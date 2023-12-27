https://sputniknews.com.tr/20231227/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-kritik-madde-meclisten-gecti-1078998999.html
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Kritik madde Meclis'ten geçti
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Kritik madde Meclis'ten geçti
Milyonlarca çalışan emeklinin beklediği '5 bin lira ikramiye' teklifinde yeni gelişme yaşandı. TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T07:01+0300
2023-12-27T07:01+0300
2023-12-27T07:15+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
ikramiye
ikramiye
tbmm
tbmm genel kurulu
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TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören maddesi kabul edildi.Genel Kurulda, AK Parti'nin 'çalışma gün ve saatlerine' ilişkin grup önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından, Genel Kurul, çalışmalarına 16 Ocak Salı gününe kadar ara verecek.Öte yandan, Genel Kurul'da, Saadet Partisi ile DEM Parti'nin 'enflasyon', İYİ Parti'nin 'öğrencilerin sorunları' ve CHP'nin 'uzman çavuşların sorunlarına' ilişkin grup önerilerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri kabul edilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20231227/birden-fazla-evi-olanlara-kotu-haber-ek-vergi-mi-geliyor-1078999152.html
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Kritik madde Meclis'ten geçti
07:01 27.12.2023 (güncellendi: 07:15 27.12.2023)
Milyonlarca çalışan emeklinin beklediği '5 bin lira ikramiye' teklifinde yeni gelişme yaşandı. TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören maddesi kabul edildi.
Genel Kurulda, AK Parti'nin 'çalışma gün ve saatlerine' ilişkin grup önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından, Genel Kurul, çalışmalarına 16 Ocak Salı gününe kadar ara verecek.
Öte yandan, Genel Kurul'da, Saadet Partisi ile DEM Parti'nin 'enflasyon', İYİ Parti'nin 'öğrencilerin sorunları' ve CHP'nin 'uzman çavuşların sorunlarına' ilişkin grup önerilerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri kabul edilmedi.