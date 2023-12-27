https://sputniknews.com.tr/20231227/erdogan-36-saatte-54-terorist-yok-edildi-1079043074.html

Erdoğan: Hitler'den garip garip bahsederlerdi, sizin Hitler'den ne farkınız var?

Erdoğan: Hitler'den garip garip bahsederlerdi, sizin Hitler'den ne farkınız var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze konusunda İsrail'i ve Netanyahu'yu eleştirdi. Erdoğan "Hitler'den garip garip bahsederlerdi, sizin Hitler'den ne farkınız var?"... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T15:01+0300

2023-12-27T15:01+0300

2023-12-27T15:34+0300

politika

recep tayyip erdoğan

tübitak

türkiye

terör

terörle mücadele

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20231225/msb-26-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1078899220.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, tübitak, türkiye, terör, terörle mücadele