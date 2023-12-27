https://sputniknews.com.tr/20231227/israil-lubnandan-israile-3-iha-ve-en-az-10-roketle-saldiri-duzenlendi-1079080236.html

İsrail: Lübnan'dan İsrail'e 3 İHA ve en az 10 roketle saldırı düzenlendi

İsrail: Lübnan'dan İsrail'e 3 İHA ve en az 10 roketle saldırı düzenlendi

İsrail, Lübnan'ın güneyinden gönderilen 3 insansız hava aracının (İHA) Dov Dağı bölgesine düştüğünü, Kiryat Şimona yerleşim birimine de en az 10 roket... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T20:40+0300

2023-12-27T20:40+0300

2023-12-27T20:40+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

iha

iha

iha

iha

insansız hava aracı (iha)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/1b/1043103521_5:0:1196:670_1920x0_80_0_0_7aa1aa2b787813620ff32a71e5bba062.jpg

İsrail ordusunun X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, detay verilmeksizin "Lübnan'dan atılan ve Dov Dağı bölgesine düşen 3 düşman İHA'sı tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.İsrail savaş uçaklarının, Lübnan topraklarındaki "terör" hedeflerine hava saldırısı düzenlediği ve Hizbullah'a ait askeri mevzilerin yanı sıra "terör" altyapılarından bazılarının tahrip edildiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan ve açık araziye düşen roketler tespit edildiği aktarıldı ancak roket sayısı belirtilmedi.İsrail ordu radyosu ise açıklamasında, Lübnan'dan Kiryat Şimona yerleşim birimine en az 10 roket atıldığı bilgisini geçti.Hizbullah daha önce yaptığı açıklamalarda, Lübnan'ın güneyinden İsrail'deki 5 askeri noktaya saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231227/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-can-kaybi-21-bin-110a-cikti-1079050206.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha)