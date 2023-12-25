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Almanya’da polis bir Türk’ü sokak ortasında vurarak öldürdü
Almanya’da polis bir Türk’ü sokak ortasında vurarak öldürdü
Almanya’nın Mannheim kentinde polis, 49 yaşındaki Ertekin Özkan adlı Türk vatandaşını sokak ortasında vurarak öldürdü. 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T09:39+0300
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dünya
almanya
cinayet
uyuşturucu
polis
türk vatandaşı
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Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Mannheim kentinde dün 49 yaşındaki Ertekin Özkan adlı Türk vatandaşı, polis tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Bölgede suç işlendiği ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, yarı çıplak halde elinde bıçak olan Özkan ile karşılaştı. Özkan’ı bıçağı bırakması konusunda uyaran polis, bir süre sonra kendilerine doğru adım atan Özkan’a silahla 4 el ateş etti. Ağır yaralanan Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Türk vatandaşları, polisin özellikle Türklere karşı yargısız infaz eylemlerinde bulunduğunu belirterek, bu olayın en kısa zamanda aydınlatılmasını istediler. Görgü tanıkları polise tepki göstererek, “Annesi burada. Annesinin gözü önünde vurdunuz” dedi.Baden-Württemberg Kriminal Soruşturma Dairesi (LKA) tarafından yapılan açıklamada ise, üç polis memurundan oluşan bir devriyenin Mannheim'ın Schönau bölgesinde kendilerini bıçakla tehdit eden 49 yaşındaki bir kişiyi vurduğu ifade edildi. Baden Württemberg Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.Karlsruhe Başkonsolosluğu devreye girdiTürkiye’nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, olayın ardından Mannheim’a giderek emniyet makamlarından bilgi aldı ve taziye evini ziyaret ederek Özkan’ın yakınlarına başsağlığı diledi. Sezgin yaptığı açıklamada, “Konunun bütün boyutlarıyla takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.Ruh sağlığı yerinde değildiErtekin Özkan’ın kızı, babasının ruh sağlığının yerinde olmadığını, bunun da polisler tarafından bilindiğini söyleyerek, babasının cinayete kurban gittiğini ifade etti. Bölge sakinleri ise Özkan'ın uyuşturucu tedavisi gördüğünü, ancak tekrar uyuşturucuya başladığını belirtti.
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almanya, cinayet, uyuşturucu, polis, türk vatandaşı
almanya, cinayet, uyuşturucu, polis, türk vatandaşı

Almanya’da polis bir Türk’ü sokak ortasında vurarak öldürdü

09:39 25.12.2023
© AAAlmanya’da 1 Mayıs gösterisine polis müdahale etti
Almanya’da 1 Mayıs gösterisine polis müdahale etti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AA
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Almanya’nın Mannheim kentinde polis, 49 yaşındaki Ertekin Özkan adlı Türk vatandaşını sokak ortasında vurarak öldürdü.
Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Mannheim kentinde dün 49 yaşındaki Ertekin Özkan adlı Türk vatandaşı, polis tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Bölgede suç işlendiği ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, yarı çıplak halde elinde bıçak olan Özkan ile karşılaştı. Özkan’ı bıçağı bırakması konusunda uyaran polis, bir süre sonra kendilerine doğru adım atan Özkan’a silahla 4 el ateş etti. Ağır yaralanan Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Türk vatandaşları, polisin özellikle Türklere karşı yargısız infaz eylemlerinde bulunduğunu belirterek, bu olayın en kısa zamanda aydınlatılmasını istediler. Görgü tanıkları polise tepki göstererek, “Annesi burada. Annesinin gözü önünde vurdunuz” dedi.
Baden-Württemberg Kriminal Soruşturma Dairesi (LKA) tarafından yapılan açıklamada ise, üç polis memurundan oluşan bir devriyenin Mannheim'ın Schönau bölgesinde kendilerini bıçakla tehdit eden 49 yaşındaki bir kişiyi vurduğu ifade edildi. Baden Württemberg Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karlsruhe Başkonsolosluğu devreye girdi

Türkiye’nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, olayın ardından Mannheim’a giderek emniyet makamlarından bilgi aldı ve taziye evini ziyaret ederek Özkan’ın yakınlarına başsağlığı diledi. Sezgin yaptığı açıklamada, “Konunun bütün boyutlarıyla takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ruh sağlığı yerinde değildi

Ertekin Özkan’ın kızı, babasının ruh sağlığının yerinde olmadığını, bunun da polisler tarafından bilindiğini söyleyerek, babasının cinayete kurban gittiğini ifade etti. Bölge sakinleri ise Özkan'ın uyuşturucu tedavisi gördüğünü, ancak tekrar uyuşturucuya başladığını belirtti.
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