https://sputniknews.com.tr/20231227/halil-umut-melere-saldiran-faruk-koca-tahliye-edildi-1079041600.html
Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca tahliye edildi
Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca tahliye edildi
MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T14:39+0300
2023-12-27T14:39+0300
2023-12-27T15:40+0300
spor
faruk koca
ankaragücü
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MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.Faruk Koca kimdir, nereli, kaç yaşında?Faruk Koca 1964 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi.Lise mezunu olan Faruk Koca, TBMM'de 22. ve 23. Dönem Ankara Milletvekilli olarak görev aldı.Evli ve dört çocuk babası olan Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı olarak görev alıyor.2021 yılında Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca, başkanlığa seçildi.
https://sputniknews.com.tr/20231212/hakem-saldirisi-faruk-koca-hapis-cezasi-alacak-mi--1078346198.html
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faruk koca, ankaragücü
Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca tahliye edildi
14:39 27.12.2023 (güncellendi: 15:40 27.12.2023)
MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Faruk Koca kimdir, nereli, kaç yaşında?
Faruk Koca 1964 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi.
Lise mezunu olan Faruk Koca, TBMM'de 22. ve 23. Dönem Ankara Milletvekilli olarak görev aldı.
Evli ve dört çocuk babası olan Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı olarak görev alıyor.
2021 yılında Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca, başkanlığa seçildi.