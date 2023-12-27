https://sputniknews.com.tr/20231227/meral-aksener-terorle-iltisakli-kisilerin-aday-olmasina-goz-yummayin-1079024571.html
Meral Akşener: Terörle iltisaklı kişilerin aday olmasına göz yummayın
Meral Akşener: Terörle iltisaklı kişilerin aday olmasına göz yummayın
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Aklener, partisinin grup toplantısında yerel seçimlere ilişkin mesajlar verdi. Akşener, “Madem terörle mücadele etmek... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T11:43+0300
2023-12-27T11:43+0300
2023-12-27T11:43+0300
politika
meral akşener
iyi parti
cumhuriyet halk partisi (chp)
cumhuriyet
cumhuriyet
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
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meral akşener, iyi parti, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhuriyet, cumhuriyet
meral akşener, iyi parti, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhuriyet, cumhuriyet
Meral Akşener: Terörle iltisaklı kişilerin aday olmasına göz yummayın
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Aklener, partisinin grup toplantısında yerel seçimlere ilişkin mesajlar verdi. Akşener, “Madem terörle mücadele etmek istiyorsunuz; o zaman, terörle iltisaklı olan kişilerin, aday olmasına, göz yummayın. Bunu sağlamak için elinizde devletin tüm imkanları var.” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Miting meydanlarında, mangalda kül bırakmayanlar tavana bakıp ıslık çalıyor. Cumhuriyeti biz kurduk diye gezenler uslu uslu oturuyor. Her fırsatta bize, milliyetçilik nutukları atanlar çareyi arazi olmakta arıyor.
Madem terörle mücadele etmek istiyorsunuz; o zaman, terörle iltisaklı olan kişilerin, aday olmasına, göz yummayın Bunu sağlamak için, elinizde, devletin tüm imkanları var. Güvenlik kurumlarımızın, kaynakları var. Eğer samimiyseniz, kayyum meselesi üzerinden, gizli pazarlıkları bırakın, buyurun, gerekeni yapın. Milletimizi de, bu karagöz hacivat oyunuyla, daha fazla oyalamayın.