https://sputniknews.com.tr/20231227/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-kritik-madde-meclisten-gecti-1078998999.html

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Kritik madde Meclis'ten geçti

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Kritik madde Meclis'ten geçti

Milyonlarca çalışan emeklinin beklediği '5 bin lira ikramiye' teklifinde yeni gelişme yaşandı. TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T07:01+0300

2023-12-27T07:01+0300

2023-12-27T07:15+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

ikramiye

ikramiye

tbmm

tbmm genel kurulu

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TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören maddesi kabul edildi.Genel Kurulda, AK Parti'nin 'çalışma gün ve saatlerine' ilişkin grup önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından, Genel Kurul, çalışmalarına 16 Ocak Salı gününe kadar ara verecek.Öte yandan, Genel Kurul'da, Saadet Partisi ile DEM Parti'nin 'enflasyon', İYİ Parti'nin 'öğrencilerin sorunları' ve CHP'nin 'uzman çavuşların sorunlarına' ilişkin grup önerilerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri kabul edilmedi.

https://sputniknews.com.tr/20231227/birden-fazla-evi-olanlara-kotu-haber-ek-vergi-mi-geliyor-1078999152.html

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