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Ege'de yılbaşı eğlenceleri iptal edildi
Ege'de yılbaşı eğlenceleri iptal edildi
Ege Bölgesi'nin iki büyük kenti İzmir ve Muğla'da birçok belediye yılbaşında yapılması planlanan konser ve etkinlikleri Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T11:58+0300
2023-12-27T11:58+0300
türkiye
yılbaşı
eğlence
ege
ege bölgesi
izmir
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Ege Bölgesi'nde birçok belediye gerçekleşmesi planlanan yeni yıl kutlama etkinliklerini, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden askerler dolayısıyla iptal edildiğini duyurdu.Muğla'da Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla 1 Ocak Pazartesi gününe kadar tüm açılış, konser ve etkinlikleri iptal edildiğini açıklarken "Şehitlerimizin anısına saygı şiarıyla yeni yıl kutlama etkinliklerimizi gerçekleştirmeme kararı aldık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yüce milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da "Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" diyerek belediye bünyesinde gerçekleşecek olan tüm etkinlik ve konserlerin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise “Hepimizi derinden üzen şehit haberleri nedeniyle 26 Aralık 2023 - 1 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan tüm eğlence programlarımız ve etkinliklerimiz ile yeni yıl konserimizi iptal ettik. Şehitlerimiz ateşi yüreğimize kor gibi düştü. Yasını tuttuğumuz kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; milletimize başsağlığı diliyor; terörü bir kez daha lanetliyoruz” ifadesini kullandı.İzmir'de de etkinlikler iptalİzmir'de de Efes Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajı yayımlayarak, tüm etkinlik ve konserlerin iptal edildiğini açıkladı.Bornova Belediyesi ise 'Yastayız' başlıklı bir açıklama yaparak, "Bu hafta düzenlenmesi planladığımız tüm kültür sanat etkinliklerimizi iptal ettiğimizi kamuoyuna duyururuz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.Karabağlar Belediyesi de sosyal medyada hesaplarında yaptığı açıklamada, "Yastayız. Değerli Karabağlarlı hemşerilerim; 12 kahraman vatan evladımızı şehit vermenin derin acısını milletçe yaşıyoruz. Şehitlerimizin acısının yüreklerimizi dağladığı bu günlerde, düzenlemeyi planladığımız tüm yeni yıl etkinlikleri iptal edilmiştir" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231227/dunya-2024e-adana-2025e-giriyor-1079017610.html
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yılbaşı, eğlence, ege, ege bölgesi, izmir
yılbaşı, eğlence, ege, ege bölgesi, izmir

Ege'de yılbaşı eğlenceleri iptal edildi

11:58 27.12.2023
© AAİzmir’de vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısı üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden saat 21:00’da ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak kutladı. Kutlamalar çerçevesinde Kadifekale’den havai fişek gösterisi yapıldı.
İzmir’de vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısı üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden saat 21:00’da ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak kutladı. Kutlamalar çerçevesinde Kadifekale’den havai fişek gösterisi yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© AA
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Ege Bölgesi'nin iki büyük kenti İzmir ve Muğla'da birçok belediye yılbaşında yapılması planlanan konser ve etkinlikleri Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden askerler dolayısıyla iptal etti.
Ege Bölgesi'nde birçok belediye gerçekleşmesi planlanan yeni yıl kutlama etkinliklerini, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden askerler dolayısıyla iptal edildiğini duyurdu.
Muğla'da Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla 1 Ocak Pazartesi gününe kadar tüm açılış, konser ve etkinlikleri iptal edildiğini açıklarken "Şehitlerimizin anısına saygı şiarıyla yeni yıl kutlama etkinliklerimizi gerçekleştirmeme kararı aldık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yüce milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da "Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" diyerek belediye bünyesinde gerçekleşecek olan tüm etkinlik ve konserlerin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise “Hepimizi derinden üzen şehit haberleri nedeniyle 26 Aralık 2023 - 1 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan tüm eğlence programlarımız ve etkinliklerimiz ile yeni yıl konserimizi iptal ettik. Şehitlerimiz ateşi yüreğimize kor gibi düştü. Yasını tuttuğumuz kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; milletimize başsağlığı diliyor; terörü bir kez daha lanetliyoruz” ifadesini kullandı.

İzmir'de de etkinlikler iptal

İzmir'de de Efes Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajı yayımlayarak, tüm etkinlik ve konserlerin iptal edildiğini açıkladı.
Bornova Belediyesi ise 'Yastayız' başlıklı bir açıklama yaparak, "Bu hafta düzenlenmesi planladığımız tüm kültür sanat etkinliklerimizi iptal ettiğimizi kamuoyuna duyururuz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.
Karabağlar Belediyesi de sosyal medyada hesaplarında yaptığı açıklamada, "Yastayız. Değerli Karabağlarlı hemşerilerim; 12 kahraman vatan evladımızı şehit vermenin derin acısını milletçe yaşıyoruz. Şehitlerimizin acısının yüreklerimizi dağladığı bu günlerde, düzenlemeyi planladığımız tüm yeni yıl etkinlikleri iptal edilmiştir" denildi.
Kızıl Meydan'a ziyaretçi girişleri yılbaşı gecesi sınırlı ve yasak 31 Aralık saat 18.00'den 1 Ocak saat 07.00'ye kadar geçerli. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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