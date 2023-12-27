https://sputniknews.com.tr/20231227/inanilmaz-bir-durum-diyerek-canli-yayinda-acikladi-naci-gorurden-dikkat-ceken-uyari-1079032894.html

'İnanılmaz bir durum' diyerek canlı yayında açıkladı: Naci Görür'den dikkat çeken uyarı

'İnanılmaz bir durum' diyerek canlı yayında açıkladı: Naci Görür'den dikkat çeken uyarı

Prof. Dr. Naci Görür, yine İstanbul depremine dair çok konuşulacak ifadeler kullandı. Depremin hazırlıklardan önce olması halinde neler yaşanacağına dair... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T17:00+0300

2023-12-27T17:00+0300

2023-12-27T17:00+0300

yaşam

naci görür

deprem

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marmara denizi

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marmara depremi

fay

fay hattı

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6 Şubat depremlerinin ardından her açıklaması dikkatle takip edilen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son olarak katıldığı Fox Tv canlı yayında yine gündem olacak açıklamalar yaptı. Beklenen olası Marmara depremine dair gündem yaratacak ifadeler kullanan Görür, İstanbul'un yapı stoğuna dikkat çekti.'İnanılmaz bir durum yaşarız'Görür, depremin dönüşüm ve hazırlıklardan önce gerçekleşmesi halinde neler yaşanacağı ile ilgili soruya verdiği yanıtta "İnanılmaz bir durum yaşarız. Bunun için de yani Allah'ın takdiri midir bilmiyorum, bakın güneydoğuda biz İstanbul'a bağırdığımız kadar 'Güneydoğuya deprem geliyor' diye bağırdık, bir şey yapılmadı. Ve bu güneydoğuda 50 binin üstünde insanımız feda oldu, bugünkü duruma bak, daha yıllarca orası düzeltilemez, yıllarca eski durumuna gelemez, ekonomisi, ekosistemi düzelemez" dedi.Görür, "Orada ne görüyorsan ondan çok daha fazlasını İstanbul'da göreceksin. O 11 ilde gördüğümüz depremden ötürü bütün faciayı olumsuzlukları İstanbul'da daha fazla göreceksiniz. Nedeni de; İstanbul'daki yapı stoğu daha kötü. İstanbul'da çevrenin kirliliği daha gözle görülebilir açık, Marmara var. Yani çevreyi burada kirlettin mi bütün Marmara Bölgesi'nde yaşayamazsın. Ekonomi çok daha önemli. Ekonomi Marmara'da çökerse Türkiye'yi de diz üstü çöktürür. Bu da ortada. İstanbul'da nüfus yoğunluğu, bina yoğunluğu, kaçak göçek daha fazla. Ee ne olacak? O zaman güneydoğuya dön şekil 1 gibi bak, şimdi dön İstanbul'da beklentilerini oradan kıyasla" şeklinde konuşarak şunları aktardı:'Daha bu depremle yüzleşmedik''Marmara'nın periyodu doldu, bu işin şakası yok'Son olarak, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen 'Marmara Depremi ve Sanayide Deprem Etkisi' konulu panelde konuşan Görür, "1912 ve 1999 yıllarında Marmara Denizi'nin iki tarafında da deprem olmuş. İkisinin ortasında 1766 yılından beri deprem yok. O aradaki deprem boşluğu muhakkak dolacak. Bunun başka bir yolu yok. Doğuda ve batıda deprem olursa, ikisinin arası muhakkak kırılmak zorundadır. Bu bölgenin periyodu doldu. Bu işin şakası yok" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231227/naci-gorurden-malatya-depremi-sonrasi-dikkat-ceken-uyari-yuklendigini-anliyoruz-1079033264.html

istanbul

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