEDYA
Rusya'dan 55 ülkeye e-vize uygulaması
4 Ağustos, 17:42
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