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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231227/medvedcuk-zelenskiy-ukraynada-abd-icin-kuresel-uyusturucu-merkezi-kuruyor-1079045370.html
Medvedçuk: Zelenskiy, Ukrayna'da ABD için küresel uyuşturucu merkezi kuruyor
Medvedçuk: Zelenskiy, Ukrayna'da ABD için küresel uyuşturucu merkezi kuruyor
Ukrayna'da yasaklı bulunan 'Muhalefet Platformu - Yaşam İçin' partisinin Siyasi Konsey Başkanı Viktor Medvedçuk, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülke... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T15:41+0300
2023-12-27T15:41+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
kiev
abd
uyuşturucu
uyuşturucu imalatı
viktor medvedçuk
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Ukrayna'da yasaklı bulunan 'Muhalefet Platformu - Yaşam İçin' partisinin Siyasi Konsey Başkanı Viktor Medvedçuk, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülke topraklarında ABD için küresel uyuşturucu kaçakçılığı merkezi kurduğunu söyledi.Ukrayna parlamentosunun Cannabis (kenevir) bazlı ilaçların kullanımının yasal hale getirilmesine ilişkin kanunu onaylamasını eleştiren Medvedçuk, ülkenin kenevir yetiştiricliği açısından yeni bir 'gri bölgeye' dönüşmesinin öncelikle ABD'nin yararına olduğunu vurguladı.Zelenskiy'in ABD'ye bu konuda yardımcı olmak için her şeyi yaptığına dikkat çeken Medvedçuk, "ABD, Afganistan ve buna bağlı olarak küresel uyuşturucu kaçakçılığı üzerindeki kontrolünü kaybettikten sonra narkotik esrar ekimi için yeni bir gri bölge kurulmasını körüklüyor. Zelenskiy de siyasete girer girmez bu plana dahil oldu. Onun bir savaşa ihtiyacı vardı ve bundan önce muhalefetin ve muhalif medyanın susturulması gerekiyordu, zira barış zamanında kamuoyundaki tartışmalar oyunun düşmesine ve adil seçimlerde yenilgiye mal olacaktı. Bugün Zelenskiy'in barışa ihtiyacı yok, ülkede küresel uyuşturucu kaçakçılığı merkezi inşa ediyor ve savaş bunun üzerini çok iyi örtüyor" ifadelerini kullandı.Haziran ayında Ukrayna parlamentosu Verkhovna Rada’da konuşan Zelenskiy, kenevir bazında üretilen ilaçların yasallaştırmasını istemişti. Ukrayna lideri, bunun dünyadaki en iyi uygulamalardan biri olduğunu söyleyerek, söz konusu ilaçların ülke içinde üretilmesi gerektiğini vurgulamıştı.Vladimir Zelenskiy, 2020’de hala devlet başkanı adayı iken seçim kampanyasının programına ‘esrar maddesini’ dahil etmişti. Eski komedyen, Devlet Başkanı olduktan sonra da ‘konuyu’ unutmamış, Nisan 2021'de Zelenskiy’in önerisi üzerine esrar Bakanlar Kurulu tarafından ‘yasallaştırılmıştı’.Yüksek Rada’da ise ‘en iyi dünya uygulamalarının’ entegrasyonuna ilişkin bir yasa tasarısı çıkarılmıştı. Ancak Temmuz 2021’de yapılan oylama başarılı olmamıştı.Ukrayna Bakanlar Kurulu geçen yılın haziran ayında yeniden kenevirin tıbbi amaçlarla kullanılmasına izin verilmesine ilişkin karar çıkarmıştı ve bu kararın yine Yüksek Rada’da onaylanması gerekiyordu. Bunun üzerinden tam bir yıl geçtikten sonra Zelenskiy tekrar parlamentoda konuştu ve Ukrayna’nın (NATO ve AB ile birlikte) esrarın kullanımına izin veren medeni devletlerin arasında alınmasını istedi.
https://sputniknews.com.tr/20231225/belarus-lideri-lukasenko-zelenskiy-anlasmaya-ihtiyaci-oldugunu-anlamaya-basladi-1078934161.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, kiev, abd, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, viktor medvedçuk
ukrayna, vladimir zelenskiy, kiev, abd, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, viktor medvedçuk

Medvedçuk: Zelenskiy, Ukrayna'da ABD için küresel uyuşturucu merkezi kuruyor

15:41 27.12.2023
© AFP 2023 / NICK GAMMONkenevir üretim
kenevir üretim - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© AFP 2023 / NICK GAMMON
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Ukrayna'da yasaklı bulunan 'Muhalefet Platformu - Yaşam İçin' partisinin Siyasi Konsey Başkanı Viktor Medvedçuk, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülke topraklarında ABD için küresel uyuşturucu kaçakçılığı merkezi kurduğunu söyledi.
Ukrayna'da yasaklı bulunan 'Muhalefet Platformu - Yaşam İçin' partisinin Siyasi Konsey Başkanı Viktor Medvedçuk, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülke topraklarında ABD için küresel uyuşturucu kaçakçılığı merkezi kurduğunu söyledi.
Ukrayna parlamentosunun Cannabis (kenevir) bazlı ilaçların kullanımının yasal hale getirilmesine ilişkin kanunu onaylamasını eleştiren Medvedçuk, ülkenin kenevir yetiştiricliği açısından yeni bir 'gri bölgeye' dönüşmesinin öncelikle ABD'nin yararına olduğunu vurguladı.
Zelenskiy'in ABD'ye bu konuda yardımcı olmak için her şeyi yaptığına dikkat çeken Medvedçuk, "ABD, Afganistan ve buna bağlı olarak küresel uyuşturucu kaçakçılığı üzerindeki kontrolünü kaybettikten sonra narkotik esrar ekimi için yeni bir gri bölge kurulmasını körüklüyor. Zelenskiy de siyasete girer girmez bu plana dahil oldu. Onun bir savaşa ihtiyacı vardı ve bundan önce muhalefetin ve muhalif medyanın susturulması gerekiyordu, zira barış zamanında kamuoyundaki tartışmalar oyunun düşmesine ve adil seçimlerde yenilgiye mal olacaktı. Bugün Zelenskiy'in barışa ihtiyacı yok, ülkede küresel uyuşturucu kaçakçılığı merkezi inşa ediyor ve savaş bunun üzerini çok iyi örtüyor" ifadelerini kullandı.
Haziran ayında Ukrayna parlamentosu Verkhovna Rada’da konuşan Zelenskiy, kenevir bazında üretilen ilaçların yasallaştırmasını istemişti. Ukrayna lideri, bunun dünyadaki en iyi uygulamalardan biri olduğunu söyleyerek, söz konusu ilaçların ülke içinde üretilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Vladimir Zelenskiy, 2020’de hala devlet başkanı adayı iken seçim kampanyasının programına ‘esrar maddesini’ dahil etmişti. Eski komedyen, Devlet Başkanı olduktan sonra da ‘konuyu’ unutmamış, Nisan 2021'de Zelenskiy’in önerisi üzerine esrar Bakanlar Kurulu tarafından ‘yasallaştırılmıştı’.
Yüksek Rada’da ise ‘en iyi dünya uygulamalarının’ entegrasyonuna ilişkin bir yasa tasarısı çıkarılmıştı. Ancak Temmuz 2021’de yapılan oylama başarılı olmamıştı.
Ukrayna Bakanlar Kurulu geçen yılın haziran ayında yeniden kenevirin tıbbi amaçlarla kullanılmasına izin verilmesine ilişkin karar çıkarmıştı ve bu kararın yine Yüksek Rada’da onaylanması gerekiyordu. Bunun üzerinden tam bir yıl geçtikten sonra Zelenskiy tekrar parlamentoda konuştu ve Ukrayna’nın (NATO ve AB ile birlikte) esrarın kullanımına izin veren medeni devletlerin arasında alınmasını istedi.
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