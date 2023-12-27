https://sputniknews.com.tr/20231227/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-can-kaybi-21-bin-110a-cikti-1079050206.html
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 21 bin 110'a çıktı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 21 bin 110'a çıktı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 195 artarak 21 bin 110'a... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T16:04+0300
2023-12-27T16:04+0300
2023-12-27T16:04+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
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gazze şeridi
ortadoğu
doğu akdeniz
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 195 artarak 21 bin 110'a çıktığını duyurdu.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdi.Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 195 Filistinliyi daha öldürdüğünü belirtti.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 110'a yükseldiğini, yaralı sayısının da 55 bin 243'e çıktığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231226/israil-savunma-bakani-gallant-ulkesinin-7-cepheden-saldiri-altinda-oldugunu-iddia-etti-1078982450.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, doğu akdeniz
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, doğu akdeniz
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 21 bin 110'a çıktı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 195 artarak 21 bin 110'a çıktığını duyurdu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 195 artarak 21 bin 110'a çıktığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdi.
Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 195 Filistinliyi daha öldürdüğünü belirtti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 110'a yükseldiğini, yaralı sayısının da 55 bin 243'e çıktığını kaydetti.