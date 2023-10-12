https://sputniknews.com.tr/20231012/adanada-bozulan-otomobili-insanla-ittiler-1076265037.html

Adana'da bozulan otomobili insanla ittiler

Adana'da bozulan otomobili insanla ittiler

Adana’nın Kozan ilçesinde bozulan bir otomobili çekmek için halat bulamayan şahıslar bir genci halat gibi kullandı. 12.10.2023, Sputnik Türkiye

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Adana'da, Remzi Oğuz Arık Bulvarı'nda otomobili bozulan sürücünün yardımına arkadaşı koştu.Ancak iki otomobilde de halat olmayınca akla farklı bir fikir geldi. Bir çocuk iki otomobilin arasına geçerek, halat görevi gördü. Çocuğun iki otomobilin arasında tutunduğu anlar anbean çevredekiler tarafından görüntülendi.

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