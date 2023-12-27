https://sputniknews.com.tr/20231227/halil-umut-melere-saldiran-faruk-koca-tahliye-edildi-1079041600.html

Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca tahliye edildi

Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca tahliye edildi

MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T14:39+0300

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spor

faruk koca

ankaragücü

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MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.Faruk Koca kimdir, nereli, kaç yaşında?Faruk Koca 1964 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi.Lise mezunu olan Faruk Koca, TBMM'de 22. ve 23. Dönem Ankara Milletvekilli olarak görev aldı.Evli ve dört çocuk babası olan Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı olarak görev alıyor.2021 yılında Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca, başkanlığa seçildi.

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faruk koca, ankaragücü