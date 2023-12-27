Meral Akşener: Terörle iltisaklı kişilerin aday olmasına göz yummayın

Miting meydanlarında, mangalda kül bırakmayanlar tavana bakıp ıslık çalıyor. Cumhuriyeti biz kurduk diye gezenler uslu uslu oturuyor. Her fırsatta bize, milliyetçilik nutukları atanlar çareyi arazi olmakta arıyor.

Madem terörle mücadele etmek istiyorsunuz; o zaman, terörle iltisaklı olan kişilerin, aday olmasına, göz yummayın Bunu sağlamak için, elinizde, devletin tüm imkanları var. Güvenlik kurumlarımızın, kaynakları var. Eğer samimiyseniz, kayyum meselesi üzerinden, gizli pazarlıkları bırakın, buyurun, gerekeni yapın. Milletimizi de, bu karagöz hacivat oyunuyla, daha fazla oyalamayın.