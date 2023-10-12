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Adana'da bozulan otomobili insanla ittiler
Adana'da bozulan otomobili insanla ittiler
Adana’nın Kozan ilçesinde bozulan bir otomobili çekmek için halat bulamayan şahıslar bir genci halat gibi kullandı. 12.10.2023, Sputnik Türkiye
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Adana'da, Remzi Oğuz Arık Bulvarı'nda otomobili bozulan sürücünün yardımına arkadaşı koştu.Ancak iki otomobilde de halat olmayınca akla farklı bir fikir geldi. Bir çocuk iki otomobilin arasına geçerek, halat görevi gördü. Çocuğun iki otomobilin arasında tutunduğu anlar anbean çevredekiler tarafından görüntülendi.
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adana, otomobil, trafik, video, видео
adana, otomobil, trafik, video, видео

Adana'da bozulan otomobili insanla ittiler

10:50 12.10.2023 (güncellendi: 11:23 12.10.2023)
© İHA
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Adana’nın Kozan ilçesinde bozulan bir otomobili çekmek için halat bulamayan şahıslar bir genci halat gibi kullandı.
Adana'da, Remzi Oğuz Arık Bulvarı'nda otomobili bozulan sürücünün yardımına arkadaşı koştu.
Ancak iki otomobilde de halat olmayınca akla farklı bir fikir geldi.
Bir çocuk iki otomobilin arasına geçerek, halat görevi gördü. Çocuğun iki otomobilin arasında tutunduğu anlar anbean çevredekiler tarafından görüntülendi.
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