https://sputniknews.com.tr/20231227/eski-mke-ankaragucu-baskani-koca-sehitlerin-gundemini-aldigim-icin-uzuntumu-ifade-etmek-isterim-1079100244.html

Eski MKE Ankaragücü Başkanı Koca: Şehitlerin gündemini aldığım için üzüntümü ifade etmek isterim

Eski MKE Ankaragücü Başkanı Koca: Şehitlerin gündemini aldığım için üzüntümü ifade etmek isterim

MKE Ankaragücü taraftarları, cezaevinden tahliye edilen eski kulüp başkanı Faruk Koca'yı coşkuyla karşıladı. Koca, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T23:20+0300

2023-12-27T23:20+0300

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Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Faruk Koca, bugün avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı.Öğlen saatlerinde tahliye edilen ve evine geçen Faruk Koca, kendisinin tahliyesi olana kadar Tandoğan Tesisleri'nde nöbet tutma kararı alan sarı-lacivertli taraftarlarla akşam saatlerinde bir araya geldi.Faruk Koca'yı havai fişekler ve meşalelerle karşılayan binlerce taraftar, kendisine sevgi gösterisinde bulundu.'Özür diliyor, helallik istiyorum'Kendisini karşılayan taraftarlara seslenen Faruk Koca, yaşanan olaylardan dolayı tekrar özür dileyerek, şunları kaydetti:'Bütün kulüplerin, taraftarların tüm dünyada beklediği tek şey adalettir'Haksızlığa her zaman karşı çıktığını vurgulayan Koca, "Hayatta ilke edindiğim bazı değerler vardır. Haksızı, hırsızı haklı çıkaracak sebep vermememiz lazım. Maalesef bu olayları gerçekleştirenlere karşı bir yumrukla, onları haklı çıkarmış gibi oldum. Bütün kulüplerin, taraftarların tüm dünyada beklediği tek şey adalettir. Çoluk çocuğunun rızkını keserek stada gelen insanların, tek mutlu oldukları futbol maçını izlemek en büyük lüksleridir. Bu insanların hukukunu çiğnememek için lütfen empati yapalım" ifadelerini kullandı.'Buradan bir kahraman figürü olarak çıkmak istemiyorum'Faruk Koca, yaptığının doğru olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'a ve kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum''Şehitlerin acısını yaşarken böyle bir şeyle gündemde olmaktan vicdanen rahatsızlık duyduğunu' da vurgulayan Koca, "Bu menfur, acı, istemeden yaptığım olaydan dolayı, cezaevinde beni ziyaret eden, acımı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Onların hakkını ödeyemem. Özellikle bu kış soğuğunda direniş göstererek, haksızlığa uğrayan bu camianın yüreğine su serpen herkese teşekkür ediyorum. Kulübü yalnız bırakmayın. Türkiye'de ve dünyada bu meseleden dolayı desteklerini esirgemeyen kulüp başkanlarına, futbolseverlere, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'a ve kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Cezaevinde mesaj gönderen bütün kulüplerin taraftarlarına ve avukat gönderen, temsilci gönderen taraftarlara da teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20231227/halil-umut-melere-saldiran-faruk-koca-tahliye-edildi-1079041600.html

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faruk koca, ankaragücü, mke ankaragücü, trendyol süper lig, halil umut meler