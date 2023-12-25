https://sputniknews.com.tr/20231225/zombi-geyik-hastaligi-hizla-yayiliyor-uzmanlar-acil-uyarilarda-bulundu-milyonlar-risk-altinda-1078906035.html

'Zombi geyik' hastalığı hızla yayılıyor, uzmanlar acil uyarılarda bulundu: 'Milyonlar risk altında'

'Zombi geyik' hastalığı hızla yayılıyor, uzmanlar acil uyarılarda bulundu: 'Milyonlar risk altında'

Kuzey Amerika'da ortaya çıkan ve geyiklerde görülen ölümcül bir virüs, geyikler arasında hızla yayılmaya başladı. Geyiklerde salya akıtma, uyuşma, zayıflatma... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T12:58+0300

2023-12-25T12:58+0300

2023-12-25T12:58+0300

yaşam

zombi

geyik

hastalık

doktor

tedavi

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İngiltere merkezli The Guardian'ın haberine göre, ABD'nin kuzey eyaletlerinden Wyoming'deki Yellowstone parkında, geyiklerde zombi hastalığı görülmeye başladı.Bir ABD federal kurumu olan Fish & Wildlife'ın eski hayvan sağlığı şefi ve veteriner Dr. Thomas Roffe, ekosistemi ABD kıtasındaki en büyük ve en çeşitli hayvan popülasyonuna sahip olan Yellowstone parkında keşfedilen bu hastalığın önemli bir kamu uyandırma çağrısını temsil ettiğini söyledi.Roffe ayrıca, "Bu vaka, CWD'yi daha önce olmadığı kadar geniş çapta ilgi odağı haline getiriyor. Bu, çok büyük ekolojik sonuçları olan bir hastalık” ifadelerini kullandı.Roffe'nin bu uyarılarının büyük oranda dikkate alınmadığı ve artık sonuçlarının her yıl parkı ziyaret eden milyonlarca kişide ortaya çıkacağını söyledi. Yellowstone'daki geyiklerin bölgedeki birçok hayvan popülasyonunu beslediğini ve diğer hayvanların da bu risk altında olduğunu belirten Roffe, "Orijinal biyolojik çeşitliliğin tamamını içeren bir ekosisteme sızdığında neler olacağını gözlemlemek için geniş bir laboratuvar oluşturuluyor. Yüzbinlerce geyik ve geyik Yellowstone'dan geçerek boz ayı, kurt, puma, çakal ve diğer çöpçü popülasyonlarını besliyor" dedi.Hastalığı yok etmek mümkün değilKonu özelinde bir diğer uzman Dr. Cory Anderson ise şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20231225/muge-anlinin-yayininda-goruntuyu-aceleyle-ekrandan-aldilar-cansizbedenibulundu-1078904213.html

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zombi, geyik, hastalık, doktor, tedavi