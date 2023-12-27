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Eski MKE Ankaragücü Başkanı Koca: Şehitlerin gündemini aldığım için üzüntümü ifade etmek isterim
Eski MKE Ankaragücü Başkanı Koca: Şehitlerin gündemini aldığım için üzüntümü ifade etmek isterim
MKE Ankaragücü taraftarları, cezaevinden tahliye edilen eski kulüp başkanı Faruk Koca'yı coşkuyla karşıladı. Koca, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Faruk Koca, bugün avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı.Öğlen saatlerinde tahliye edilen ve evine geçen Faruk Koca, kendisinin tahliyesi olana kadar Tandoğan Tesisleri'nde nöbet tutma kararı alan sarı-lacivertli taraftarlarla akşam saatlerinde bir araya geldi.Faruk Koca'yı havai fişekler ve meşalelerle karşılayan binlerce taraftar, kendisine sevgi gösterisinde bulundu.'Özür diliyor, helallik istiyorum'Kendisini karşılayan taraftarlara seslenen Faruk Koca, yaşanan olaylardan dolayı tekrar özür dileyerek, şunları kaydetti:'Bütün kulüplerin, taraftarların tüm dünyada beklediği tek şey adalettir'Haksızlığa her zaman karşı çıktığını vurgulayan Koca, "Hayatta ilke edindiğim bazı değerler vardır. Haksızı, hırsızı haklı çıkaracak sebep vermememiz lazım. Maalesef bu olayları gerçekleştirenlere karşı bir yumrukla, onları haklı çıkarmış gibi oldum. Bütün kulüplerin, taraftarların tüm dünyada beklediği tek şey adalettir. Çoluk çocuğunun rızkını keserek stada gelen insanların, tek mutlu oldukları futbol maçını izlemek en büyük lüksleridir. Bu insanların hukukunu çiğnememek için lütfen empati yapalım" ifadelerini kullandı.'Buradan bir kahraman figürü olarak çıkmak istemiyorum'Faruk Koca, yaptığının doğru olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'a ve kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum''Şehitlerin acısını yaşarken böyle bir şeyle gündemde olmaktan vicdanen rahatsızlık duyduğunu' da vurgulayan Koca, "Bu menfur, acı, istemeden yaptığım olaydan dolayı, cezaevinde beni ziyaret eden, acımı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Onların hakkını ödeyemem. Özellikle bu kış soğuğunda direniş göstererek, haksızlığa uğrayan bu camianın yüreğine su serpen herkese teşekkür ediyorum. Kulübü yalnız bırakmayın. Türkiye'de ve dünyada bu meseleden dolayı desteklerini esirgemeyen kulüp başkanlarına, futbolseverlere, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'a ve kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Cezaevinde mesaj gönderen bütün kulüplerin taraftarlarına ve avukat gönderen, temsilci gönderen taraftarlara da teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20231227/halil-umut-melere-saldiran-faruk-koca-tahliye-edildi-1079041600.html
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faruk koca, ankaragücü, mke ankaragücü, trendyol süper lig, halil umut meler
faruk koca, ankaragücü, mke ankaragücü, trendyol süper lig, halil umut meler

Eski MKE Ankaragücü Başkanı Koca: Şehitlerin gündemini aldığım için üzüntümü ifade etmek isterim

23:20 27.12.2023
© İHATrendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Faruk Koca
Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Faruk Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© İHA
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MKE Ankaragücü taraftarları, cezaevinden tahliye edilen eski kulüp başkanı Faruk Koca'yı coşkuyla karşıladı. Koca, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki şehitlerin gündemini aldığım için üzüntümü ifade etmek isterim" dedi.
Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Faruk Koca, bugün avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı.
Öğlen saatlerinde tahliye edilen ve evine geçen Faruk Koca, kendisinin tahliyesi olana kadar Tandoğan Tesisleri'nde nöbet tutma kararı alan sarı-lacivertli taraftarlarla akşam saatlerinde bir araya geldi.
Faruk Koca'yı havai fişekler ve meşalelerle karşılayan binlerce taraftar, kendisine sevgi gösterisinde bulundu.
© İHATrendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Faruk Koca, bugün avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı. MKE Ankaragücü taraftarları, cezaevinden tahliye edilen eski kulüp başkanı Faruk Koca'yı, Tandoğan Tesisleri'nde havai fişekler ve meşalelerle karşıladı.
Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Faruk Koca, bugün avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı. MKE Ankaragücü taraftarları, cezaevinden tahliye edilen eski kulüp başkanı Faruk Koca'yı, Tandoğan Tesisleri'nde havai fişekler ve meşalelerle karşıladı. - Sputnik Türkiye
1/4
© İHA
Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Faruk Koca, bugün avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı. MKE Ankaragücü taraftarları, cezaevinden tahliye edilen eski kulüp başkanı Faruk Koca'yı, Tandoğan Tesisleri'nde havai fişekler ve meşalelerle karşıladı.
© İHATrendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Faruk Koca, bugün avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı. MKE Ankaragücü taraftarları, cezaevinden tahliye edilen eski kulüp başkanı Faruk Koca'yı, Tandoğan Tesisleri'nde havai fişekler ve meşalelerle karşıladı.
Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Faruk Koca, bugün avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı. MKE Ankaragücü taraftarları, cezaevinden tahliye edilen eski kulüp başkanı Faruk Koca'yı, Tandoğan Tesisleri'nde havai fişekler ve meşalelerle karşıladı. - Sputnik Türkiye
2/4
© İHA
Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Faruk Koca, bugün avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı. MKE Ankaragücü taraftarları, cezaevinden tahliye edilen eski kulüp başkanı Faruk Koca'yı, Tandoğan Tesisleri'nde havai fişekler ve meşalelerle karşıladı.
© İHATrendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Faruk Koca, bugün avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı. MKE Ankaragücü taraftarları, cezaevinden tahliye edilen eski kulüp başkanı Faruk Koca'yı, Tandoğan Tesisleri'nde havai fişekler ve meşalelerle karşıladı.
Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Faruk Koca, bugün avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı. MKE Ankaragücü taraftarları, cezaevinden tahliye edilen eski kulüp başkanı Faruk Koca'yı, Tandoğan Tesisleri'nde havai fişekler ve meşalelerle karşıladı. - Sputnik Türkiye
3/4
© İHA
Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Faruk Koca, bugün avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı. MKE Ankaragücü taraftarları, cezaevinden tahliye edilen eski kulüp başkanı Faruk Koca'yı, Tandoğan Tesisleri'nde havai fişekler ve meşalelerle karşıladı.
© İHATrendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Faruk Koca, bugün avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı. MKE Ankaragücü taraftarları, cezaevinden tahliye edilen eski kulüp başkanı Faruk Koca'yı, Tandoğan Tesisleri'nde havai fişekler ve meşalelerle karşıladı.
Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Faruk Koca, bugün avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı. MKE Ankaragücü taraftarları, cezaevinden tahliye edilen eski kulüp başkanı Faruk Koca'yı, Tandoğan Tesisleri'nde havai fişekler ve meşalelerle karşıladı. - Sputnik Türkiye
4/4
© İHA
Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Faruk Koca, bugün avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı. MKE Ankaragücü taraftarları, cezaevinden tahliye edilen eski kulüp başkanı Faruk Koca'yı, Tandoğan Tesisleri'nde havai fişekler ve meşalelerle karşıladı.
1/4
© İHA
Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Faruk Koca, bugün avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı. MKE Ankaragücü taraftarları, cezaevinden tahliye edilen eski kulüp başkanı Faruk Koca'yı, Tandoğan Tesisleri'nde havai fişekler ve meşalelerle karşıladı.
2/4
© İHA
Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Faruk Koca, bugün avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı. MKE Ankaragücü taraftarları, cezaevinden tahliye edilen eski kulüp başkanı Faruk Koca'yı, Tandoğan Tesisleri'nde havai fişekler ve meşalelerle karşıladı.
3/4
© İHA
Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Faruk Koca, bugün avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı. MKE Ankaragücü taraftarları, cezaevinden tahliye edilen eski kulüp başkanı Faruk Koca'yı, Tandoğan Tesisleri'nde havai fişekler ve meşalelerle karşıladı.
4/4
© İHA
Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Faruk Koca, bugün avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı. MKE Ankaragücü taraftarları, cezaevinden tahliye edilen eski kulüp başkanı Faruk Koca'yı, Tandoğan Tesisleri'nde havai fişekler ve meşalelerle karşıladı.

'Özür diliyor, helallik istiyorum'

Kendisini karşılayan taraftarlara seslenen Faruk Koca, yaşanan olaylardan dolayı tekrar özür dileyerek, şunları kaydetti:
"15 gündür burada gece gündüz demeden verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sizlere böyle bir olay yaşattığım için çok mahcup ve üzgünüm. Benden beklenmeye bir şeydi. Dünya gündemini, Türkiye gündemini, özellikle Gazzeli çocukların, kadınların ve dünya mazlumlarının gündemini meşgul ettiğim için onlardan özür diliyor, helallik istiyorum. Çünkü zulüm devam ederken, katliam devam ederken gündem o mazlumların olmalıydı. Türkiye'deki şehitlerin gündemini aldığım için üzüntümü ifade etmek isterim. Gündem onların olmalıydı. Bu kadar acı, ızdırap varken, gündemi bu meseleyle işgal etmekten dolayı çok üzgünüm. 35 yıllık ticari, siyasi, sosyal hayatımda tanıdığım ve benden böyle bir şey beklemeyen dostlarımdan özür dilerim."

'Bütün kulüplerin, taraftarların tüm dünyada beklediği tek şey adalettir'

Haksızlığa her zaman karşı çıktığını vurgulayan Koca, "Hayatta ilke edindiğim bazı değerler vardır. Haksızı, hırsızı haklı çıkaracak sebep vermememiz lazım. Maalesef bu olayları gerçekleştirenlere karşı bir yumrukla, onları haklı çıkarmış gibi oldum. Bütün kulüplerin, taraftarların tüm dünyada beklediği tek şey adalettir. Çoluk çocuğunun rızkını keserek stada gelen insanların, tek mutlu oldukları futbol maçını izlemek en büyük lüksleridir. Bu insanların hukukunu çiğnememek için lütfen empati yapalım" ifadelerini kullandı.

'Buradan bir kahraman figürü olarak çıkmak istemiyorum'

Faruk Koca, yaptığının doğru olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaptığım bu eylemi hiçbir zaman savunmuyorum. Beni tanıyan bütün dostlarım emin olabilir, bu eylemi yapacak belki de en son insan benim. Ancak insanız, beşeriz. Gördüğümüz yanlış ve haksızlıklara karşı bir tepki veriyoruz. Tepkinin biçimi yanlış olabilir ama insan olmak, adam olmak; haksızlığa, yanlışa tepki vermektir, itiraz etmektir. Hayatta ilke edindiğim bazı değerler vardır. Hak edilmemiş hiçbir unvanı almak istemiyorum. Buradan bir kahraman figürü olarak çıkmak istemiyorum. Kahramanlar din, dil, ırk ayırmadan dünyanın mazlum insanlarıdır. Kahramanlar bugünlerde Gazzeli müslümanlar, çocuklar, kadınlardır. Onların hakkını yiyerek bir kahraman figürü olarak ortaya çıkmak istemem. Sadece ve sadece bugünden itibaren bu olaylardan dolayı lütfen bütün paydaşlar adaletli olsun."

'Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'a ve kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum'

'Şehitlerin acısını yaşarken böyle bir şeyle gündemde olmaktan vicdanen rahatsızlık duyduğunu' da vurgulayan Koca, "Bu menfur, acı, istemeden yaptığım olaydan dolayı, cezaevinde beni ziyaret eden, acımı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Onların hakkını ödeyemem. Özellikle bu kış soğuğunda direniş göstererek, haksızlığa uğrayan bu camianın yüreğine su serpen herkese teşekkür ediyorum. Kulübü yalnız bırakmayın. Türkiye'de ve dünyada bu meseleden dolayı desteklerini esirgemeyen kulüp başkanlarına, futbolseverlere, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'a ve kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Cezaevinde mesaj gönderen bütün kulüplerin taraftarlarına ve avukat gönderen, temsilci gönderen taraftarlara da teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
Faruk Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca tahliye edildi
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