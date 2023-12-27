https://sputniknews.com.tr/20231227/kobra-murat-olum-tehlikesiyle-ameliyata-alindi-1078998851.html

Kobra Murat ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı

Kobra Murat ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı

Ünlü şarkıcı Kobra Murat, Belçika'dan dönerken uçakta aniden karnında bir patlama hissettiğini dile getirerek hastaneye kaldırıldı. Bağırsak çatlaması yaşayan... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T06:42+0300

2023-12-27T06:42+0300

2023-12-27T06:50+0300

yaşam

murat divandiler

kobra murat

hastane

hasta

şarkıcı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1b/1078998696_0:32:691:420_1920x0_80_0_0_550b574318f2916de834d4cb20b15314.jpg

ünlü şarkıcı Kobra Murat Belçika dönüşünde soluğu hastaneden aldı. Durumu acil olan Kobra Murat ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı. Murat ameliyattan önce sevenlerine veda ettiği bir paylaşım yaptı."Tüm sevenlerime hakkımı helal ediyorum. Sizlerde bana haklarınızı helal edin dualarınızı gönderin. Sağlıklı bereketli şanslı kısmetli huzurlu ömürler diliyorum. İnşallah bu ameliyatı atlatırım. Dualarınızı bekliyorum. Kobra Murat’tan sonsuz sevgiler saygılar selamlar. Allah’a emanet olun" notuyla paylaşım yapan Kobra Murat hastane odasından paylaşım yaptı.Gerçek ismi Murat Divandiler olan Kobra Murat paylaştığı videoda, "Buradan bir açıklamada bulunacağım. Belçika Gent'den gelirken uçakta aniden karnımda bir patlama oldu. Ambulansla beraber direkt Balat'a hastaneye geldik. Tetkikler yapıldı. Maalesef bağırsağım çatlamış. Şimdi beni ameliyata alacaklar. Bu ameliyat süreci 1 ay sürecekmiş. Hepinizden helallik istiyorum. Hepinizden dualar istiyorum. Şuana kadar sizleri eğlendirdim. Her zaman oynadık, güldük ve güzel günler gördük. Dualarınızla Allah devamını getirsin inşallah. İyileşme sürecinde de gidemediğim işlerin bütün ücretleri geri ödenecektir. Hakkınızı helal edin. Doktor yüzüme ameliyatımın bayağı ağır geçeceğini söyledi. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyat. İnşallah dualarınızı bekliyorum." ifadelerine yer verdi.Kobra Murat kimdir?Kobra Murat takma adıyla bilinen Murat Divandiler aslında İstanbul Balat'ta yaşayan bir terzi. Kobra Murat, babasının, dedesinin, büyük büyükdedesinin doğduğu bu mahallede sürdürüyor hayatını. Kendi çevresinde çok ünlü bir terzi. Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine ile evlendi. Oğulları Doğuş ve Yiğithan’dan sonra, mutlaka bir kız çocuk sahibi olmak istediler. Altı yıl sonra dilekleri yerine geldi, 30 Temmuz 2007’de Sergül dünyaya geldi.Kobra Murat, Roman düğünlerinin aranan modacısı olmasının yanı sıra performanslar sergilediği şarkıcılığı ile biliniyor.Roman Show adlı bir albümü bulunan Kobra Murat Çukur dizisinde de kullanılan Geliyor Havalı Geliyor adlı şarkıyı Cansever ile birlikte seslendirdi. Albümdeki şarkılar arasında ise Yakadan Paçaya Kalite, Ye Paranı, Köftemiz, Kim Bizi Çekemiyorsa ve Oh Canıma Değsin gibi şarkılar yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231225/zombi-geyik-hastaligi-hizla-yayiliyor-uzmanlar-acil-uyarilarda-bulundu-milyonlar-risk-altinda-1078906035.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kobra murat kim, kobra murat gerçek adı, kobra murat öldü mü, kobra murat hastane, kobra murat son durum, kobra murat kaç yaşında, kobra murat nereli, kobra murat eşi, kobra murat evli mi, kobra murat çocukları