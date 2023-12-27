https://sputniknews.com.tr/20231227/dunya-2024e-adana-2025e-giriyor-1079017610.html
Dünya 2024'e, Adana 2025'e giriyor
Dünya 2024'e, Adana 2025'e giriyor
Tüm dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti. Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konuldu. Adana , geçen yıl... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T10:28+0300
2023-12-27T10:28+0300
2023-12-27T10:28+0300
yaşam
adana
seyhan belediyesi
seyhan
2024
2025 yılı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1f/1065260594_0:137:3157:1912_1920x0_80_0_0_2d71083220afc16d1c83e2057850d2b2.jpg
2023'ün son günleri yaklaşırken Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı süslemeleri de son halini almaya başladı. Tüm dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti.Kent, her yıl olduğu gibi bu sene de bir sonraki yıla geçiş yapmak için gün sayıyor.Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konulurken, şehirde de yer yer 2025 yazıları kentlilerin karşısına çıkıyor.Geçtiğimiz yıl 2023 yılı kutlanırken de Adana'da aynı yere "2024" yazısı koyulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231012/adanada-bozulan-otomobili-insanla-ittiler-1076265037.html
adana
seyhan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1f/1065260594_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_a2b1041ec7e26071fde828795a583108.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adana, seyhan belediyesi, seyhan, 2024, 2025 yılı
adana, seyhan belediyesi, seyhan, 2024, 2025 yılı
Dünya 2024'e, Adana 2025'e giriyor
Tüm dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti. Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konuldu. Adana , geçen yıl da 2023'e hazırlık yapılırken, 2024 süslemelerini kullanmıştı.
2023'ün son günleri yaklaşırken Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı süslemeleri de son halini almaya başladı. Tüm dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti.
Kent, her yıl olduğu gibi bu sene de bir sonraki yıla geçiş yapmak için gün sayıyor.
Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konulurken, şehirde de yer yer 2025 yazıları kentlilerin karşısına çıkıyor.
Geçtiğimiz yıl 2023 yılı kutlanırken de Adana'da aynı yere "2024" yazısı koyulmuştu.