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Birden fazla evi olanlara kötü haber: Ek vergi mi geliyor?
Birden fazla evi olanlara kötü haber: Ek vergi mi geliyor?
Konut piyasasında önemli değişikliler planlandığı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Planlamalara göre birden fazla ev sahibi olan kişiler... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T07:12+0300
2023-12-27T07:12+0300
ekonomi
vergi
ev
ev sahibi
satılık ev
ev sahipliği
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Konut sektörüne ilişkin olarak yapılanacak olan yeni düzenlemeler kapsamında, birden fazla evi olanlar için vergi düzenlemesi olacak. Bu vergi düzenlemesiyle birlikte, ikinci evlerden itibaren daha yüksek oranda vergi ödemesi olarak yapılması planlanıyor.Bu değişim ile birlikte ev fiyatlarındaki artışı dengelemek ve piyasadaki dalgalanmaların azaltılması amaçlanıyor. Evin değerine göre belirlenecek olan bu vergi, özellikle de yüksek fiyatlı konut sahiplerini etkileyecek.Ek vergi nasıl alınacak?Habertürk yazarı Rahim Ak, son yazısında konut alımlarında vergi düzenlemelerinin değişeceğini belirtti. İlk konut alımında uygulanan yüzde 4 verginin, ikinci ve üçüncü konut alımlarında artacağını vurguladı. Ak şu ifadeleri kullandı:Kiralara yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?Ayrıca Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin hedeflenen enflasyon oranlarına göre belirleneceği konusunda da bilgi vererek, devam eden görüşmelerin sonucunda yeni asgari ücretin açıklanacağını dile getirdi. Kiralara uygulanan yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz 2024 tarihinde sona ereceğini ve bu uygulamanın uzatılmayacağını da ekledi.
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vergi, ev, ev sahibi , satılık ev, ev sahipliği
vergi, ev, ev sahibi , satılık ev, ev sahipliği

Birden fazla evi olanlara kötü haber: Ek vergi mi geliyor?

07:12 27.12.2023
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© AA
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Konut piyasasında önemli değişikliler planlandığı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Planlamalara göre birden fazla ev sahibi olan kişiler için yeni bir vergi düzenlemesi üzerinde çalışıldığı iddia edildi. Peki düzenlemenin ayrıntıları ne?
Konut sektörüne ilişkin olarak yapılanacak olan yeni düzenlemeler kapsamında, birden fazla evi olanlar için vergi düzenlemesi olacak. Bu vergi düzenlemesiyle birlikte, ikinci evlerden itibaren daha yüksek oranda vergi ödemesi olarak yapılması planlanıyor.
Bu değişim ile birlikte ev fiyatlarındaki artışı dengelemek ve piyasadaki dalgalanmaların azaltılması amaçlanıyor. Evin değerine göre belirlenecek olan bu vergi, özellikle de yüksek fiyatlı konut sahiplerini etkileyecek.

Ek vergi nasıl alınacak?

Habertürk yazarı Rahim Ak, son yazısında konut alımlarında vergi düzenlemelerinin değişeceğini belirtti. İlk konut alımında uygulanan yüzde 4 verginin, ikinci ve üçüncü konut alımlarında artacağını vurguladı. Ak şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda konut satın alınırken tapu harcı yüzde 2 satıcıdan yüzde 2 alıcıdan olmak üzere yüzde 4. Edindiğimiz bilgilere göre düşünülen düzenlemede de vatandaş ilk evini satın alırken harç yüzde 4 olacak. İkinci evi almaya çalıştığınızda bu tutar muhtemelen bir kat artacak. Üçüncü, dördüncü belki daha fazla evi almaya çalıştığınızda belki bir kaç kat daha artacak. Bakalım lobi gücünün fazla olduğunu bildiğimiz inşaat müteahhitlerine rağmen bu düzenleme yapılabilecek mi?"

Kiralara yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi?

Ayrıca Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin hedeflenen enflasyon oranlarına göre belirleneceği konusunda da bilgi vererek, devam eden görüşmelerin sonucunda yeni asgari ücretin açıklanacağını dile getirdi. Kiralara uygulanan yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz 2024 tarihinde sona ereceğini ve bu uygulamanın uzatılmayacağını da ekledi.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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