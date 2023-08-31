https://sputniknews.com.tr/20230831/rusya-en-fazla-e-vize-alan-ulkeleri-acikladi-turkiye-ilk-5te-1075089590.html

Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te

Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 1 Ağustos'ta 55 ülke için başlattığı e-vize uygulamasında birinci ay sonuna doğru gerçekleşen rakamları açıkladı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T18:59+0300

2023-08-31T18:59+0300

2023-08-31T19:04+0300

dünya

vize

rusya

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/14/1042489552_0:185:3073:1913_1920x0_80_0_0_c5a9461ec64c83879b526fc646e28ebd.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı. Henüz sona ermeyen bir aylık süreçte yaklaşık 31 bin e-vize düzenlediğini kaydeden bakanlık, en fazla e-vize alınan ülkelerin Çin, Estonya, Hindistan, Almanya ve Türkiye olduğunu vurguladı.E-vizelerini alan 31 bin kişiden yaklaşık 14 bininin halihazırda Rusya'ya giriş yaptığını belirten Rusya Dışişleri, yabancı vatandaşların en fazla başkent Moskova'daki havaalanları, St.Petersburg'daki Pulkovo Havaalanı ile İvangorod ve Primorskiy Kray'daki sınır noktalarından ülkeye girdiği bilgisini paylaştı.Bakanlık, sadece 24 kişinin e-vize başvurusunun reddedildiğini de kaydetti.Rusya’da turizmi canlandırmak adına uzun zamandır üzerinde çalışılan elektronik vize uygulaması, 1 Ağustos 2023 itibariyle başladı.Hem Türkiye, Çin ve Hindistan gibi “Rusya’ya dost” ülkeleri, hem de yaptırımlara katılan Avrupa ülkelerinin de içerisinde bulunduğu 55 ülkeyi kapsayan elektronik vize, yabancı vatandaşlara Rusya Federasyonu topraklarında turistik veya iş ziyareti amacıyla en fazla 16 gün kalma imkânı sağlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230804/rusyadan-55-ulkeye-e-vize-uygulamasi--1074381545.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya türkiye ilişkileri, rusyaya en fazla vize veren ülkeler hangisi, rusyaya en fazla vize veren ülkeler açıklandı mı, rusyaya vize veren ülkeler arasında türkiye, rusyaya vize nasıl alınır