https://sputniknews.com.tr/20230804/rusyadan-55-ulkeye-e-vize-uygulamasi--1074381545.html

Rusya'dan 55 ülkeye e-vize uygulaması

Rusya'dan 55 ülkeye e-vize uygulaması

Rusya’da turizmi canlandırmak adına uzun zamandır üzerinde çalışılan elektronik vize uygulaması, 1 Ağustos 2023 itibariyle başladı. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T17:42+0300

2023-08-04T17:42+0300

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multimedya

infografik

rusya

türkiye

vize

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Hem Türkiye, Çin ve Hindistan gibi “Rusya’ya dost” ülkeleri, hem de yaptırımlara katılan Avrupa ülkelerinin de içerisinde bulunduğu 55 ülkeyi kapsayan elektronik vize, yabancı vatandaşlara Rusya Federasyonu topraklarında turistik veya iş ziyareti amacıyla en fazla 16 gün kalma imkânı sağlıyor. E-vize uygulaması ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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