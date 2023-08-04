https://sputniknews.com.tr/20230804/rusyadan-55-ulkeye-e-vize-uygulamasi--1074381545.html
Rusya'dan 55 ülkeye e-vize uygulaması
Rusya'dan 55 ülkeye e-vize uygulaması
Rusya’da turizmi canlandırmak adına uzun zamandır üzerinde çalışılan elektronik vize uygulaması, 1 Ağustos 2023 itibariyle başladı. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T17:42+0300
2023-08-04T17:42+0300
2023-08-04T17:42+0300
multimedya
infografik
rusya
türkiye
vize
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Hem Türkiye, Çin ve Hindistan gibi “Rusya’ya dost” ülkeleri, hem de yaptırımlara katılan Avrupa ülkelerinin de içerisinde bulunduğu 55 ülkeyi kapsayan elektronik vize, yabancı vatandaşlara Rusya Federasyonu topraklarında turistik veya iş ziyareti amacıyla en fazla 16 gün kalma imkânı sağlıyor. E-vize uygulaması ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, türkiye, vize, инфографика
infografik, rusya, türkiye, vize, инфографика
Rusya'dan 55 ülkeye e-vize uygulaması
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Rusya’da turizmi canlandırmak adına uzun zamandır üzerinde çalışılan elektronik vize uygulaması, 1 Ağustos 2023 itibariyle başladı.
Hem Türkiye, Çin ve Hindistan gibi “Rusya’ya dost” ülkeleri, hem de yaptırımlara katılan Avrupa ülkelerinin de içerisinde bulunduğu 55 ülkeyi kapsayan elektronik vize, yabancı vatandaşlara Rusya Federasyonu topraklarında turistik veya iş ziyareti amacıyla en fazla 16 gün kalma imkânı sağlıyor.
E-vize uygulaması ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.