https://sputniknews.com.tr/20231227/dunya-2024e-adana-2025e-giriyor-1079017610.html

Dünya 2024'e, Adana 2025'e giriyor

Dünya 2024'e, Adana 2025'e giriyor

Tüm dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti. Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konuldu. Adana , geçen yıl... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

adana

seyhan belediyesi

seyhan

2024

2025 yılı

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2023'ün son günleri yaklaşırken Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı süslemeleri de son halini almaya başladı. Tüm dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti.Kent, her yıl olduğu gibi bu sene de bir sonraki yıla geçiş yapmak için gün sayıyor.Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konulurken, şehirde de yer yer 2025 yazıları kentlilerin karşısına çıkıyor.Geçtiğimiz yıl 2023 yılı kutlanırken de Adana'da aynı yere "2024" yazısı koyulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231012/adanada-bozulan-otomobili-insanla-ittiler-1076265037.html

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adana, seyhan belediyesi, seyhan, 2024, 2025 yılı