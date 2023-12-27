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Dünya 2024'e, Adana 2025'e giriyor
Dünya 2024'e, Adana 2025'e giriyor
Tüm dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti. Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konuldu. Adana , geçen yıl... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
adana
seyhan belediyesi
seyhan
2024
2025 yılı
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2023'ün son günleri yaklaşırken Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı süslemeleri de son halini almaya başladı. Tüm dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti.Kent, her yıl olduğu gibi bu sene de bir sonraki yıla geçiş yapmak için gün sayıyor.Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konulurken, şehirde de yer yer 2025 yazıları kentlilerin karşısına çıkıyor.Geçtiğimiz yıl 2023 yılı kutlanırken de Adana'da aynı yere "2024" yazısı koyulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231012/adanada-bozulan-otomobili-insanla-ittiler-1076265037.html
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adana, seyhan belediyesi, seyhan, 2024, 2025 yılı
adana, seyhan belediyesi, seyhan, 2024, 2025 yılı

Dünya 2024'e, Adana 2025'e giriyor

10:28 27.12.2023
© SputnikKızıl Meydan'a ziyaretçi girişleri yılbaşı gecesi sınırlı ve yasak 31 Aralık saat 18.00'den 1 Ocak saat 07.00'ye kadar geçerli.
Kızıl Meydan'a ziyaretçi girişleri yılbaşı gecesi sınırlı ve yasak 31 Aralık saat 18.00'den 1 Ocak saat 07.00'ye kadar geçerli. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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Tüm dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti. Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konuldu. Adana , geçen yıl da 2023'e hazırlık yapılırken, 2024 süslemelerini kullanmıştı.
2023'ün son günleri yaklaşırken Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı süslemeleri de son halini almaya başladı. Tüm dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti.
Kent, her yıl olduğu gibi bu sene de bir sonraki yıla geçiş yapmak için gün sayıyor.
Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konulurken, şehirde de yer yer 2025 yazıları kentlilerin karşısına çıkıyor.
Geçtiğimiz yıl 2023 yılı kutlanırken de Adana'da aynı yere "2024" yazısı koyulmuştu.
Kozan’da pes dedirten görüntüler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
YAŞAM
Adana'da bozulan otomobili insanla ittiler
12 Ekim, 10:50
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