https://sputniknews.com.tr/20231227/erdogan-36-saatte-54-terorist-yok-edildi-1079043074.html
Erdoğan: Hitler'den garip garip bahsederlerdi, sizin Hitler'den ne farkınız var?
Erdoğan: Hitler'den garip garip bahsederlerdi, sizin Hitler'den ne farkınız var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze konusunda İsrail'i ve Netanyahu'yu eleştirdi. Erdoğan "Hitler'den garip garip bahsederlerdi, sizin Hitler'den ne farkınız var?"... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T15:01+0300
2023-12-27T15:01+0300
2023-12-27T15:34+0300
politika
recep tayyip erdoğan
tübitak
türkiye
terör
terörle mücadele
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20231225/msb-26-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1078899220.html
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recep tayyip erdoğan, tübitak, türkiye, terör, terörle mücadele
recep tayyip erdoğan, tübitak, türkiye, terör, terörle mücadele
Erdoğan: Hitler'den garip garip bahsederlerdi, sizin Hitler'den ne farkınız var?
15:01 27.12.2023 (güncellendi: 15:34 27.12.2023)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze konusunda İsrail'i ve Netanyahu'yu eleştirdi. Erdoğan "Hitler'den garip garip bahsederlerdi, sizin Hitler'den ne farkınız var?" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
Bizim şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak. 36 saatte 54 terörist yok edildi.
Türkiye'nin şahlanışına set çekmeyi amaçlayan menfur terör saldırılarının, kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağının bilinmesini istiyorum.
Saldırılar başlayalı 80 gün oldu.
Hani Hitler'den garip garip bahsederlerdi, sizin Hitler'den ne farkınız var? Bunlar bize Hitler'i de aratacak.
Bakın bugün Almanya hala Hitler'in bedelini ödüyor, başı öne eğik.
Özgürlüklerin beşiği denilen yerlerde, korku imparatorluğunun kitabı yazılıyor. İnsanlık adına, fikir hürriyeti adına utançla hatırlanacak.
Fikrini ifade ettiği için baskıya maruz kalan bilim insanlarına çağrı yapıyorum, Türk üniversitelerinin kapıları size açık.