Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te
18:59 31.08.2023 (güncellendi: 19:04 31.08.2023)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, 1 Ağustos'ta 55 ülke için başlattığı e-vize uygulamasında birinci ay sonuna doğru gerçekleşen rakamları açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı. Henüz sona ermeyen bir aylık süreçte yaklaşık 31 bin e-vize düzenlediğini kaydeden bakanlık, en fazla e-vize alınan ülkelerin Çin, Estonya, Hindistan, Almanya ve Türkiye olduğunu vurguladı.
E-vizelerini alan 31 bin kişiden yaklaşık 14 bininin halihazırda Rusya'ya giriş yaptığını belirten Rusya Dışişleri, yabancı vatandaşların en fazla başkent Moskova'daki havaalanları, St.Petersburg'daki Pulkovo Havaalanı ile İvangorod ve Primorskiy Kray'daki sınır noktalarından ülkeye girdiği bilgisini paylaştı.
Bakanlık, sadece 24 kişinin e-vize başvurusunun reddedildiğini de kaydetti.
E-vizelerini alan 31 bin kişiden yaklaşık 14 bininin halihazırda Rusya'ya giriş yaptığını belirten Rusya Dışişleri, yabancı vatandaşların en fazla başkent Moskova'daki havaalanları, St.Petersburg'daki Pulkovo Havaalanı ile İvangorod ve Primorskiy Kray'daki sınır noktalarından ülkeye girdiği bilgisini paylaştı.
Bakanlık, sadece 24 kişinin e-vize başvurusunun reddedildiğini de kaydetti.
Rusya’da turizmi canlandırmak adına uzun zamandır üzerinde çalışılan elektronik vize uygulaması, 1 Ağustos 2023 itibariyle başladı.
Hem Türkiye, Çin ve Hindistan gibi “Rusya’ya dost” ülkeleri, hem de yaptırımlara katılan Avrupa ülkelerinin de içerisinde bulunduğu 55 ülkeyi kapsayan elektronik vize, yabancı vatandaşlara Rusya Federasyonu topraklarında turistik veya iş ziyareti amacıyla en fazla 16 gün kalma imkânı sağlıyor.
Hem Türkiye, Çin ve Hindistan gibi “Rusya’ya dost” ülkeleri, hem de yaptırımlara katılan Avrupa ülkelerinin de içerisinde bulunduğu 55 ülkeyi kapsayan elektronik vize, yabancı vatandaşlara Rusya Federasyonu topraklarında turistik veya iş ziyareti amacıyla en fazla 16 gün kalma imkânı sağlıyor.
4 Ağustos, 17:42