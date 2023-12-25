https://sputniknews.com.tr/20231225/msb-26-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1078899220.html
MSB: 26 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 26 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 militanın etkisiz hale... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T10:02+0300
2023-12-25T10:02+0300
2023-12-25T11:35+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
terörist
terör
terör örgütü
terör saldırısı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak ve Suriye'de operasyon düzenlendiği aktarılarak şunlara yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231225/almanyada-polis-bir-turku-sokak-ortasinda-vurarak-oldurdu-1078896523.html
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milli savunma bakanlığı (msb), terörist, terör, terör örgütü, terör saldırısı
milli savunma bakanlığı (msb), terörist, terör, terör örgütü, terör saldırısı
MSB: 26 terörist etkisiz hale getirildi
10:02 25.12.2023 (güncellendi: 11:35 25.12.2023)
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak ve Suriye'de operasyon düzenlendiği aktarılarak şunlara yer verildi: