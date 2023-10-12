https://sputniknews.com.tr/20231012/adanada-bozulan-otomobili-insanla-ittiler-1076265037.html
Adana'da bozulan otomobili insanla ittiler
Adana'da bozulan otomobili insanla ittiler
Adana’nın Kozan ilçesinde bozulan bir otomobili çekmek için halat bulamayan şahıslar bir genci halat gibi kullandı. 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T10:50+0300
2023-10-12T10:50+0300
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yaşam
adana
otomobil
trafik
video
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Adana'da, Remzi Oğuz Arık Bulvarı'nda otomobili bozulan sürücünün yardımına arkadaşı koştu.Ancak iki otomobilde de halat olmayınca akla farklı bir fikir geldi. Bir çocuk iki otomobilin arasına geçerek, halat görevi gördü. Çocuğun iki otomobilin arasında tutunduğu anlar anbean çevredekiler tarafından görüntülendi.
adana
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Kozan’da pes dedirten görüntüler
Kozan’da pes dedirten görüntüler
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adana, otomobil, trafik, video, видео
adana, otomobil, trafik, video, видео
Adana'da bozulan otomobili insanla ittiler
10:50 12.10.2023 (güncellendi: 11:23 12.10.2023) Abone ol
Adana’nın Kozan ilçesinde bozulan bir otomobili çekmek için halat bulamayan şahıslar bir genci halat gibi kullandı.
Adana'da, Remzi Oğuz Arık Bulvarı'nda otomobili bozulan sürücünün yardımına arkadaşı koştu.
Ancak iki otomobilde de halat olmayınca akla farklı bir fikir geldi.
Bir çocuk iki otomobilin arasına geçerek, halat görevi gördü. Çocuğun iki otomobilin arasında tutunduğu anlar anbean çevredekiler tarafından görüntülendi.