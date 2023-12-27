https://sputniknews.com.tr/20231227/iletisim-baskani-altundan-netanyahunun-cumhurbaskani-erdogan-ile-ilgili-aciklamasina-tepki-1079090014.html

İletişim Başkanı Altun'dan, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamasına tepki

İletişim Başkanı Altun'dan, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklamasına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail Başbakanı Netanyahu, soykırımla ilgili herhangi bir şey söyleyebilecek son kişidir. Sivillere karşı... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T21:55+0300

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fahrettin altun

türkiye

israil-filistin

israil

benyamin netanyahu

recep tayyip erdoğan

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.'Dünya onu durduramasa da tarih onu savaş suçlusu olarak yargılayacaktır'Netanyahu'nun, soykırımla ilgili konuşacak son kişi olduğunu belirten Altun, "İsrail Başbakanı Netanyahu, soykırımla ilgili herhangi bir şey söyleyebilecek son kişidir. Sivillere karşı işlediği savaş suçlarını, dünyaya nefsi müdafaa olarak yutturma konusunda ustalaşmıştır. Dünya onu durduramasa da tarih onu savaş suçlusu olarak yargılayacaktır" ifadelerini kullandı.'Ahlaktan bahsedecek en son kişi, İsrail Başbakanı Netanyahu'dur''Türkiye'nin terörle mücadelesi hakkında konuşacak en son kişinin de Netanyahu olduğunu' vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231227/israilde-hukumet-krizi-netanyahu-savunma-bakani-ile-mossad-baskaninin-gorusmesini-engelliyor-1079031287.html

türkiye

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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